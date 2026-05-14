Sněmovna odmítla konání sjezdu sudetských Němců v Brně

Sněmovna ve čtvrtek odpoledne přijala vládní usnesení, které odmítá konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně. Text vyzval organizátory akce, aby od jejího pořádání ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V opozičních lavicích na místech lidovců byl transparent se vzkazem: „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.
„Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním 76. sněmu Sudetoněmeckého krajanského sdružení na území České republiky, a to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci části tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání,“ stojí ve vládním usnesení. Dolní komora v něm také odsoudila jakékoli projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání v Česku.
Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) na schůzi sněmovny řekl, že konání sjezdu sudetských Němců v Brně je problematické. „To, co se má odehrát v Brně, není nic jiného než politická provokace,“ dodal. Sudetoněmecký landsmanšaft podle něj dlouhodobě „balancuje na hraně“. Zároveň vyzdvihl česko-německé vztahy.
Sněmovna vyzvala organizátory k tomu, aby od pořádání setkání upustili. Předák sudetských Němců Bernd Posselt hlasování sněmovny označil za frašku. Zdůraznil, že sjezd se v Brně od 22. do 25. května bude konat. Dříve konání akce potvrdil i David Macek ze spolupořadatelské organizace Meeting Brno.
Pro návrh usnesení hlasovalo 73 ze 77 přítomných poslanců koalice. Proti nebyl nikdo. Čtveřice zákonodárců vládního tábora se hlasování zdržela, mezi nimi byl například ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) nebo poslanec ANO David Kasal.
Debata o konání sjezdu se neměla konat, tvrdí opozice
Sněmovní opozice tvrdí, že debata o setkání sudetských Němců v Brně se v dolní komoře neměla vůbec konat. Koaliční představitelé naopak poukazují na nesouhlasné reakce k pořádání sjezdu v Česku, které dostávají.
Opoziční poslanci poukazují na to, že SdL se vzdalo veškerých dřívějších nároků. Upozorňují rovněž na to, že téma zrušení poválečných dekretů prezidenta Edvarda Beneše o odsunu a vyvlastnění sudetských Němců vznášejí zástupci německé Alternativy pro Německo (AfD) nebo rakouských Svobodných (FPÖ), se kterými vládní strany sdílí frakce v Evropském parlamentu.
AfD a je součástí frakce Evropa suverénních národů, jejímž členem je i SPD, zatímco FPÖ – stejně jako ANO a Motoristé – patří k Patriotům pro Evropu.
