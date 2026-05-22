Počet případů hantaviru souvisejících s plavbou v Atlantiku vzrostl na dvanáct


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Počet případů nákazy hantavirem souvisejících s výletní lodí v Atlantiku vzrostl na dvanáct, nově se infekce potvrdila u nizozemského člena posádky, oznámil podle agentury AFP šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nemoci podlehli tři lidé. Ředitel WHO opět vyzval představitele zemí, odkud cestující i členové posádky pocházeli, aby striktně dodržovali karanténu.

„Nizozemsko dnes potvrdilo další případ u člena posádky, který se vylodil na Tenerife, odkud byl repatriován do Nizozemska, kde je od té doby v karanténě,“ řekl Tedros. Dodal, že tím se počet potvrzených případů nákazy a podezření na ni zvýšil na dvanáct. Doposud WHO udávala devět potvrzených případů a dvě podezření na infekci.

Loď MV Hondius plující pod nizozemskou vlajkou zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt hantaviru, kvůli kterému zemřeli tři lidé. Podle lékařů se virus patrně začal šířit od nizozemského manželského páru, který cestoval po Argentině, Chile a Uruguayi.

Zhruba tři desítky cestujících po úmrtí prvního Nizozemce vystoupily už v dubnu z lodi na ostrově Svatá Helena, zbylých přibližně 120 před zhruba dvěma týdny na Tenerife na španělských Kanárských ostrovech. Cestující pocházeli z více než 20 zemí.

Jihoargentinské město Ushuaia, kde pobýval nizozemský pár před nástupem na palubu lodi Hondius

Plavidlo se následně z Tenerife vydalo s omezeným počtem členů posádky do Rotterdamu, kam připlulo v pondělí. Následně odborníci zahájili dezinfekci lodi.

Epidemie nehrozí

Ač WHO varuje dotčené země, aby hantavirus nepodceňovaly, ve svém dosavadním hodnocení uvádí, že riziko globálního šíření zůstává nízké. WHO i epidemiologové upozorňují, že hantavirus se nešíří tak snadno, jako se šířil koronavirus SARS-CoV-2, a také že nejde o nový virus, jako to bylo v případě covidu-19.

Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci. U pozitivně testovaných z lodi se potvrdil kmen viru nazvaný Andes, který se může přenášet z člověka na člověka. Způsobuje dýchací onemocnění, provázené bolestmi hlavy, závratěmi, horečkou či nevolností. Proti viru zatím neexistuje vakcína.

USA vyšlou do Polska dalších pět tisíc vojáků, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších pěti tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Nawrockým, který stejně jako premiér Donald Tusk v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniak-Kamysze krok potvrzuje pevnost vztahů Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti, není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
Vědci z Lille vyvíjejí mužské antikoncepční tělísko, na trhu by mohlo být do roku 2033

Vyvíjené mužské antikoncepční tělísko je „malou svorkou“, která se zavádí během patnácti minut v lokální anestezii. Její antikoncepční účinek je čistě mechanický a mohl by trvat až tři roky.
Alberta bude hlasovat o odtržení od Kanady

Provincie Alberta uspořádá v říjnu referendum o odtržení od Kanady. Obyvatelé rozhodnou, zda chtějí následně znovu hlasovat závazně. Je to vůbec poprvé v novodobé historii Kanady, kdy se obyvatelé jedné z deseti provincií a tří teritorií mimo frankofonní Québec budou zabývat otázkou samostatnosti.
„Vracíme válku domů,“ napsal Zelenskyj. Ukrajina opět zasáhla ruskou rafinerii

Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského v noci na pátek zasáhla ropnou rafinerii v ruském městě Jaroslavl, které leží asi 700 kilometrů od ukrajinských hranic. V okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny podle úřadů po dronových náletech zemřelo několik lidí a je asi čtyřicet zraněných, kvůli čemuž na žádost Moskvy zasedne Rada bezpečnosti OSN. Raněné po ruských útocích hlásí také Ukrajina v Chersonské a Sumské oblasti.
Pokud by byl někdo tak pošetilý a útočil na NATO, reakce bude devastující, řekl Rutte

Ministři zahraničí NATO se sešli ve švédském Helsingborgu, aby jednali před nadcházejícím summitem v Ankaře. Prioritami pro něj jsou podle generálního tajemníka Aliance Marka Rutteho větší investice do obrany členských států a pomoc napadené Ukrajině. Také ubezpečil, že závazek spojenců vyplývající z článku pět smlouvy je „neochvějný“. Dříve v pátek prohlásil, že Evropa bude svou pozici v NATO dál posilovat, aby snížila závislost na USA.
Rakousko bude dál kontrolovat hranice, dopravu to nezdrží, řekl Metnar

Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat, posunuly se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po jednání se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem.
Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

Členské státy EU v pátek finálně schválily nový právní předpis, jehož cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci a sledovatelnost. Informovala o tom Rada EU. Jde o první normu na úrovni EU, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti takzvaným množírnám.
