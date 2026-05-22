EU a Mexiko podepsaly dohody. Mají posílit obchod a vést k odstranění cel

Evropská unie (EU) a Mexiko podepsaly dlouho odkládanou prozatímní obchodní dohodu (iTA) a další, takzvanou modernizovanou globální dohodu (MGA). Dohody by měly podle Evropské komise (EK) přispět k posílení politického dialogu a spolupráce mezi EU a Mexikem, vytvořit nové příležitosti v oblastech, jako jsou obchod, investice a čisté technologie, a zároveň posílit dodavatelské řetězce a podpořit cíle v oblasti klimatu. Cílem je i snížit závislost na Spojených státech a částečně se tak ochránit před cly, která zavedl prezident USA Donald Trump.
Dohody podle EK vytvářejí nové příležitosti pro podniky na obou stranách, včetně zemědělsko-potravinářského sektoru, jednoho z nejstrategičtějších partnerů EU v Latinské Americe. Očekává se odstranění cel, ale i necelních překážek obchodu. Obchodní dohoda rozšiřuje původní dohodu z roku 2000, která se vztahovala pouze na průmyslové zboží.
EU na summitu v Mexiku zastupovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa, šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová a rovněž eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič, Mexiko pak prezidentka Claudia Sheinbaumová. Dosud poslední summit mezi oběma stranami se konal v roce 2015.
„EU a Mexiko se zavázaly k úzkému strategickému partnerství. Dnešní (páteční, pozn. red.) dohody stanoví naši společnou vizi budoucnosti a přinesou oběma stranám řadu výhod,“ uvedla šéfka EK. Obě strany budou podle ní posilovat obchod a investice s cílem podpořit zaměstnanost a růst a budou spolupracovat v celé řadě politických oblastí.
„Společně budeme utvářet lepší budoucnost pro naše občany i pro naši planetu tím, že najdeme společnou řeč v oblasti podpory globálních institucí, prosazování čistého růstu a prosazování lidských práv a rovnosti žen a mužů,“ dodala von der Leyenová.
Aktivity mezi EU a Mexikem
EU a Mexiko mají silné a dlouhodobé obchodní vztahy, jejichž objem již nyní dosahuje 100 miliard eur (v přepočtu zhruba 2,4 bilionu korun) ročně v oblasti zboží a služeb. Modernizovaná dohoda tyto vztahy dále posílí tím, že usnadní vývoz a investice na trzích obou stran, neboť zavádí mimo jiné větší příležitosti pro zemědělský sektor EU, vzhledem k tomu, že Mexiko je čistým dovozcem potravin s vysokými cly.
V rámci nové dohody bude Mexiko chránit 232 druhů lihovin a dalších 336 evropských zeměpisných označení vín, piv a potravin. Dále se očekává užší spolupráce v oblasti ekologické a digitální transformace a rovněž posílení dodavatelských řetězců u kritických surovin. Nově se budou moci podniky z EU ucházet o mexické vládní zakázky za stejných podmínek jako mexické firmy.
Mexiko v současné době uvaluje vysoká cla na dovoz z EU, jako jsou potraviny a další zemědělské produkty. Podle dohody Mexiko odstraní téměř všechna tato cla, aby evropské výrobky v Mexiku byly konkurenceschopnější a atraktivnější pro mexické spotřebitele.
Rostoucí objem obchodu
Obchod mezi Mexikem a EU se za deset let zvýšil o 75 procent, přičemž jde zejména o dopravní prostředky, stroje, chemikálie, paliva a těžební produkty. Nová dohoda poskytuje bezcelní přístup téměř pro veškeré zboží, včetně zemědělských produktů, jako jsou mexické kuře a chřest a evropské sušené mléko, sýr a vepřové maso, i když s určitými kvótami, uvedl Reuters.
„Za posledních 25 let se obchod se zbožím mezi námi čtyřnásobně zvýšil. Dnes do Mexika vyváží více než 43 tisíc evropských společností a v zemi působí přes jedenáct tisíc společností z EU. Naše modernizovaná obchodní dohoda posílí důvěryhodné dodavatelské řetězce, vytvoří nové příležitosti pro podniky a investory a ještě více sblíží naše ekonomiky,“ popsal eurokomisař Šefčovič.
„Zvláště vítám naši posílenou spolupráci v oblasti kritických nerostných surovin, jelikož Mexiko je předním dodavatelem několika základních surovin. Celkově vzato je tato dohoda nejen vítězstvím pro obchod a konkurenceschopnost, ale také silným vyjádřením důvěry v naši společnou budoucnost,“ dodal.
Po podpisu dohod budou nyní EU a Mexiko postupovat podle svých příslušných postupů k ratifikaci dohod. Na straně EU to znamená, že dohoda MGA bude podléhat ratifikaci všemi členskými státy v souladu s jejich vnitrostátními postupy. Obchodní dohoda se bude řídit ratifikačními procesy pouze na úrovni EU, jelikož spadá do výlučné pravomoci EU. To bude vyžadovat souhlas Evropského parlamentu a schválení Radou EU, která zastupuje členské státy.
EU a Mexiko podepsaly první Dohodu o hospodářském partnerství v roce 1997, následně vstoupila v platnost v roce 2000. Po více než dvou desetiletích ale bylo podle Komise potřeba tuto dohodu aktualizovat a začlenit do ní aktuální ustanovení od práv duševního vlastnictví až po obchod a udržitelný rozvoj.