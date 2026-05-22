Počet případů hantaviru souvisejících s plavbou v Atlantiku vzrostl na dvanáct

Počet případů nákazy hantavirem souvisejících s výletní lodí v Atlantiku vzrostl na dvanáct, nově se infekce potvrdila u nizozemského člena posádky, oznámil podle agentury AFP šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nemoci podlehli tři lidé. Ředitel WHO opět vyzval představitele zemí, odkud cestující i členové posádky pocházeli, aby striktně dodržovali karanténu.
„Nizozemsko dnes potvrdilo další případ u člena posádky, který se vylodil na Tenerife, odkud byl repatriován do Nizozemska, kde je od té doby v karanténě,“ řekl Tedros. Dodal, že tím se počet potvrzených případů nákazy a podezření na ni zvýšil na dvanáct. Doposud WHO udávala devět potvrzených případů a dvě podezření na infekci.
Loď MV Hondius plující pod nizozemskou vlajkou zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt hantaviru, kvůli kterému zemřeli tři lidé. Podle lékařů se virus patrně začal šířit od nizozemského manželského páru, který cestoval po Argentině, Chile a Uruguayi.
Zhruba tři desítky cestujících po úmrtí prvního Nizozemce vystoupily už v dubnu z lodi na ostrově Svatá Helena, zbylých přibližně 120 před zhruba dvěma týdny na Tenerife na španělských Kanárských ostrovech. Cestující pocházeli z více než 20 zemí.
Plavidlo se následně z Tenerife vydalo s omezeným počtem členů posádky do Rotterdamu, kam připlulo v pondělí. Následně odborníci zahájili dezinfekci lodi.
Epidemie nehrozí
Ač WHO varuje dotčené země, aby hantavirus nepodceňovaly, ve svém dosavadním hodnocení uvádí, že riziko globálního šíření zůstává nízké. WHO i epidemiologové upozorňují, že hantavirus se nešíří tak snadno, jako se šířil koronavirus SARS-CoV-2, a také že nejde o nový virus, jako to bylo v případě covidu-19.
Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci. U pozitivně testovaných z lodi se potvrdil kmen viru nazvaný Andes, který se může přenášet z člověka na člověka. Způsobuje dýchací onemocnění, provázené bolestmi hlavy, závratěmi, horečkou či nevolností. Proti viru zatím neexistuje vakcína.