Stvořili jsme vlastní komunikační prostor, říká k triumfu Tiszy Orbánová

Vítězství maďarské opoziční strany Tisza v parlamentních volbách nebylo výsledkem jedné kampaně či sloganu, ale dlouhodobé systematické práce, budování důvěry a osobního kontaktu s voliči. Na posledním dni bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 to řekla nová šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Podle ní kampaň ukázala, že politickou důvěru nelze nahradit pouze mediální silou.
Orbánová uvedla, že Tisza vybudovala alternativní politickou infrastrukturu v prostředí, které označila za výrazně nerovné vůči opozici. Strana podle ní vsadila na osobní přítomnost v regionech, opakované návštěvy menších měst a vesnic, dobrovolnické sítě, lokální kandidáty a vlastní komunikační kanály. „Politická důvěra nemůže být kompletně outsourcována médiím,“ řekla.
Podle Orbánové navštívil šéf strany a současný premiér Péter Magyar při kampani stovky obcí, v některých případech opakovaně. Šéfka diplomacie zdůraznila význam osobního kontaktu s voliči. Tisza podle ní zjistila, že lidé důvěřují politikům tehdy, když je vidí osobně a mohou s nimi mluvit. „Podání ruky nebylo koncem kampaně, ale začátkem vztahu s voliči,“ konstatovala ministryně.
Vlastní noviny a komunity na sítích
Opozice podle Orbánové neměla přístup do veřejnoprávních médií ani k celostátním mediálním platformám, a proto si vytvořila vlastní komunikační prostor. Strana distribuovala miliony výtisků vlastních novin a kandidáti budovali vlastní komunity na sociálních sítích.
Tisza podle Orbánové získala ve volbách 53 procent hlasů v celostátním stranickém hlasování, což znamenalo 141 mandátů z celkových 199 v parlamentu. Strana také vyhrála v 96 ze 106 jednomandátových obvodů.
Orbánová rovněž uvedla, že součástí strategie byla kontrola volebního procesu a prevence volebních podvodů. „Politická důvěra nemůže být nahrazena samotnou mediální mocí. Stále ji lze budovat prací, přítomností, vztahy a komunitou,“ dodala Orbánová.
Magyarova strana Tisza vyhrála dubnové parlamentní volby, ve kterých si zajistila ústavní většinu v novém parlamentu. Ukončila tak po 16 letech nepřetržité vládnutí premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, která ve volbách utrpěla drtivou porážku. Orbán se vzdal poslaneckého mandátu.