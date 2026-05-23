Ukrajina hlásí pět mrtvých, počet obětí roste i v okupovaném Starobilsku

Nejméně tři lidé zemřeli a pět utrpělo zranění při ruských útocích na Charkovskou oblast, sdělil náčelník správy tohoto regionu Oleh Syněhubov. V Chersonu ruské drony zabily dva lidi, uvedla agentura Interfax-Ukrajina. Počet obětí pátečního útoku ve Starobilsku v okupované Luhanské oblasti na východě Ukrajiny stoupl ze šesti na deset, raněných je 38, oznámily ruské úřady. Podobná tvrzení nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit.
„Útok podle posledních údajů zasáhl 48 lidí, z nichž deset zahynulo,“ uvedlo podle ruské státní tiskové agentury TASS o situaci ve Starobilsku ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Záchranáři pokračují v rozebírání trosek a v pátrání po pohřešovaných. Moskvou dosazený náčelník okupovaného regionu Leonid Pasečnik podle agentury Interfax sdělil, že se pohřešuje ještě jedenáct lidí.
Ruský vládce Vladimir Putin, který v únoru 2022 rozpoutal válku proti Ukrajině, obvinil Kyjev, že na internát záměrně zaútočil drony. Ukrajinská armáda popřela, že by napadla civilisty. V okupované oblasti u Starobilska zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku, tvrdí generální štáb.
Ukrajinské drony během uplynulé noci zapálily ropný sklad v ruském přístavním městě Novorossijsk u Černého moře, dva lidé byli podle místních úřadů zraněni.
Vzájemné dronové údery
Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 124 dronů, z nichž se 102 podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo dvanáct zásahů na devíti místech. Ruské ministerstvo obrany v sobotu ráno informovalo o zničení 348 dronů během noci. Později oznámilo sestřelení dalších 17 dronů.
Ruské ministerstvo jako obvykle neposkytlo informace o celkovém počtu útočících strojů ani o zásazích či způsobených škodách. O nich informovaly místní úřady v několika regionech, včetně černomořského letoviska Anapa. Nálet na průmyslový podnik hlásily úřady v Permském kraji.
Válka trvá už více než čtyři roky a bojům nyní dominují dronové útoky, které omezily manévry vojsk a změny frontové linie oproti prvním rokům války. Boje se podle obou stran ocitly v patové situaci, poznamenala agentura DPA.
„Pozice Ukrajiny je nyní silnější než v předchozích letech. Od začátku roku se podařilo osvobodit 590 kilometrů čtverečních našeho území,“ prohlásil ještě v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a poukázal na rostoucí ruské ztráty, což má spolu s ukrajinskými útoky v hloubi ruského území přimět Moskvu přistoupit na diplomatická jednání o ukončení války.