Od pondělí platí přísnější pravidla vjezdu do historického jádra Brna. Doteď tam smělo zhruba deset tisíc aut. Úředníci ale počet povolenek výrazně omezili. Chtějí tak zklidnit dopravu na nejrušnější pěší zóně ve městě. Ta zahrnuje kromě trasy od Masarykovy ulice na Náměstí Svobody i některé okolní pěší třídy. Nelíbí se to třeba taxikářům. Ještě větší omezení platí pro kurýry rozvážející jídlo a pití. Aktuální podoba je přitom výsledkem kompromisu. Původně měli mít taxikáři zákaz ve stejném rozsahu jako gastro kurýři.