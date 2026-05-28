Vojenský technický ústav otevřel ve Slavičíně novou halu. Reaguje na růst zakázek

Vojenský technický ústav otevřel ve Slavičíně na Zlínsku novou halu. Plánuje ji využívat k servisu a výrobě vozidel. Nové zázemí vyšlo na 28 milionů korun. Státní podnik stavbou reaguje na růst zakázek a potřeby trhu. Techniku dodává především české armádě. Ústav vlastní také část areálu muničních skladů ve Vrběticích. V jedné z hal tam společnost Colt CZ Defence Solutions kompletuje granáty pro českou armádu.
Několik menších hal doplnila nová budova se čtyřmi stovkami metrů čtverečních. Poptávka po výrobě ve slavičínském závodu Vojenského technického ústavu roste a dosavadní prostory už nestačí.
„Stojíme před auty, která jsou určená pro dělostřelecké jednotky naší armády. Měli bychom jich vyrobit zhruba padesát kusů. Celkově bychom na těchto vozidlech měli pracovat přibližně pět let,“ řekl ředitel Vojenského technického ústavu, odštěpného závodu Slavičín Ján Roman.
Bez nové haly by státní podnik podle vedení nebyl schopný zakázky zvládnout. Vyrábět tam bude i armádní vozidlo na podvozku Tatry, díky kterému budou vojáci schopni opravovat například poškozené houfnice.
Hala má sloužit i jako servisní pracoviště
„Hala by měla časem sloužit jako servisní pracoviště. To znamená, že armáda k nám doveze vozidla a my na nich provedeme technickou údržbu,“ vysvětlil Roman.
Zakázky se podle ředitele Vojenského technického ústavu Jiřího Kašpárka ve zbrojním průmyslu rozšiřují. „To znamená, že i my na to musíme nějakým způsobem reagovat. Pokud bychom to měli přepočítat na naše tržby, tak se v podstatě zdvojnásobily,“ uvedl.
Vojenský technický ústav (VTÚ) je státní podnik ministerstva obrany. Vyvíjí, testuje a vyrábí vojenskou techniku pro českou armádu. Právě pod něj spadá i ústav výzbroje a munice ve Slavičíně, který vyvíjí minomety, munici nebo lehká obrněná vozidla. VTÚ má i další dva hlavní závody: V Praze sídlí ústav letectva a protivzdušné obrany, který se věnuje bezpilotním systémům a řízení letového provozu. Ve Vyškově je pak ústav pozemního vojska, tam vznikají speciální vojenské nástavby, elektrocentrály a probíhají testy. Dohromady tak VTÚ pokrývá celé spektrum, přes letectvo, pozemní techniku i výzbroj.
„Výzkumný technický ústav výzbroje a munice je prakticky jediným univerzitním výzkumným pracovištěm ve Zlínském kraji a dává to velkou příležitost jednak v oblasti zaměstnanosti, ale i specializace, která navazuje na různá další odvětví průmyslu, zejména strojírenství a automotive,“ poznamenal náměstek hejtmana Zlínského kraje a starosta Slavičína Tomáš Chmela (STAN).
Ve Vrběticích kompletují granáty
Vojenský technický ústav vlastní tři budovy také ve vrbětickém areálu. V jedné z nich pracovníci za přísných bezpečnostních podmínek kompletují granáty pro českou armádu.
Na zakázce spolupracuje společnost Colt s dalšími podniky. Měsíčně se v budově s nejmodernějším zabezpečením vyrobí desítky tisíc granátů. Celkový počet je podle firmy důvěrný, mělo by ale jít až o pět set tisíc kusů.
„V letošním roce budeme pro Armádu ČR realizovat dodávky ve třetím a čtvrtém čtvrtletí. Po technické přejímce se granáty expedují do skladu Armády ČR, takže se v prostorách výrobního areálu ve Vrběticích skladují pouze nezbytně nutnou dobu,“ uvedl ředitel Colt CZ Defence Solutions Petr Vávra. Zakázka za půl miliardy korun, na které podniky pracují od roku 2024, by měla být hotová příští rok.