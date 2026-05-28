V Brně ukazují pravěké rytiny a nové nálezy


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Moravské zemské muzeum vystavilo v Pavilonu Anthropos nejvýznamnější nálezy svých archeologů z posledních deseti let. Dominuje rytina mamuta a koně na říčním valounu stará až patnáct tisíc let.

Nález valounu s rytinou pochází z paleolitické lokality Ostrava-Hošťálkovice II. „V té době už se mamuti ze střední Evropy vytráceli, lovci ale pravděpodobně čas od času na nějakého narazili, to zvíře je fascinovalo a zkusili ho vyrýt,“ řekl spoluautor výstavy Petr Neruda.

Výstavu, jíž je rytina součástí, tvoří nálezy z různých etap, od doby kamenné po středověk. Jsou rozdělené do sedmi zastavení, která přibližují okolnosti objevu, odborné zpracování i dobový kontext.

Rytina koně stará 15 tisíc let. Moravští archeologové ukázali unikátní nález
Rytina koně ze Švédova stolu

Ozdoby keltských žen a zbraně mužů

Návštěvníci výstavy si dále prohlédnou například zdobené spony a náramky z hrobu keltské ženy z Hrušek na Břeclavsku. „Keltské ženy se samozřejmě také velmi rády zdobily, ty předměty jsou precizně a nádherně vyrobené,“ nastínila další autorka výstavy Zdeňka Nerudová. Řada kovových nálezů, třeba meč, sekera a klíč, připomíná zaniklé středověké vesnice ve Ždánickém lese.

K výjimečným objevům patří kamenný kadlub, tedy forma k výrobě hrotů kopí. „Je to unikátní předmět, který se v době bronzové na Moravě běžně nevyskytuje a má své analogie několik set kilometrů daleko, ve východním Maďarsku, případně na Slovensku,“ doplnila Nerudová.

Archeologové objevili na Moravě masivní kadlub z doby bronzové
Kadlub na výrobu kopí

Výstava zároveň poukazuje na různé způsoby získávání nových archeologických poznatků a nutnost spolupráce s veřejností, včetně amatérských hledačů s detektory kovů. „Ideální je, když včas nahlásí své nálezy odborníkům,“ řekl Neruda. Expozice v Pavilonu Anthropos potrvá do 3. ledna 2027.

Pod zemské muzeum spadají čtyři pracoviště, která se věnují archeologii a souvisejícím oborům. Jde o Centrum kulturní antropologie, Ústav Anthropos, Archeologický ústav a Centrum slovanské archeologie. „Díky tomu se nám daří pokrýt nesmírně dlouhé časové období vývoje lidské společnosti,“ poznamenal generální ředitel muzea Jiří Mitáček.

Žalobkyně zrušila stíhání Půty za neoznámení nabídky úplatku

Trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) za neoznámení trestného činu ve středu státní zástupkyně zrušila, oznámil ve čtvrtek sám hejtman na síti X. Okresní státní zástupkyně Martina Dědková následně informaci potvrdila s tím, že věc se vrací policii k došetření. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Hejtman figuruje také v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany.
13:35Aktualizovánopřed 44 mminutami

Sdílené hračky na hřištích nesou rizika

Na dětských hřištích přibývá hraček, které tam jejich majitelé záměrně nechávají pro ostatní. I když jde o dobrou myšlenku, radnicím a správcům hřišť způsobuje potíže. Rozbité a znečištěné hračky se mohou změnit v nebezpečný odpad, hrozí kvůli nim riziko poranění, nebo dokonce nákazy, například žloutenkou. Některá města nebo městské části se proto rozhodly pořídit na hračky boxy, případně rozbité kusy při kontrolách odstraňují.
před 44 mminutami

VideoZlín patří filmům pro děti a mládež. Přivítá Gillena a ocení ředitele Déčka

Ve Zlíně začíná mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Soutěžní přehlídka nabídne tři sta snímků z téměř šedesátky zemí. V programu mimo jiné připomene výročí narození scenáristy Miloše Macourka či založení zlínských filmových ateliérů. K zahraničním hostům patří irský herec Aidan Gillen, známý ze seriálů Hra o trůny a Gangy z Birminghamu. Čestný Zlatý střevíček dostanou výkonný ředitel Déčka Petr Koliha, herec Petr Kostka a také Hurvínek.
před 2 hhodinami

Vojenský technický ústav otevřel ve Slavičíně novou halu. Reaguje na růst zakázek

Vojenský technický ústav otevřel ve Slavičíně na Zlínsku novou halu. Plánuje ji využívat k servisu a výrobě vozidel. Nové zázemí vyšlo na 28 milionů korun. Státní podnik stavbou reaguje na růst zakázek a potřeby trhu. Techniku dodává především české armádě. Ústav vlastní také část areálu muničních skladů ve Vrběticích. V jedné z hal tam společnost Colt CZ Defence Solutions kompletuje granáty pro českou armádu.
před 4 hhodinami

„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

Lidé si v Praze u památníku Anthropoid připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česká republika si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Na místě útoku parašutistů na zastupujícího říšského protektora se u památníku sešlo několik desítek lidí, skauti či zástupci organizace Orel.
včera v 12:21

Krizovou pomoc pro děti i rodiny má olomoucká charita nově pod jednou střechou

Olomoucká charita otevřela nový dům, ve kterém soustředí krizovou pomoc pro děti i služby pro celé rodiny. Reaguje tak na rostoucí počet případů domácího násilí, šikany nebo psychických problémů mladých lidí. Odborníci zároveň upozorňují i na nové formy závislostí mezi dětmi a dospívajícími. Nejčastěji jde o kombinace návykových látek.
včera v 10:48

Klíčovou dírkou se do Ostravy vrací nekorektní humor

Ostravské Divadlo Mír varuje, že humor v nové hře je nekorektní. Nastudovalo totiž komedii anglického dramatika Joea Ortona s názvem Klíčovou dírkou. Psychiatrická klinika se v ní stává místem, kde obyčejný pracovní pohovor spustí sérii nečekaných situací.
včera v 07:29
