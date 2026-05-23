Ukrajina hlásí pět mrtvých, počet obětí roste i v okupovaném Starobilsku


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně tři lidé zemřeli a pět utrpělo zranění při ruských útocích na Charkovskou oblast, sdělil náčelník správy tohoto regionu Oleh Syněhubov. V Chersonu ruské drony zabily dva lidi, uvedla agentura Interfax-Ukrajina. Počet obětí pátečního útoku ve Starobilsku v okupované Luhanské oblasti na východě Ukrajiny stoupl ze šesti na deset, raněných je 38, oznámily ruské úřady. Podobná tvrzení nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit.

„Útok podle posledních údajů zasáhl 48 lidí, z nichž deset zahynulo,“ uvedlo podle ruské státní tiskové agentury TASS o situaci ve Starobilsku ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Záchranáři pokračují v rozebírání trosek a v pátrání po pohřešovaných. Moskvou dosazený náčelník okupovaného regionu Leonid Pasečnik podle agentury Interfax sdělil, že se pohřešuje ještě jedenáct lidí.

Ruský vládce Vladimir Putin, který v únoru 2022 rozpoutal válku proti Ukrajině, obvinil Kyjev, že na internát záměrně zaútočil drony. Ukrajinská armáda popřela, že by napadla civilisty. V okupované oblasti u Starobilska zasáhla elitní dronovou velitelskou jednotku, tvrdí generální štáb.

Ukrajinské drony během uplynulé noci zapálily ropný sklad v ruském přístavním městě Novorossijsk u Černého moře, dva lidé byli podle místních úřadů zraněni.

„Vracíme válku domů,“ napsal Zelenskyj. Ukrajina opět zasáhla ruskou rafinerii
Rafinerie v ruské Jaroslavli. Ilustrační foto

Vzájemné dronové údery

Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 124 dronů, z nichž se 102 podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo dvanáct zásahů na devíti místech. Ruské ministerstvo obrany v sobotu ráno informovalo o zničení 348 dronů během noci. Později oznámilo sestřelení dalších 17 dronů.

Ruské ministerstvo jako obvykle neposkytlo informace o celkovém počtu útočících strojů ani o zásazích či způsobených škodách. O nich informovaly místní úřady v několika regionech, včetně černomořského letoviska Anapa. Nálet na průmyslový podnik hlásily úřady v Permském kraji.

Načítání...

Válka trvá už více než čtyři roky a bojům nyní dominují dronové útoky, které omezily manévry vojsk a změny frontové linie oproti prvním rokům války. Boje se podle obou stran ocitly v patové situaci, poznamenala agentura DPA.

„Pozice Ukrajiny je nyní silnější než v předchozích letech. Od začátku roku se podařilo osvobodit 590 kilometrů čtverečních našeho území,“ prohlásil ještě v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a poukázal na rostoucí ruské ztráty, což má spolu s ukrajinskými útoky v hloubi ruského území přimět Moskvu přistoupit na diplomatická jednání o ukončení války.

„Nám všechno blokují a SBU si létá.“ V Rusku sílí obavy z ukrajinských dronů
Dům v Krasnogorsku v Moskevské oblasti poškozený během ukrajinského dronového útoku (17. května 2026)

Výběr redakce

Narůstá počet případů preeklampsie. Nemoci se ale dá předejít

VideoNarůstá počet případů preeklampsie. Nemoci se ale dá předejít

před 1 hhodinou
Ceny letenek rostou kvůli palivu i většímu zájmu o některé destinace

VideoCeny letenek rostou kvůli palivu i většímu zájmu o některé destinace

před 3 hhodinami
Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

před 4 hhodinami
Komáři začínají být aktivní. O víkendu především na východě Čech

Komáři začínají být aktivní. O víkendu především na východě Čech

před 5 hhodinami
Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

před 13 hhodinami
Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

před 14 hhodinami
Nedostatek herců z řad menšin v Česku trápí filmaře. Lákají je proto příplatky

