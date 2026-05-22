Pavel a Steinmeier věří, že se události v Brně ponesou v duchu porozumění


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření, kterou „oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin“. Česko a Německo společně ušly dlouhou cestu v duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství, uvedli. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Prohlášení Hrad zveřejnil na svém webu.

Prezidenti ČR a Německa vydali zveřejněné prohlášení po společném telefonátu. „Dobré sousedské vztahy jsou pilířem každé zahraniční politiky. Česko a Německo dnes spojuje mimořádně blízké a silné partnerství,“ uvedli.

Vztahy obou zemí jsou podle nich pevně zakotveny v současnosti. „V úzké a rozvíjející se spolupráci v oblastech obchodu, energetiky, dopravy, inovací a průmyslu, bezpečnosti a obrany – a především v naší společné evropské budoucnosti. Právě touto cestou jsme odhodláni jít i nadále,“ dodaly obě hlavy států.

Steinmeier zároveň podle prohlášení přijal pozvání Pavla k návštěvě Prahy v letošním roce. Německý prezident byl v ČR na konci dubna 2024 při příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do Evropské unie.

Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření
Snímek ze Sudetoněmeckého sjezdu v Řezně v roce 2023, na kterém si tehdejší český ministr školství Mikuláš Bek (STAN) potřásá rukou s nejvyšším politickým představitelem sudetských Němců Berndem Posseltem (CSU)

V Brně v pátek pokračuje festival Meeting Brno, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) se poprvé koná na českém území.

Sněmovna minulý týden hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v usnesení vyzvala organizátory akce k tomu, aby od jejího pořádání ustoupili. Poslanci opozice se jednání sněmovny nezúčastnili.

Sudetští Němci s Wintonovými dětmi uctili oběti holocaustu
Uctění památky obětí holocaustu v místě, odkud z Brna odjížděly židovské transporty

Pavel už dříve festivalu Meeting Brno udělil záštitu, projekt si podle prezidentské kanceláře klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že sjezd nepovažuje za šťastný a za vládu se ho nikdo nezúčastní. Předseda vlády doufá v to, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Česka s Německem.

Tento týden Babiš uvedl, že se prostřednictvím německého velvyslance snažil působit na německé politiky, aby na akci do Česka nejezdili. Sněmu se mají zúčastnit například bavorský premiér Markus Söder a spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt (oba CSU). Söder následně zamíří do Prahy na setkání s Pavlem.

Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně
Taťána Malá a Tomio Okamura při jednání Poslanecké sněmovny

Výběr redakce

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

před 34 mminutami
Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

před 1 hhodinou
Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

před 1 hhodinou
Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů

Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů

před 1 hhodinou
Unikátní nahrávky procesu s K. H. Frankem připomínají poválečnou atmosféru

VideoUnikátní nahrávky procesu s K. H. Frankem připomínají poválečnou atmosféru

před 2 hhodinami
Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

před 2 hhodinami
Pražští lékaři nasadili pacientce proti zlatému stafylokokovi bakteriofágy

Pražští lékaři nasadili pacientce proti zlatému stafylokokovi bakteriofágy

před 2 hhodinami
Umělá inteligence stráží u San Francisca velryby a varuje lodě před srážkou

VideoUmělá inteligence stráží u San Francisca velryby a varuje lodě před srážkou

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Do roku 2033 by mělo být elektrifikováno dalších 590 kilometrů tratí, řekl šéf Správy železnic

Generální ředitel Správy železnic (SŽ) Tomáš Tóth v pátek představil plány na modernizaci tratí. Do roku 2033 by podle něj mělo být elektrifikováno dalších 590 kilometrů českých tratí. Systém ETCS by měl pokrýt tranzitní koridory plus dalších sedm stovek kilometrů. Brífinku se účastnil také ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), který ocenil „prozákaznické chování“ nového vedení této státní organizace.
10:38Aktualizovánopřed 29 mminutami

Pavel a Steinmeier věří, že se události v Brně ponesou v duchu porozumění

Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření, kterou „oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin“. Česko a Německo společně ušly dlouhou cestu v duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství, uvedli. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Prohlášení Hrad zveřejnil na svém webu.
před 46 mminutami

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Neočkované dítě podlehlo nemoci v pražské Fakultní nemocnice Motol a Homolka tento týden poté, co se jeho stav několik týdnů zhoršoval. Výskyt záškrtu je v České republice vzácný, hygienici přesto nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. V posledních letech se totiž tato nemoc s vysokou smrtností vrací: roku 2024 na ni v Česku po 55 letech poprvé zemřel člověk.
před 1 hhodinou

Policie obvinila z vraždy mladíka, který napadl dívku u školy v Pardubicích

Pardubičtí kriminalisté obvinili z vraždy mladíka, který ve čtvrtek napadl dívku v blízkosti Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Pardubicích. Policie to uvedla na síti X. Těžce zraněná studentka po převozu do nemocnice zemřela.
před 1 hhodinou

VideoUnikátní nahrávky procesu s K. H. Frankem připomínají poválečnou atmosféru

Lidé si mohou poslechnout proces s popraveným nacistickým válečným zločincem Karlem Hermannem Frankem. Unikátní nahrávky ze soudní síně zpřístupnili na webu odborníci v rámci projektu Politické procesy. Ředitel Národního archivu Milan Vojáček popsal tehdejší atmosféru jako vypjatou, Frank dle něj ztělesňoval zlo, které potkalo většinu lidí v Protektorátu Čechy a Morava. Proces tak měl „očistit národ od pohany, která se mu dostala“. Dokumentarista Marek Janáč připomněl, že projekt má zejména vizualizovat to, jak propaganda manipulovala procesy v 50. letech. V tomto případě však šlo o přímý přenos, podle Janáče v něm žádná velká manipulace nebyla. Od popravy Franka uplynulo 80 let. Diskusí v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 2 hhodinami

Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

Ministerstvo financí začíná zveřejňovat všechny peněžní dary pro neziskový sektor. Ve veřejném prostoru zaznívá otázka, zda jde o tlak na neziskové organizace, které se nelíbí vládní koalici, či zda jde pouze o transparentnost. „Určitě nechceme omezovat nikoho, kdo se pouze sdružuje,“ tvrdí místopředseda ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Přísnější pravidla budou dle něj platit pro ty, kteří pobírají finance z veřejných peněz. Předsedkyně pirátských poslanců Olga Richterová se ohradila proti „šikaně lidí, co jen nezištně pomáhají ostatním “. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 2 hhodinami

GIBS zajistila litry tekuté extáze, měl ji i pražský policista

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes deset litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval. Je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Obviněn je i druhý muž, u kterého policie domovní prohlídku udělala. GIBS o tom v pátek informovala v tiskové zprávě.
před 3 hhodinami

Vysoký počet obcí přináší komplikace. Slučování také, namítají samosprávy

Česko dělí své území do nejméně lidnatých administrativních jednotek v Evropě. Celkově se v tuzemsku nachází 6258 obcí (včetně čtyř vojenských újezdů), v nichž žije průměrně 1743 obyvatel, což je nejméně v Evropské unii. Podle studie PAQ Research má většina obcí méně než pět set obyvatel. I ty nejmenší ale mají na starost řadu agend, což může vést k neefektivitě a nízké kvalitě služeb. Podle knihy vědců z Národního institutu SYRI roztříštěnost místní samosprávy naopak může zvyšovat odolnost státu v době krizí.
před 6 hhodinami
Načítání...