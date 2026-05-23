Stvořili jsme vlastní komunikační prostor, říká k triumfu Tiszy Orbánová


před 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Vítězství maďarské opoziční strany Tisza v parlamentních volbách nebylo výsledkem jedné kampaně či sloganu, ale dlouhodobé systematické práce, budování důvěry a osobního kontaktu s voliči. Na posledním dni bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 to řekla nová šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Podle ní kampaň ukázala, že politickou důvěru nelze nahradit pouze mediální silou.

Orbánová uvedla, že Tisza vybudovala alternativní politickou infrastrukturu v prostředí, které označila za výrazně nerovné vůči opozici. Strana podle ní vsadila na osobní přítomnost v regionech, opakované návštěvy menších měst a vesnic, dobrovolnické sítě, lokální kandidáty a vlastní komunikační kanály. „Politická důvěra nemůže být kompletně outsourcována médiím,“ řekla.

Podle Orbánové navštívil šéf strany a současný premiér Péter Magyar při kampani stovky obcí, v některých případech opakovaně. Šéfka diplomacie zdůraznila význam osobního kontaktu s voliči. Tisza podle ní zjistila, že lidé důvěřují politikům tehdy, když je vidí osobně a mohou s nimi mluvit. „Podání ruky nebylo koncem kampaně, ale začátkem vztahu s voliči,“ konstatovala ministryně.

„Nebudu vládnout, ale sloužit.“ Magyar se stal maďarským premiérem
Péter Magyar zvolen premiérem

Vlastní noviny a komunity na sítích

Opozice podle Orbánové neměla přístup do veřejnoprávních médií ani k celostátním mediálním platformám, a proto si vytvořila vlastní komunikační prostor. Strana distribuovala miliony výtisků vlastních novin a kandidáti budovali vlastní komunity na sociálních sítích.

Tisza podle Orbánové získala ve volbách 53 procent hlasů v celostátním stranickém hlasování, což znamenalo 141 mandátů z celkových 199 v parlamentu. Strana také vyhrála v 96 ze 106 jednomandátových obvodů.

Tisza chce „změnu režimu“ a dostat Maďary z náručí Ruska
Předseda strany Tisza Péter Magyar

Orbánová rovněž uvedla, že součástí strategie byla kontrola volebního procesu a prevence volebních podvodů. „Politická důvěra nemůže být nahrazena samotnou mediální mocí. Stále ji lze budovat prací, přítomností, vztahy a komunitou,“ dodala Orbánová.

Magyarova strana Tisza vyhrála dubnové parlamentní volby, ve kterých si zajistila ústavní většinu v novém parlamentu. Ukončila tak po 16 letech nepřetržité vládnutí premiéra Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, která ve volbách utrpěla drtivou porážku. Orbán se vzdal poslaneckého mandátu.

V Maďarsku je sečteno, Tisza získala ústavní většinu 141 křesel
Lídr Tiszy Péter Magyar

Výběr redakce

Narůstá počet případů preeklampsie. Nemoci se ale dá předejít

VideoNarůstá počet případů preeklampsie. Nemoci se ale dá předejít

před 2 hhodinami
Ceny letenek rostou kvůli palivu i většímu zájmu o některé destinace

VideoCeny letenek rostou kvůli palivu i většímu zájmu o některé destinace

před 4 hhodinami
Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

před 5 hhodinami
Komáři začínají být aktivní. O víkendu především na východě Čech

Komáři začínají být aktivní. O víkendu především na východě Čech

před 6 hhodinami
Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

před 14 hhodinami
Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

před 15 hhodinami
Nedostatek herců z řad menšin v Česku trápí filmaře. Lákají je proto příplatky

VideoNedostatek herců z řad menšin v Česku trápí filmaře. Lákají je proto příplatky

před 15 hhodinami
Colbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

VideoColbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

před 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Stvořili jsme vlastní komunikační prostor, říká k triumfu Tiszy Orbánová

