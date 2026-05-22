EU a Mexiko podepsaly dohody. Mají posílit obchod a vést k odstranění cel


Zdroj: ČTK

Evropská unie (EU) a Mexiko podepsaly dlouho odkládanou prozatímní obchodní dohodu (iTA) a další, takzvanou modernizovanou globální dohodu (MGA). Dohody by měly podle Evropské komise (EK) přispět k posílení politického dialogu a spolupráce mezi EU a Mexikem, vytvořit nové příležitosti v oblastech, jako jsou obchod, investice a čisté technologie, a zároveň posílit dodavatelské řetězce a podpořit cíle v oblasti klimatu. Cílem je i snížit závislost na Spojených státech a částečně se tak ochránit před cly, která zavedl prezident USA Donald Trump.

Dohody podle EK vytvářejí nové příležitosti pro podniky na obou stranách, včetně zemědělsko-potravinářského sektoru, jednoho z nejstrategičtějších partnerů EU v Latinské Americe. Očekává se odstranění cel, ale i necelních překážek obchodu. Obchodní dohoda rozšiřuje původní dohodu z roku 2000, která se vztahovala pouze na průmyslové zboží.

EU na summitu v Mexiku zastupovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a rovněž eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič, Mexiko pak prezidentka Claudia Sheinbaumová. Dosud poslední summit mezi oběma stranami se konal v roce 2015.

„EU a Mexiko se zavázaly k úzkému strategickému partnerství. Dnešní (páteční, pozn. red.) dohody stanoví naši společnou vizi budoucnosti a přinesou oběma stranám řadu výhod,“ uvedla šéfka EK. Obě strany budou podle ní posilovat obchod a investice s cílem podpořit zaměstnanost a růst a budou spolupracovat v celé řadě politických oblastí.

„Společně budeme utvářet lepší budoucnost pro naše občany i pro naši planetu tím, že najdeme společnou řeč v oblasti podpory globálních institucí, prosazování čistého růstu a prosazování lidských práv a rovnosti žen a mužů,“ dodala von der Leyenová.

Aktivity mezi EU a Mexikem

EU a Mexiko mají silné a dlouhodobé obchodní vztahy, jejichž objem již nyní dosahuje 100 miliard eur (v přepočtu zhruba 2,4 bilionu korun) ročně v oblasti zboží a služeb. Modernizovaná dohoda tyto vztahy dále posílí tím, že usnadní vývoz a investice na trzích obou stran, neboť zavádí mimo jiné větší příležitosti pro zemědělský sektor EU, vzhledem k tomu, že Mexiko je čistým dovozcem potravin s vysokými cly.

V rámci nové dohody bude Mexiko chránit 232 druhů lihovin a dalších 336 evropských zeměpisných označení vín, piv a potravin. Dále se očekává užší spolupráce v oblasti ekologické a digitální transformace a rovněž posílení dodavatelských řetězců u kritických surovin. Nově se budou moci podniky z EU ucházet o mexické vládní zakázky za stejných podmínek jako mexické firmy.

Mexiko v současné době uvaluje vysoká cla na dovoz z EU, jako jsou potraviny a další zemědělské produkty. Podle dohody Mexiko odstraní téměř všechna tato cla, aby evropské výrobky v Mexiku byly konkurenceschopnější a atraktivnější pro mexické spotřebitele.

Rostoucí objem obchodu

Obchod mezi Mexikem a EU se za deset let zvýšil o 75 procent, přičemž jde zejména o dopravní prostředky, stroje, chemikálie, paliva a těžební produkty. Nová dohoda poskytuje bezcelní přístup téměř pro veškeré zboží, včetně zemědělských produktů, jako jsou mexické kuře a chřest a evropské sušené mléko, sýr a vepřové maso, i když s určitými kvótami, uvedl Reuters.

„Za posledních 25 let se obchod se zbožím mezi námi čtyřnásobně zvýšil. Dnes do Mexika vyváží více než 43 tisíc evropských společností a v zemi působí přes jedenáct tisíc společností z EU. Naše modernizovaná obchodní dohoda posílí důvěryhodné dodavatelské řetězce, vytvoří nové příležitosti pro podniky a investory a ještě více sblíží naše ekonomiky,“ popsal eurokomisař Šefčovič.

„Zvláště vítám naši posílenou spolupráci v oblasti kritických nerostných surovin, jelikož Mexiko je předním dodavatelem několika základních surovin. Celkově vzato je tato dohoda nejen vítězstvím pro obchod a konkurenceschopnost, ale také silným vyjádřením důvěry v naši společnou budoucnost,“ dodal.

