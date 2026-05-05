Poslanci by v úterý měli projednat odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) požádala sněmovnu, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. V úvodu řádné schůze vystupují zákonodárci s návrhy k doplnění navrhovaného programu. Šéf dolní komory Tomio Okamura (SPD) navrhl usnesení vyzývající pořadatele sjezdu sudetských Němců v Brně, aby od něj upustili.
Jako první vystoupil s návrhy na úpravu programu předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Okamura, který navrhl, aby poslanci v úterý mohli jednat a hlasovat i po 21:00, což poslanci schválili. Okamura rovněž navrhl usnesení vyzývající pořadatele sjezdu sudetských Němců v Brně, aby od něj upustili.
Později by poslanci měli jednat o odkladu používání geoportálu. Ten je nyní funkční, ale není ještě plně otestovaný. Při spuštění už od července by mohly podle Mrázové hrozit potíže. Zcela ještě nefunguje například nahrávání územně-analytických podkladů nebo upozornění pro uživatele. Geoportál má sloužit k ukládání dat a podpoře procesů územního plánování, umožňuje přístup k dokumentům územního plánování v Česku.
Parlament kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení odložil v minulém volebním období povinnost používat geoportál do konce letošního června. Obce do něj tedy nemusí vkládat svoji dokumentaci a mohou využívat dosavadní postupy zveřejňování na úřední desce.
Na programu schůze, o níž se předpokládá, že bude jednodenní, je ve druhém čtení také dvojice sociálních předloh ministra práce Aleše Juchelky a poslankyně Jany Pastuchové (oba ANO). Jedna stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Navíc odkládá s následným postupným náběhem digitalizaci dávek státní sociální podpory.
Druhá novela prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu lidem s podporou dýchání a odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na sociální správu.