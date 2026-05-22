Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

Členské státy EU v pátek finálně schválily nový právní předpis, jehož cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci a sledovatelnost. Informovala o tom Rada EU. Jde o první normu na úrovni EU, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti takzvaným množírnám.
„Nová pravidla zavádějí společné požadavky pro chovatele, prodejce, útulky a on-line platformy, které se podílejí na uvádění koček a psů na trh v Evropské unii,“ stojí v prohlášení Rady EU, která zastupuje členské státy. „Nařízení rovněž reaguje na rostoucí obavy z nelegálního obchodování se zvířaty, nezodpovědných chovatelských praktik a rozšiřování on-line prodeje domácích mazlíčků, které vystavují zvířata i spotřebitele značným rizikům,“ dodává dokument.
Evropský parlament schválil nová pravidla na ochranu psů a koček již na konci dubna, zpravodajkou návrhu byla česká europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR). Nyní, po schválení Radou EU, vstoupí nařízení v platnost dvacet dní po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU. Pro některá ustanovení se nicméně předpokládá několik přechodných období, aby měli provozovatelé a členské státy dostatek času na přizpůsobení se novým požadavkům.
Nová pravidla spočívají v identifikaci všech psů a koček, včetně těch, kteří již mají své vlastníky. Fyzické osoby však nemusí splňovat povinnosti určené pro zařízení. Požadavky jsou zamýšleny jako minimální standardy pro harmonizaci trhu Evropské unie. Členské státy si mohou, pokud si to přejí, zavést i přísnější pravidla.
Nařízení rovněž hovoří o chovatelských praktikách, které jsou zakázány, jako je příbuzenské křížení (mezi rodiči a potomky, mezi sourozenci a nevlastními sourozenci a mezi prarodiči a vnoučaty). Bolestivé mrzačení, jako je kupírování uší, ocasů nebo odstraňování drápů, je rovněž zakázáno, s výjimkou případů, kdy takový postup nařídí veterinář. Psi musí mít rovněž denní přístup do venkovního prostoru nebo musí být denně venčeni. To platí pro psy starší osmi týdnů.
Občané Evropské unie vlastní přes 72 milionů psů a více než 83 milionů koček. Obchod se psy a kočkami v posledních letech značně vzrostl a jeho roční hodnota činí 1,3 miliardy eur (32,4 miliardy korun), uvedla již dříve Evropská komise. Životní podmínky zvířat při profesionálním chovu se ale v jednotlivých členských státech liší a často se objevují informace o špatném zacházení. Rovněž prudce vzrostl nelegální obchod se psy a kočkami, k čemuž přispěl rostoucí internetový trh, jehož prostřednictvím se nyní realizuje 60 procent veškerého prodeje psů a koček v Evropské unii.