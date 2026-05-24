Kyjev se stal terčem vzdušného útoku, podle starosty zemřel nejméně jeden člověk

Ukrajinské hlavní město Kyjev se v noci na neděli stalo terčem rozsáhlého vzdušného útoku ze strany Ruska. Informovaly o tom ukrajinské úřady. Ruská armáda podle agentury AFP k útoku použila balistické rakety i drony. Kyjevský starosta Vitalij Klyčko na síti Telegram uvedl, že údery zabily nejméně jednoho člověka a způsobily požár v jedné ze škol. U jiné školy podle něj zablokovaly vchod do krytu.
Novináři agentury AFP slyšeli několik sérií výbuchů. „Hlavní město je terčem masivního útoku balistickými raketami,“ uvedl šéf kyjevské vojenské správy Tymur Tkačenko. Nejméně deset lidí podle něj utrpělo zranění.
Polská armáda podle agentury Reuters oznámila, že kvůli nejnovějším ruským úderům na Ukrajinu z preventivních důvodů aktivovala své vzdušné síly. Dodala, že cílem opatření je ochránit polský vzdušný prostor.
Rusko už pátým rokem vede válku proti Ukrajině a součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran hluboko v nepřátelském území.