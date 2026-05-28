Vojenský technický ústav otevřel ve Slavičíně novou halu. Reaguje na růst zakázek


Vojenský technický ústav otevřel ve Slavičíně na Zlínsku novou halu. Plánuje ji využívat k servisu a výrobě vozidel. Nové zázemí vyšlo na 28 milionů korun. Státní podnik stavbou reaguje na růst zakázek a potřeby trhu. Techniku dodává především české armádě. Ústav vlastní také část areálu muničních skladů ve Vrběticích. V jedné z hal tam společnost Colt CZ Defence Solutions kompletuje granáty pro českou armádu.

Několik menších hal doplnila nová budova se čtyřmi stovkami metrů čtverečních. Poptávka po výrobě ve slavičínském závodu Vojenského technického ústavu roste a dosavadní prostory už nestačí.

„Stojíme před auty, která jsou určená pro dělostřelecké jednotky naší armády. Měli bychom jich vyrobit zhruba padesát kusů. Celkově bychom na těchto vozidlech měli pracovat přibližně pět let,“ řekl ředitel Vojenského technického ústavu, odštěpného závodu Slavičín Ján Roman.

Bez nové haly by státní podnik podle vedení nebyl schopný zakázky zvládnout. Vyrábět tam bude i armádní vozidlo na podvozku Tatry, díky kterému budou vojáci schopni opravovat například poškozené houfnice.

Obrana investuje do modulárních bojových kompletů a radiostanic
Hala má sloužit i jako servisní pracoviště

„Hala by měla časem sloužit jako servisní pracoviště. To znamená, že armáda k nám doveze vozidla a my na nich provedeme technickou údržbu,“ vysvětlil Roman.

Zakázky se podle ředitele Vojenského technického ústavu Jiřího Kašpárka ve zbrojním průmyslu rozšiřují. „To znamená, že i my na to musíme nějakým způsobem reagovat. Pokud bychom to měli přepočítat na naše tržby, tak se v podstatě zdvojnásobily,“ uvedl.

Vojenský technický ústav (VTÚ) je státní podnik ministerstva obrany. Vyvíjí, testuje a vyrábí vojenskou techniku pro českou armádu. Právě pod něj spadá i ústav výzbroje a munice ve Slavičíně, který vyvíjí minomety, munici nebo lehká obrněná vozidla. VTÚ má i další dva hlavní závody: V Praze sídlí ústav letectva a protivzdušné obrany, který se věnuje bezpilotním systémům a řízení letového provozu. Ve Vyškově je pak ústav pozemního vojska, tam vznikají speciální vojenské nástavby, elektrocentrály a probíhají testy. Dohromady tak VTÚ pokrývá celé spektrum, přes letectvo, pozemní techniku i výzbroj.

„Výzkumný technický ústav výzbroje a munice je prakticky jediným univerzitním výzkumným pracovištěm ve Zlínském kraji a dává to velkou příležitost jednak v oblasti zaměstnanosti, ale i specializace, která navazuje na různá další odvětví průmyslu, zejména strojírenství a automotive,“ poznamenal náměstek hejtmana Zlínského kraje a starosta Slavičína Tomáš Chmela (STAN).

Ve Vrběticích se má vyrábět deset tisíc granátů měsíčně. Skladovat se tam nebudou
Ve Vrběticích kompletují granáty

Vojenský technický ústav vlastní tři budovy také ve vrbětickém areálu. V jedné z nich pracovníci za přísných bezpečnostních podmínek kompletují granáty pro českou armádu.

Na zakázce spolupracuje společnost Colt s dalšími podniky. Měsíčně se v budově s nejmodernějším zabezpečením vyrobí desítky tisíc granátů. Celkový počet je podle firmy důvěrný, mělo by ale jít až o pět set tisíc kusů.

„V letošním roce budeme pro Armádu ČR realizovat dodávky ve třetím a čtvrtém čtvrtletí. Po technické přejímce se granáty expedují do skladu Armády ČR, takže se v prostorách výrobního areálu ve Vrběticích skladují pouze nezbytně nutnou dobu,“ uvedl ředitel Colt CZ Defence Solutions Petr Vávra. Zakázka za půl miliardy korun, na které podniky pracují od roku 2024, by měla být hotová příští rok.

Starostové si stěžují, že s nimi plán na výrobu granátů ve Vrběticích nikdo neřešil. Bojí se dalších výbuchů
„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

Lidé si v Praze u památníku Anthropoid připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česká republika si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Na místě útoku parašutistů na zastupujícího říšského protektora se u památníku sešlo několik desítek lidí, skauti či zástupci organizace Orel.
Krizovou pomoc pro děti i rodiny má olomoucká charita nově pod jednou střechou

Olomoucká charita otevřela nový dům, ve kterém soustředí krizovou pomoc pro děti i služby pro celé rodiny. Reaguje tak na rostoucí počet případů domácího násilí, šikany nebo psychických problémů mladých lidí. Odborníci zároveň upozorňují i na nové formy závislostí mezi dětmi a dospívajícími. Nejčastěji jde o kombinace návykových látek.
Klíčovou dírkou se do Ostravy vrací nekorektní humor

Ostravské Divadlo Mír varuje, že humor v nové hře je nekorektní. Nastudovalo totiž komedii anglického dramatika Joea Ortona s názvem Klíčovou dírkou. Psychiatrická klinika se v ní stává místem, kde obyčejný pracovní pohovor spustí sérii nečekaných situací.
Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce začínají šetřit vodou. Letos spadlo podle meteorologů nejméně srážek za posledních 64 let a sucho zhoršují i vysoké teploty. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu začínají omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Předslav na Klatovsku se už dokonce obrátila na Správu státních hmotných rezerv (SSHR) se žádostí o zapůjčení cisterny.
Samec slona ze zlínské zoo bude muset jinam. Po jeho útoku uhynula samice

Samec slona afrického Jack, který v pátek ve zlínské zoologické zahradě zaútočil na slonici Ulu, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov těchto zvířat v evropském chovném programu. Podobný incident, který skončil úhynem slonice, se stal před třemi lety i v maďarské zoo. Komise tehdy doporučila přesun zvířete právě do Zlína. Podle vedení zlínské zoo útoku nic nenasvědčovalo a slon se předtím agresivně nechoval.
Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Ostravští policisté začali prověřovat okolnosti úmrtí neočkovaného předškoláka z Ostravy, který minulý týden zemřel po onemocnění záškrtem, upozornil server Novinky.cz a potvrdila mluvčí policie Eva Michalíková s tím, že s ohledem na věk dítěte nechce k případu poskytovat víc informací. Výskyt záškrtu je v Česku díky povinnému očkování stále poměrně vzácný, ale v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění vzrůstá.
Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, jenž se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Feri teplickou věznici opustil v úterý o půl čtvrté odpoledne. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění.
