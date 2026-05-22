Šéfka tajných služeb USA Gabbardová rezignuje

Šéfka amerických tajných služeb (DNI) Tulsi Gabbardová k 30. červnu z rodinných důvodů odstoupí z funkce. Informovala o tom stanice Fox News, podle níž to Gabbardová oznámila prezidentovi Donaldu Trumpovi. Rezignaci zdůvodnila vážným onemocněním manžela, kterému chce stát po boku. Trump Gabbardové poděkoval za práci. Funkci dočasně převezme její zástupce Aaron Lukas.
„Bohužel musím s účinností k 30. červnu 2026 podat rezignaci,“ napsala v rezignačním dopise Gabbardová. Trumpovi v něm děkuje za důvěru, když ji pověřil vedením úřadu.
Vysvětlila, že lékaři jejímu manželovi Abrahamu Williamsovi zjistili mimořádně vzácnou formu rakoviny kostí a že pro manžela budou nadcházející týdny a měsíce náročným obdobím. „Teď musím odejít z veřejné služby a stát po jeho boku a v jeho bitvě ho plně podporovat,“ dodala.
„Tulsi odvedla neuvěřitelnou práci a bude nám chybět,“ uvedl Trump s tím, že její odchod chápe. Vedení uvolněné funkce převezme jako úřadující ředitel tajných služeb její zástupce Lukas. O možném kandidátovi na šéfa DNI se Trump v příspěvku nezmínil.
Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla po teroristických útocích na Spojené státy v září 2001 a Gabbardová ji od února 2025 zastává jako v pořadí osmá. Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu. Šéfa DNI navrhuje prezident, kandidáta pak musí schválit Senát.
Volba Gabbardové budila emoce
Volbu nyní 45leté političky a bývalé vojačky do čela ředitelství tajných služeb hodnotil loni americký tisk jako neobvyklou nejen kvůli její dřívější stranické příslušnosti. Gabbardová, která se v minulosti hlásila k demokratům, měla v době nástupu do funkce za sebou roky v armádě a dvakrát byla nasazená na Blízkém východě. Neměla ale žádné formální zkušenosti s prací ve zpravodajských složkách ani s řízením vládní agentury.
V době členství v Demokratické straně paradoxně vystupovala proti jejím lídrům a emoce budí i její vazby na sektu založenou na Havaji vycházející z náboženského hnutí Hare Krišna. V zahraničněpolitických názorech se v minulosti opakovaně rozcházela s hlavním proudem americké zahraniční politiky a závěry zpravodajské komunity.