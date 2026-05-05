ŽivěOkamura navrhl usnesení vyzývající k upuštění od sjezdu sudetských Němců v Brně


5. 5. 2026
Poslanci by v úterý měli projednat odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o jeden rok do konce června příštího roku. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) požádala sněmovnu, aby její novelu schválila zrychleně už v prvním kole. V úvodu řádné schůze vystupují zákonodárci s návrhy k doplnění navrhovaného programu. Šéf dolní komory Tomio Okamura (SPD) navrhl usnesení vyzývající pořadatele sjezdu sudetských Němců v Brně, aby od něj upustili.

Jako první vystoupil s návrhy na úpravu programu předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Okamura, který navrhl, aby poslanci v úterý mohli jednat a hlasovat i po 21:00, což poslanci schválili. Okamura rovněž navrhl usnesení vyzývající pořadatele sjezdu sudetských Němců v Brně, aby od něj upustili.

Později by poslanci měli jednat o odkladu používání geoportálu. Ten je nyní funkční, ale není ještě plně otestovaný. Při spuštění už od července by mohly podle Mrázové hrozit potíže. Zcela ještě nefunguje například nahrávání územně-analytických podkladů nebo upozornění pro uživatele. Geoportál má sloužit k ukládání dat a podpoře procesů územního plánování, umožňuje přístup k dokumentům územního plánování v Česku.

Parlament kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení odložil v minulém volebním období povinnost používat geoportál do konce letošního června. Obce do něj tedy nemusí vkládat svoji dokumentaci a mohou využívat dosavadní postupy zveřejňování na úřední desce.

Reportéři ČT: Velkým problémem digitalizace byl časový pres. I tak má vítěze
Na programu schůze, o níž se předpokládá, že bude jednodenní, je ve druhém čtení také dvojice sociálních předloh ministra práce Aleše Juchelky a poslankyně Jany Pastuchové (oba ANO). Jedna stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce patnáct tisíc korun měsíčně. Navíc odkládá s následným postupným náběhem digitalizaci dávek státní sociální podpory.

Druhá novela prodlužuje výplaty vyšší dávky na mobilitu lidem s podporou dýchání a odkládá už dříve schválený převod vyřizování a vyplácení některých příspěvků z úřadu práce na sociální správu.

Juchelka chce upravit superdávku. Změny mají cílit třeba na samoživitelky
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)

14:00

Svoboda není samozřejmost, zaznělo u rozhlasu při připomínce Pražského povstání

Uplynulo 81 let od Květnového povstání českého lidu. Tehdejší události i následný konec druhé světové války připomněla pieta u budovy Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě. Někteří účastníci ve svých projevech upozornili, že svoboda není samozřejmost. Právě rozhlas sehrál během povstání klíčovou roli, když nejprve začal vysílat v češtině a výzvou k obraně po poledni 5. května 1945 de facto oznámil začátek ozbrojeného odporu.
12:33

Hasiči dál likvidují požár v Českém Švýcarsku, v pátek by mohlo být hotovo

Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne. Noc na úterý byla z jejich pohledu klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. Nadále budou pomáhat vrtulníky. V úterý zasahuje na místě 350 hasičů. V pondělí se podařilo požár lokalizovat, což znamená, že se už dál nešíří. Náčelník hasičů by chtěl vyhlásit likvidaci do konce týdne.
08:11

Poslanecký klub KDU-ČSL povede Marian Jurečka

Bývalý předseda lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se stal šéfem poslaneckého klubu KDU-ČSL. Strana podle nového předsedy Jana Grolicha potřebuje v dolní komoře silný hlas. Vedle Jurečky lidovečtí poslanci zvolili také další místopředsedy klubu, budou jimi dosavadní šéf sněmovní frakce Tom Philipp a nový místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila. Změnu oznámil Grolich na tiskové konferenci před jednáním sněmovny.
před 1 hhodinou

Etická komise FAČR zahájila další řízení v korupční kauze

Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila v korupční kauze další řízení, mimo jiné s obráncem Olomouce Jakubem Elbelem, útočníkem Ostravy Davidem Látalem či druholigovou Chrudimí. Informovala o tom v komuniké, jednotlivé důvody k zahájení řízení uvedla na úřední desce. Elbel s Látalem jsou po Samuelu Šigutovi z Karviné dalšími hráči z nejvyšší soutěže, jichž se případ týká. Pětadvacetiletý Elbel má kvůli tomu pozastavenou činnost.
11:12

Bouřky zasáhnou západ Čech, na Moravě kvůli suchu dál platí riziko požárů

Na západě a severozápadě Čech se v úterý mohou objevit bouřky doprovázené přívalovým deštěm a silným větrem, zatímco ve východní polovině Česka bude dál sucho, teplo a větrno. Meteorologové tam proto prodloužili upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požárů do odvolání, informuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 2 hhodinami

Představenstvo příbramské nemocnice odvolalo stíhaného Holobradu

Představenstvo Oblastní nemocnice Příbram na mimořádném zasedání odvolalo předsedu představenstva Stanislava Holobradu. Oznámil to náměstek hejtmanky Pavel Pavlík. Holobrada, dosavadní ředitel krajské nemocnice, je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek.
10:49

Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu ČT Na dosah

Moderátor Daniel Stach bude tváří nového diskusního pořadu Na dosah. Vysílat ho bude Česká televize (ČT) jednou za měsíc z různých koutů republiky. Tvořit ho budou mimo jiné diváci přímo na místě i přes sociální sítě. Formát tak nabídne propojení televizní debaty s odborníky a dalšími významnými osobnostmi různých oborů s bezprostřední zpětnou vazbou veřejnosti. První díl na téma Budoucnost medicíny nabídne živě ČT24 v úterý 19. května od 20:05 hodin.
před 2 hhodinami
