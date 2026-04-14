Na zastupitelstvo Brna dorazili odpůrci i podporovatelé sjezdu sudetských Němců

Brněnští zastupitelé se na svém jednání zabývají protesty proti konání sjezdu sudetských Němců. Ten se má odehrát na konci května v areálu brněnského výstaviště a už několik týdnů vyvolává silné emoce. Sudetské Němce pozvali do moravské metropole zástupci festivalu Meeting Brno. Několik desítek lidí přišlo ráno protestovat i na brněnskou radnici.
Odpůrci ráno na nádvoří radnice postávali s transparenty s nápisy jako „Ruce pryč od dekretů E. Beneše“ nebo „Sjezd sudeťáků v ČR nechceme“. Transparenty podporovatelů sudetoněmeckého sjezdu měly naproti tomu nápisy jako „Dialogem proti strachu“ nebo „Smíření má smysl“. Od odpůrců sjezdu se dočkali hlasitého nesouhlasu, skandování nebo nařčení, že souhlasí s vraždami. Někteří je označili za vlastizrádce.
Jeden z řečníků příchozím protestujícím poděkoval za to, že přišli. Do megafonu hlásil, že protestující jsou nadějí na zastavení sjezdu. Podle něj je zřejmé, že vliv sudetských Němců neoslabuje. Někteří protestující si přinesli také české vlajky nebo moravskou vlajku. Rozdávali rovněž své noviny.
Opoziční zastupitel Jiří Kment (SPD) navrhl, aby v úterý brněnští zastupitelé hlasovali o bodu, v němž vyjádří nesouhlas s konáním sjezdu sudetských Němců v Brně, a aby organizátoři od konání akce upustili. Navrhl také ukončení poskytování dotací festivalu Meeting Brno, jehož zástupci sudetské Němce do Brna na květen pozvali. Podle Kmenta existují pochybnosti o transparentnosti spolku. Návrhy na zařazení bodů na program neprošly. Brno již dříve schválilo festivalu dotaci, která ale se sjezdem nesouvisí.
Proti pořádání sjezdu se vymezilo hnutí SPD už dříve. Začátkem letošního roku spustilo petici a v plánu má protestní mítink i pietní pochod za oběti druhé světové války. Podle SPD sjezd sudetských Němců nepatří do Brna ani nikam jinam do Česka.
Uhde: Zlo, které se prohnalo českými zeměmi, není dědičné
V úvodu jednání zastupitelstva vystoupil dramatik Milan Uhde, který patří k podporovatelům akce, a zastupitelé ho na jednání pozvali.
Odpůrci Uhdeho označili za vlastizrádce nebo kolaboranta. Náměstek primátorky René Černý (Nezávislí, dříve ANO) několikrát přítomné v sále vyzval ke klidu, jinak by musel schůzi přerušit. Proslovy řečníků nebyly často kvůli křiku slyšet.
„Jako ročník 1936 jsem tuto minulost na vlastní kůži prožíval. Během německé okupace jsem přišel o osmnáct členů širší rodiny, kteří zahynuli v koncentračním táboře,“ začal svůj projev Uhde. Vyprávěl, že za dobu, co je na světě, poznal nové souvislosti. „Zlo, které se prohnalo českými zeměmi, není dědičné,“ řekl. Dodal, že byl svědkem toho, jak se mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt omluvil českému národu za veškeré zlo. Jeho další slova přehlušil pískot a křik odpůrců v sále.
Macek: Je to příležitost k setkání
Vystoupil také spoluzakladatel festivalu Meeting Brno David Macek, který sjezd sudetských Němců považuje za příležitost k setkání. Macek uvedl, že festival rozvíjí příběh, který začal před jedenácti lety v sále brněnské radnice, kdy zastupitelé podle jeho slov jako první v republice měli odvahu vyjádřit lítost nad poválečným děním z roku 1945. Popsal, že celá akce je rámována pietními akcemi, jako tomu bývá každý rok. „Náš festival je tady proto, abyste měli příležitost se s nimi setkat osobně,“ dodal.
Po jejich vystoupení se k bodu začali vyjadřovat přítomní občané. Vyzvali například k podání trestního oznámení na Posselta. Další z řečníků uvedl, že čeští občané ze sjezdu nemají vůbec nic. Jiní připomněli osudy svých předků, kteří zažili události druhé světové války.
Vaňková: Skutečnost není černobílá
Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) po skončení vystoupení občanů uvedla, že sudetoněmecký sjezd má její plnou podporu. V osobním vyjádření vyzvala ke hledání společného porozumění. Není to podle ní o tom, jestli lidé mluví česky nebo německy, vždy je to o konkrétním jednotlivci, jak se zachová v každém historickém okamžiku.
Vnímá, že skutečnost není černobílá. „Když se v roce 2015 projednávala deklarace smíření, nebyla jsem zastupitelkou. Moje první myšlenka byla, že ‚my se budeme někomu omlouvat, my, kteří jsme trpěli?‘“ zamyslela se. K pochopení problematiky jí prý pomohla beletrie s tematikou druhé světové války, například kniha Vyhnání Gerty Schnirch spisovatelky Kateřiny Tučkové, která o odsunu Němců po druhé světové válce pojednává, nebo kniha Štěpána Javůrka Sudetský dům.
„Jedno zlo plodí druhé zlo a je velmi těžké nadefinovat, které zlo je horší. Máme to poměřit počtem obětí nebo čím?“ zeptala se primátorka. Události druhé světové války jsou podle ní neodpustitelné, stejně jako ty, co následovaly, tedy divoký odsun Němců.
Svoje vyjádření zakončila výzvou ke smíření. „Zejména v této rozjitřené době, kdy kousek od nás dochází k dalšímu konfliktu, bychom se měli snažit najít společnou řeč. Evropské národy by měly v tuto chvíli držet pohromadě,“ dodala. Je přesvědčená, že akce ke hledání porozumění a smíření povede.
Odsun Němců
Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se uskuteční 76. ročník, poprvé bude v Česku. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná odsun německých obyvatel Brna po válce.
V Brně žili Češi a Němci po staletí vedle sebe, což skončilo poválečným odsunem německojazyčného obyvatelstva. Brno v roce 2015 přijalo Deklaraci smíření, v níž vyjádřilo politování nad událostmi z konce května 1945. Na deklaraci navazuje od roku 2016 právě festival Meeting Brno, který usiluje o otevřený, historicky poučený dialog a evropskou vzájemnost. Festival každoročně přináší desítky akcí, například Pouť smíření, která vede po trase odsunu Němců z Brna, ale v opačném směru.
Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci tento proces označují za vyhnání. Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15 až 30 tisíc lidí. Za předchozí nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 až 350 tisíc obyvatel někdejšího Československa.