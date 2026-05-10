Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření


před 49 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Nedělní debata (1. část)
Zdroj: ČT24

Sjezd sudetských Němců, který se má uskutečnit v Brně, je podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) „otevíráním starých ran“. Podle předsedy ODS Martina Kupky program Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) naopak směřuje ke smíření, které je podle něj potřeba podporovat. Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka uvedl, že jeho strana patrně podpoří sněmovní rezoluci proti konání sjezdu. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel varoval, že by takové usnesení vyslalo špatný diplomatický signál. V Nedělní debatě moderované Martinem Řezníčkem se hosté věnovali také slovníku některých politiků a zastoupení Česka na summitu NATO.

Sjezd sudetských Němců se má konat od 22. do 25. května v Brně. Oznámilo to Sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků. Vláda ANO, SPD a Motoristů v návrhu usnesení požaduje, aby dolní komora s uspořádáním sjezdu nesouhlasila. Sněmovna debatu zahájila, jednání ale bylo přerušeno do čtvrteční mimořádné schůze.

Havlíček uvedl, že poslanci ANO rezoluci proti konání sjezdu nejspíš podpoří. „Nelíbí se nám to a je to zbytečné,“ řekl s tím, že akci považuje za „otevírání starých ran“. „Vadí nám to, že se bude dělat v Brně, a vadí nám to, že se otevírají staré rány,“ doplnil. „Proč se to nedělá v Regensburgu, proč se to nedělá v Deggendorfu, proč se to nedělá v Passau? Proč se to nedělá třeba v Mnichově?“ ptal se.

Podle Havlíčka jde o velmi citlivé politické téma a pořadatelé by „měli mít dostatek rozumu na to, aby to nedělali u nás“ v Česku.

Sudetské Němce do Brna pozvala organizace Meeting Brno, spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná odsun německých obyvatel Brna po válce. Samotný sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení.

Sudetoněmecký sjezd se poprvé uskuteční v Česku
Bernd Posselt

Podobně jako Havlíček se vyjádřil i Macinka. Uvedl, že Motoristé budou pravděpodobně hlasovat pro rezoluci proti konání sjezdu. Poznamenal, že kvůli debatě o akci SdL je „Brno v plamenech“. Zároveň ale vyzval lidi, kteří by proti sjezdu přijeli protestovat, aby brali ohled na to, že jeho účastníci „nejsou nejmladší“.

Špatný signál, zní z opozice

Kupka tento postoj označil za pokrytecký. Podle něj politici nejprve téma vyhrotí a „nasvítí“ ho jako konflikt, a poté veřejnost vyzývají ke klidu. „Brno nehoří,“ zdůraznil. Předseda ODS zároveň míní, že politici mají „mosty stavět, ne bourat“. Podle něj je potřeba jasně říct, že „nikdo nezpochybňuje a nerelativizuje hrůzy nacistického Německa“, zároveň je ale nutné podporovat smíření.

Havel kritizoval už samotné projednávání věci ve sněmovně. Podle něj by případné přijetí rezoluce bylo „špatným diplomatickým signálem do Německa“. Koaličním politikům vytkl, že „naskakují Okamurovi na demagogickou linku národoveckých a kulturních válek“. S tím souhlasil i Kupka. „Nikdy to nepřekonáme, pokud si budeme lízat staré rány,“ doplnil Havel.

David Macek z organizace Meeting Brno v týdnu uvedl, že sjezd se uskuteční, i kdyby dolní komora vyzvala k jeho zrušení.

Sněmovna přerušila jednání o postoji koalice ke konání sjezdu sudetských Němců v Brně
Místopředsedové sněmovny Jiří Barták (Motoristé) a Patrik Nacher (ANO)

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že SdL ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován. Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce. Z německé strany se na 76. sjezd chystá mimo jiné spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt a bavorský premiér Markus Söder.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život patnáct až třicet tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.

Vyhnání Němců zpustošilo české pohraničí. Zaniklé obce mapuje nová publikace
Definitivní zánik obce Jasánky v roce 1956

„Člen vlády není herecká role,“ tepal Macinku Havel

Hosté se v debatě věnovali také slovníku některých členů vlády. Moderátor Řezníček se Macinky ptal mimo jiné na jeho dřívější použití slova „méněcenný“ i na výrazy jako „paraziti“. Řezníček připomněl, že slovo „méněcenný“ se často objevovalo v nacistickém slovníku.

Macinka své vyjadřování hájil. Uvedl, že použití slova „méněcenný“ není „zločinem proti lidskosti“, a označil ho za „milý a neagresivní termín“. Na dotaz, jak vnímá skutečnost, že premiér Andrej Babiš (ANO) označil jeho slovník za problematický, odpověděl, že tento výrok nezaznamenal a že se spolu o jeho vyjádřeních nebavili. Ministr zahraničí zároveň řekl, že v politice díky tomu „není nuda a šeď“.