Vítězství maďarské opoziční strany Tisza v parlamentních volbách nebylo výsledkem jedné kampaně či sloganu, ale dlouhodobé systematické práce, budování důvěry a osobního kontaktu s voliči. Na posledním dni bezpečnostní konference Globsec Forum 2026 to řekla nová šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Podle ní kampaň ukázala, že politickou důvěru nelze nahradit pouze mediální silou.
před 49 mminutami

Ukrajina hlásí pět mrtvých, počet obětí roste i v okupovaném Starobilsku

Nejméně tři lidé zemřeli a pět utrpělo zranění při ruských útocích na Charkovskou oblast, sdělil náčelník správy tohoto regionu Oleh Syněhubov. V Chersonu ruské drony zabily dva lidi, uvedla agentura Interfax-Ukrajina. Počet obětí pátečního útoku ve Starobilsku v okupované Luhanské oblasti na východě Ukrajiny stoupl ze šesti na deset, raněných je 38, oznámily ruské úřady. Podobná tvrzení nelze ve válečných podmínkách nezávisle ověřit.
před 1 hhodinou

Při explozi v čínském dole zemřelo devadesát lidí

Nejméně devadesát lidí přišlo o život při důlním neštěstí v Číně. Dalších sto osob skončilo v nemocnici, informoval server BBC News s odkazem na novou bilanci, kterou zveřejnila čínská státní média. Ta dříve sdělila, že v pátek došlo v uhelném dole na severovýchodě země k výbuchu plynu.
08:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Vojenská integrace Ruska s Běloruskem ohrožuje celou Evropu, říká Cichanouská

Hlubší vojenská integrace Ruska a Běloruska představuje bezpečnostní hrozbu pro celou Evropu, nikoliv jen pro země na východním křídle NATO. V rozhovoru s ČTK to uvedla vůdkyně běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Režim diktátora Alexandra Lukašenka podle ní slouží Moskvě jako nástroj zastrašování a nátlaku vůči evropským státům.
před 3 hhodinami

Při výbuších v New Yorku zemřel člověk, desítky lidí byly zraněny

Při pátečním požáru a dvou výbuších v loděnici na newyorském Staten Islandu zemřel jeden člověk. Dalších 36 lidí utrpělo zranění, většinou hasiči a záchranáři. Příčina incidentů se vyšetřuje, napsala agentura AP.
před 9 hhodinami

Izrael provedl několik úderů v Libanonu, píše AFP

Izrael v pátek večer provedl pět leteckých útoků ve východním Libanonu poblíž syrských hranic. Zasáhl také dvě budovy v okolí města Súr na jihozápadě země, napsala agentura AFP. Navzdory podepsanému příměří z poloviny dubna mezi sebou svádí boje izraelská armáda s libanonským teroristickým hnutím Hizballáh.
před 9 hhodinami

EU a Mexiko podepsaly dohody. Mají posílit obchod a vést k odstranění cel

Evropská unie (EU) a Mexiko podepsaly dlouho odkládanou prozatímní obchodní dohodu (iTA) a další, takzvanou modernizovanou globální dohodu (MGA). Dohody by měly podle Evropské komise (EK) přispět k posílení politického dialogu a spolupráce mezi EU a Mexikem, vytvořit nové příležitosti v oblastech, jako jsou obchod, investice a čisté technologie, a zároveň posílit dodavatelské řetězce a podpořit cíle v oblasti klimatu. Cílem je i snížit závislost na Spojených státech a částečně se tak ochránit před cly, která zavedl prezident USA Donald Trump.
před 13 hhodinami

Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

V Rusku roste nespokojenost lidí s politikou Vladimira Putina a jeho vládní strany Jednotné Rusko. Lidem se nelíbí zdražování, vypínání internetu či blokace sociální sítě Telegram. Vůdce komunistů Gennadij Zjuganov dokonce varoval před revolucí podobnou té v roce 1917.
před 14 hhodinami
Načítání...