Po podpisu dohod budou nyní EU a Mexiko postupovat podle svých příslušných postupů k ratifikaci dohod. Na straně EU to znamená, že dohoda MGA bude podléhat ratifikaci všemi členskými státy v souladu s jejich vnitrostátními postupy. Obchodní dohoda se bude řídit ratifikačními procesy pouze na úrovni EU, jelikož spadá do výlučné pravomoci EU. To bude vyžadovat souhlas Evropského parlamentu a schválení Radou EU, která zastupuje členské státy.

EU a Mexiko podepsaly první Dohodu o hospodářském partnerství v roce 1997, následně vstoupila v platnost v roce 2000. Po více než dvou desetiletích ale bylo podle Komise potřeba tuto dohodu aktualizovat a začlenit do ní aktuální ustanovení od práv duševního vlastnictví až po obchod a udržitelný rozvoj.

Podpora Putina klesá, demokraté cítí šanci

V Rusku roste nespokojenost lidí s politikou Vladimira Putina a jeho vládní strany Jednotné Rusko. Lidem se nelíbí zdražování, vypínání internetu či blokace sociální sítě Telegram. Vůdce komunistů Gennadij Zjuganov dokonce varoval před revolucí podobnou té v roce 1917.
před 2 hhodinami

VideoColbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

Stanice CBS po více než třiceti letech ukončila vysílání své verze večerní talkshow. Poslední dekádu pořad moderoval Stephen Colbert. Televize tvrdí, že se snaží šetřit, podle kritiků je ale za vším politika a snaha jít na ruku prezidentu Donaldu Trumpovi. Ten konec pořadu ocenil. Už dříve kritizoval i jiné moderátory, jako například Jimmyho Kimmela, jehož stanici ABC opakovaně hrozil odebráním vysílací licence.
před 3 hhodinami

Šéfka tajných služeb USA Gabbardová rezignuje

Šéfka amerických tajných služeb (DNI) Tulsi Gabbardová k 30. červnu z rodinných důvodů odstoupí z funkce. Informovala o tom stanice Fox News, podle níž to Gabbardová oznámila prezidentovi Donaldu Trumpovi. Rezignaci zdůvodnila vážným onemocněním manžela, kterému chce stát po boku. Trump Gabbardové poděkoval za práci. Funkci dočasně převezme její zástupce Aaron Lukas.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Nejméně 25 lidí zemřelo v Mali při útoku připisovaném džihádistům, píše AFP

Nejméně 25 lidí, převážně civilistů, zahynulo ve čtvrtek při koordinovaném útoku v centrální části Mali. Tamní úředníci jej připisují odnoži teroristické sítě al-Káida. Ozbrojenci zaútočili na pět vesnic v regionu Bandiagara, které vypálili a odkud ukradli dobytek. Jeden z úředníků agentuře AFP řekl, že z oblasti od rána hromadně prchají vesničané. Z útoku je podezřelá Skupina podporující islám a muslimy (JNIM). Mezi oběťmi je i několik tradičních lovců Dozo, kteří tvoří domobranu.
před 3 hhodinami

„Vracíme válku domů,“ napsal Zelenskyj. Ukrajina opět zasáhla ruskou rafinerii

Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského v noci na pátek zasáhla ropnou rafinerii v ruském městě Jaroslavl, které leží asi 700 kilometrů od ukrajinských hranic. V okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny podle úřadů po dronových náletech zemřelo několik lidí a je asi čtyřicet zraněných, kvůli čemuž na žádost Moskvy zasedne Rada bezpečnosti OSN. Raněné po ruských útocích hlásí také Ukrajina v Chersonské a Sumské oblasti.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Celosvětový výskyt duševních poruch se od roku 1990 téměř zdvojnásobil, ukazuje studie

Duševních poruch ve světě od roku 1990 téměř dvojnásobně přibylo a v současnosti jimi trpí zhruba 1,2 miliardy lidí. Vyplývá to ze studie Institutu pro měření a vyhodnocování zdravotního stavu (IHME) při Washingtonské univerzitě, kterou ve spolupráci s Queenslandskou univerzitou zveřejnil časopis The Lancet. Výzkum upozorňuje také na výrazný nárůst v Řecku.
před 6 hhodinami

USA vyšlou do Polska dalších pět tisíc vojáků, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších pěti tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Nawrockým, který stejně jako premiér Donald Tusk v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniak-Kamysze krok potvrzuje pevnost vztahů Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti, není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
21. 5. 2026Aktualizovánopřed 6 hhodinami