„Boj proti nudě není to, že budete každého urážet,“ odmítl Macinkovu poznámku Kupka.

Nahrávám video
Nedělní debata (2. část)
Zdroj: ČT24

Macinkovu obhajobu odmítl i Havel. „Člen vlády není herecká role,“ řekl. Podle něj se člen kabinetu nemůže od svých výroků distancovat tím, že je vydává za součást politického stylu nebo vystupování. Dodal, že jej Macinkova pojetí politiky spíše „děsí“.

Podle Havlíčka je potřeba hledat hranici toho, co je ještě přijatelné. „To, že je někdo drzý, neznamená, že je neschopný a nekompetentní,“ míní. Připustil však, že jemu osobně některé výroky vadí. Dodal ale, že si to politici vládní strany případně vyříkávají mimo kamery.

Politika není pro princezny, prezidenta teď budu ignorovat, říká Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v Otázkách Václava Moravce

Macinka odmítl, že by spor o summit NATO byl pomstou

Hosté se věnovali také dlouhodobému sporu o zastupování Česka na summitu NATO mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem. O tom, kdo se červencového summitu Aliance v Ankaře zúčastní, má vláda rozhodnout v červnu.

Macinka odmítl, že by případná neúčast prezidenta Petra Pavla byla pomstou vlády. „Není to pomsta, je to o tom, že někdo má v naší zemi dominantní vliv na politiku, na tvořenou politiku, na exekutivu, což prezident není,“ uvedl Macinka. „U toho jednání je jen jedna židle a zbytek je delegace,“ dodal.

Havlíček Macinkův postoj podpořil. Také zdůraznil, že zahraniční politiku určuje vláda, která podle něj rozhoduje i o složení delegace. Pokud by spor musel řešit ústavní soud, považoval by to Havlíček za jednoznačné selhání. „Lidé si volí politiky proto, aby se byli schopni domluvit,“ řekl. Zároveň dodal, že by vláda případný nález respektovala.

Pavel s Babišem se neshodli. Vláda o delegaci na summit NATO rozhodne v červnu
Prezident Petr Pavel přijal premiéra Andreje Babiše (ANO)

Předseda opoziční ODS Kupka označil spor o účast na summitu na „úplně nesmyslný“, zemi podle něj nepřináší vůbec nic kromě negativních dopadů. „Přirozeně by tam měl (prezident) jet,“ uvedl. Argumentoval tím, že z dvaceti summitů se prezident účastnil devatenácti a jen v jednom případě se kvůli nemoci nechal zastoupit. Macinkův postoj naproti tomu pokládá za pomstu.

Podle Havla jde o pomstu vlády a „dětinský vrtoch války o Filipa Turka“. I on argumentoval tím, kolikrát vedla delegaci na summit NATO přímo hlava státu. Připomněl, že Pavel má jako bývalý předseda vojenského výboru NATO v Alianci autoritu, která by podle něj mohla být pro Česko užitečná, zvlášť v době komplikovaných vztahů s USA.

Výběr redakce

Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření

Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření

před 49 mminutami
Španělsko evakuuje loď s hantavirem, zakotvila u Tenerife

Španělsko evakuuje loď s hantavirem, zakotvila u Tenerife

06:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Slavia bude chtít po výtržnících z pražského derby náhradu všech škod

Slavia bude chtít po výtržnících z pražského derby náhradu všech škod

09:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

Kuvajt a Spojené arabské emiráty hlásí útoky dronů

před 1 hhodinou
ANO v modelu Kantaru oslabilo, STAN drží druhé místo

ANO v modelu Kantaru oslabilo, STAN drží druhé místo

před 3 hhodinami
Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

Ukrajinské úřady informují o zabitých a zraněných při ruských útocích

11:37Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Sabotáží spojovaných s Ruskem přibývá. Kreml hledá útočníky i na internetu, říká expertka

VideoSabotáží spojovaných s Ruskem přibývá. Kreml hledá útočníky i na internetu, říká expertka

před 6 hhodinami
Příliv zahraničních investic zpomaluje. Podle experta Česko usnulo na vavřínech

VideoPříliv zahraničních investic zpomaluje. Podle experta Česko usnulo na vavřínech

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoObsluha dluhu dramaticky poroste a vláda o reformách nemluví, varují exministři

