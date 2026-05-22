Šéfka tajných služeb USA Gabbardová rezignuje


22. 5. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Šéfka amerických tajných služeb (DNI) Tulsi Gabbardová k 30. červnu z rodinných důvodů odstoupí z funkce. Informovala o tom stanice Fox News, podle níž to Gabbardová oznámila prezidentovi Donaldu Trumpovi. Rezignaci zdůvodnila vážným onemocněním manžela, kterému chce stát po boku. Trump Gabbardové poděkoval za práci. Funkci dočasně převezme její zástupce Aaron Lukas.

„Bohužel musím s účinností k 30. červnu 2026 podat rezignaci,“ napsala v rezignačním dopise Gabbardová. Trumpovi v něm děkuje za důvěru, když ji pověřil vedením úřadu.

Vysvětlila, že lékaři jejímu manželovi Abrahamu Williamsovi zjistili mimořádně vzácnou formu rakoviny kostí a že pro manžela budou nadcházející týdny a měsíce náročným obdobím. „Teď musím odejít z veřejné služby a stát po jeho boku a v jeho bitvě ho plně podporovat,“ dodala.

„Tulsi odvedla neuvěřitelnou práci a bude nám chybět,“ uvedl Trump s tím, že její odchod chápe. Vedení uvolněné funkce převezme jako úřadující ředitel tajných služeb její zástupce Lukas. O možném kandidátovi na šéfa DNI se Trump v příspěvku nezmínil.

Šéfka tajných služeb USA Tulsi Gabbardová
Zdroj: Reuters/Kevin Lamarque

Funkce šéfa amerických tajných služeb vznikla po teroristických útocích na Spojené státy v září 2001 a Gabbardová ji od února 2025 zastává jako v pořadí osmá. Ředitel zpravodajských služeb je hlavním bezpečnostním poradcem amerického prezidenta a jeho úkolem je koordinace civilního a vojenského špionážního aparátu. Šéfa DNI navrhuje prezident, kandidáta pak musí schválit Senát.

Volba Gabbardové budila emoce

Volbu nyní 45leté političky a bývalé vojačky do čela ředitelství tajných služeb hodnotil loni americký tisk jako neobvyklou nejen kvůli její dřívější stranické příslušnosti. Gabbardová, která se v minulosti hlásila k demokratům, měla v době nástupu do funkce za sebou roky v armádě a dvakrát byla nasazená na Blízkém východě. Neměla ale žádné formální zkušenosti s prací ve zpravodajských složkách ani s řízením vládní agentury.

V době členství v Demokratické straně paradoxně vystupovala proti jejím lídrům a emoce budí i její vazby na sektu založenou na Havaji vycházející z náboženského hnutí Hare Krišna. V zahraničněpolitických názorech se v minulosti opakovaně rozcházela s hlavním proudem americké zahraniční politiky a závěry zpravodajské komunity.

Americký Senát potvrdil Gabbardovou do čela tajných služeb
Tulsi Gabbardová při slyšení v Senátu

Schillerová zveřejní první návrh rozpočtu až koncem srpna. U Stanjury to kritizovala

před 12 mminutami
Nedostatek herců z řad menšin v Česku trápí filmaře. Lákají je proto příplatky

před 23 mminutami
Colbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

před 25 mminutami
Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

13:35Aktualizovánopřed 35 mminutami
Nejméně 25 lidí zemřelo v Mali při útoku připisovaném džihádistům, píše AFP

před 36 mminutami
Kdože? Do názvů kapel se dostala dědova známá, tělocvikář i pes

před 2 hhodinami
Alberta bude hlasovat o odtržení od Kanady

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

VideoColbertova talkshow končí, podle kritiků kvůli Trumpovi

Stanice CBS po více než třiceti letech ukončila vysílání své verze večerní talkshow. Poslední dekádu pořad moderoval Stephen Colbert. Televize tvrdí, že se snaží šetřit, podle kritiků je ale za vším politika a snaha jít na ruku prezidentu Donaldu Trumpovi. Ten konec pořadu ocenil. Už dříve kritizoval i jiné moderátory, jako například Jimmyho Kimmela, jehož stanici ABC opakovaně hrozil odebráním vysílací licence.
před 25 mminutami

Nejméně 25 lidí zemřelo v Mali při útoku připisovaném džihádistům, píše AFP

Nejméně 25 lidí, převážně civilistů, zahynulo ve čtvrtek při koordinovaném útoku v centrální části Mali. Tamní úředníci jej připisují odnoži teroristické sítě al-Káida. Ozbrojenci zaútočili na pět vesnic v regionu Bandiagara, které vypálili a odkud ukradli dobytek. Jeden z úředníků agentuře AFP řekl, že z oblasti od rána hromadně prchají vesničané. Z útoku je podezřelá Skupina podporující islám a muslimy (JNIM). Mezi oběťmi je i několik tradičních lovců Dozo, kteří tvoří domobranu.
před 36 mminutami

„Vracíme válku domů,“ napsal Zelenskyj. Ukrajina opět zasáhla ruskou rafinerii

Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského v noci na pátek zasáhla ropnou rafinerii v ruském městě Jaroslavl, které leží asi 700 kilometrů od ukrajinských hranic. V okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny podle úřadů po dronových náletech zemřelo několik lidí a je asi čtyřicet zraněných, kvůli čemuž na žádost Moskvy zasedne Rada bezpečnosti OSN. Raněné po ruských útocích hlásí také Ukrajina v Chersonské a Sumské oblasti.
12:53Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Celosvětový výskyt duševních poruch se od roku 1990 téměř zdvojnásobil, ukazuje studie

Duševních poruch ve světě od roku 1990 téměř dvojnásobně přibylo a v současnosti jimi trpí zhruba 1,2 miliardy lidí. Vyplývá to ze studie Institutu pro měření a vyhodnocování zdravotního stavu (IHME) při Washingtonské univerzitě, kterou ve spolupráci s Queenslandskou univerzitou zveřejnil časopis The Lancet. Výzkum upozorňuje také na výrazný nárůst v Řecku.
před 2 hhodinami

USA vyšlou do Polska dalších pět tisíc vojáků, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších pěti tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Nawrockým, který stejně jako premiér Donald Tusk v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniak-Kamysze krok potvrzuje pevnost vztahů Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti, není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Vědci z Lille vyvíjejí mužské antikoncepční tělísko, na trhu by mohlo být do roku 2033

Vyvíjené mužské antikoncepční tělísko je „malou svorkou“, která se zavádí během patnácti minut v lokální anestezii. Její antikoncepční účinek je čistě mechanický a mohl by trvat až tři roky.
před 3 hhodinami

Alberta bude hlasovat o odtržení od Kanady

Provincie Alberta uspořádá v říjnu referendum o odtržení od Kanady. Obyvatelé rozhodnou, zda chtějí následně znovu hlasovat závazně. Je to vůbec poprvé v novodobé historii Kanady, kdy se obyvatelé jedné z deseti provincií a tří teritorií mimo frankofonní Québec budou zabývat otázkou samostatnosti.
před 3 hhodinami