VideoNedostatek herců z řad menšin v Česku trápí filmaře. Lákají je proto příplatky

před 14 hhodinami
Colbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

VideoColbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

před 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ukrajina hlásí pět mrtvých, počet obětí roste i v okupovaném Starobilsku

Nejméně tři lidé zemřeli a pět utrpělo zranění při ruských útocích na Charkovskou oblast, sdělil náčelník správy tohoto regionu Oleh Syněhubov. V Chersonu ruské drony zabily dva lidi, uvedla agentura Interfax-Ukrajina. Počet obětí pátečního útoku ve Starobilsku v okupované Luhanské oblasti na východě Ukrajiny stoupl ze šesti na deset, raněných je 38, oznámily ruské úřady. Podobná tvrzení nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit.
před 9 mminutami

Při explozi v čínském dole zemřelo devadesát lidí

Nejméně devadesát lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Dalších sto osob skončilo v nemocnici, informoval server BBC News s odkazem na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta dříve sdělila, že v pátek došlo v uhelném dole na severovýchodě země k výbuchu plynu.
08:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Vojenská integrace Ruska s Běloruskem ohrožuje celou Evropu, říká Cichanouská

Hlubší vojenská integrace Ruska a Běloruska představuje bezpečnostní hrozbu pro celou Evropu, nikoliv jen pro země na východním křídle NATO. V rozhovoru s ČTK to uvedla vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Režim diktátora Alexandra Lukašenka podle ní slouží Moskvě jako nástroj zastrašování a nátlaku vůči evropským státům.
před 2 hhodinami

Při výbuších v New Yorku zemřel člověk, desítky lidí byly zraněny

Při pátečním požáru a dvou výbuších v loděnici na newyorském Staten Islandu zemřel jeden člověk. Dalších 36 lidí utrpělo zranění, většinou hasiči a záchranáři. Příčina incidentů se vyšetřuje, napsala agentura AP.
před 8 hhodinami

Izrael provedl několik úderů v Libanonu, píše AFP

Izrael v pátek večer provedl pět leteckých útoků ve východním Libanonu poblíž syrských hranic. Zasáhl také dvě budovy v okolí města Súr na jihozápadě země, napsala agentura AFP. Navzdory podepsanému příměří z poloviny dubna mezi sebou svádí boje izraelská armáda s libanonským teroristickým hnutím Hizballáh.
před 8 hhodinami

EU a Mexiko podepsaly dohody. Mají posílit obchod a vést k odstranění cel

Evropská unie (EU) a Mexiko podepsaly dlouho odkládanou prozatímní obchodní dohodu (iTA) a další, takzvanou modernizovanou globální dohodu (MGA). Dohody by měly podle Evropské komise (EK) přispět k posílení politického dialogu a spolupráce mezi EU a Mexikem, vytvořit nové příležitosti v oblastech, jako jsou obchod, investice a čisté technologie, a zároveň posílit dodavatelské řetězce a podpořit cíle v oblasti klimatu. Cílem je i snížit závislost na Spojených státech a částečně se tak ochránit před cly, která zavedl prezident USA Donald Trump.
před 12 hhodinami

Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

V Rusku roste nespokojenost lidí s politikou Vladimira Putina a jeho vládní strany Jednotné Rusko. Lidem se nelíbí zdražování, vypínání internetu či blokace sociální sítě Telegram. Vůdce komunistů Gennadij Zjuganov dokonce varoval před revolucí podobnou té v roce 1917.
před 13 hhodinami

VideoColbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

Stanice CBS po více než třiceti letech ukončila vysílání své verze večerní talkshow. Poslední dekádu pořad moderoval Stephen Colbert. Televize tvrdí, že se snaží šetřit, podle kritiků je ale za vším politika a snaha jít na ruku prezidentu Donaldu Trumpovi. Ten konec pořadu ocenil. Už dříve kritizoval i jiné moderátory, jako například Jimmyho Kimmela, jehož stanici ABC opakovaně hrozil odebráním vysílací licence.
před 14 hhodinami
Načítání...