„Vláda a premiér spoléhají, že (státní) dluh je ve srovnání s jinými zeměmi poměrně nízký, ale tempo nárůstu je zdrcující,“ řekl v Nedělní debatě bývalý ministr financí Ivan Pilip. Tento vývoj podle něj do budoucna vytěsní prostor pro další útraty, který už je nyní kvůli vysokému podílu mandatorních výdajů minimální. Taktéž bývalý šéf stejného resortu Ivan Pilný se domnívá, že problematická je v současnosti struktura daní. „Je tam spousta otázek, které by se měly řešit hlubší reformou,“ vyjádřil se s tím, že ke změnám chybí vůle. Totéž naznačil další exministr financí Miroslav Kalousek, podle něhož je potřeba zasáhnout i do mandatorních výdajů. „Nemůžete mít všechno a málo platit. Stali jsme se nárokovou společností,“ komentoval. Diskusi moderoval Martin Řezníček.
před 13 mminutami

Sjezd sudetských Němců v Brně otevírá rány, míní Havlíček. Kupka apeluje na smíření

Sjezd sudetských Němců, který se má uskutečnit v Brně, je podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) „otevíráním starých ran“. Podle předsedy ODS Martina Kupky program Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) naopak směřuje ke smíření, které je podle něj potřeba podporovat. Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka uvedl, že jeho strana patrně podpoří sněmovní rezoluci proti konání sjezdu. Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel varoval, že by takové usnesení vyslalo špatný diplomatický signál. V Nedělní debatě moderované Martinem Řezníčkem se hosté věnovali také slovníku některých politiků a zastoupení Česka na summitu NATO.
před 49 mminutami

Slavia bude chtít po výtržnících z pražského derby náhradu všech škod

Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí „kotel“ nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise, uvedl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
09:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

ANO v modelu Kantaru oslabilo, STAN drží druhé místo

Podle dubnového volebního modelu roku 2026 by s přehledem vyhrálo volby hnutí ANO. Oproti březnovému modelu si však pohoršilo o dva procentní body, uvádí agentura Kantar CZ. Další subjekty následují s velkým odstupem, druhé místo si udrželo hnutí STAN. Motoristé se pohybují na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do sněmovny. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
před 3 hhodinami

VideoPříliv zahraničních investic zpomaluje. Podle experta Česko usnulo na vavřínech

Příliv zahraničních investic do Česka v posledních letech zpomaluje. Důvodem je podle některých expertů například nedostatek připravených lokalit nebo zdlouhavé povolování. „Dá se říct, že Česko je v současné chvíli obětí svého úspěchu tím, že bylo dlouho lídrem v lákání přímých zahraničních investic – tak se zaplnila velká část připravených městských průmyslových zón a klesla míra nezaměstnanosti. (...) To vytváří určité prostředí pro to, aby se velcí investoři podívali jinam,“ uvedl v Událostech, komentářích z ekonomiky moderovaných Jakubem Musilem a Milanem Brunclíkem ředitel odboru investic a zahraničních aktivit z CzechInvest René Samek. Podle čestného předsedy Sdružení pro zahraniční investice – AFI Kamila Blažka Česko „usnulo na vavřínech“ a na tento vývoj dostatečně nereagovalo – nepokračovalo se dle něj například v rozvoji ploch určených k podnikání.
před 7 hhodinami

Léčba Čechů v zahraničí loni stála přes 1,7 miliardy. Roste zájem o polské zubaře

České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců v zahraničí více než 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dat Kanceláře zdravotního pojištění (KZP). Celkem šlo o 183 tisíc případů, což je číslo srovnatelné s předchozím rokem. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí.
před 7 hhodinami

Policie vyšetřuje napadení fotbalistů v pražském derby. Tvrdík se omluvil

Ligové pražské derby mezi fotbalisty Slavie a Sparty se po vběhnutí domácích fanoušků na trávník a napadení několika sparťanských hráčů v sobotu nedohrálo. Divákům to oznámil do mikrofonu předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík. Policie incident vyšetřuje pro podezření z výtržnictví, za které hrozí až dva roky vězení.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

„Domškoláků“ přibývá. Kvůli nespokojenosti se systémem či psychickým potížím

Stále více dětí školou povinných se učí doma. V posledním školním roce do režimu domácího vzdělávání nastoupilo přes sedm a půl tisíce žáků. To je podle dat ministerstva školství (MŠMT) nejvyšší číslo od roku 2005, kdy byla tato forma výuky oficiálně zavedena. Tehdy se cestou individuálního vzdělávání vydalo pouze 546 dětí. Za stoupajícím trendem může stát celkově větší počet žáků základních škol či psychické problémy dětí. I přes svou nejednotnou formu je tato možnost nenároková a děti i tak absolvují povinné přezkoušení.
před 8 hhodinami
Načítání...