Klíčovou dírkou se do Ostravy vrací nekorektní humor

Ostravské Divadlo Mír varuje, že humor v nové hře je nekorektní. Nastudovalo totiž komedii anglického dramatika Joea Ortona s názvem Klíčovou dírkou. Psychiatrická klinika se v ní stává místem, kde obyčejný pracovní pohovor spustí sérii nečekaných situací.
Joe Orton jako dramatik zářil jasně, ale krátce. Zahynul násilnou smrtí. Jeho nekorektní komedie přežily.
Bláznivou komedii Klíčovou dírkou před lety uvádělo Národní divadlo moravskoslezské (NDM), hrála se s úspěchem tři roky. Tehdy ji režíroval Juraj Deák a režie se ujal i v Divadle Mír. „Vrátit se k textu, který jste dělal, je vlastně ještě větší zodpovědnost, než ho dělat poprvé. Protože něco se povedlo, všichni na to vzpomínají a říkají si: ‚Jo, to bylo dobré.‘ A teď se k tomu dopracovat není tak jednoduché,“ nepovažuje znalost Ortonovy hry za výhodu.
Režisér není jediný, kdo byl při minulém nastudování. Vladimír Polák v NDM hrál seržanta Matche. Teď ztvárnil jednu z hlavních rolí. „Komedie tohoto typu se v Ostravě dlouho nedělaly, jestli vůbec. Takže to byl takový přelom a všichni diváci na Klíčovou dírkou vzpomínají,“ souhlasí s Deákem.
Podle režiséra je v Ortonově zamotané komedii těžké udržet jasnou niť příběhu tak, aby divák všechno pochopil a mohl se bavit. Hra měla premiéru na konci šedesátých let, v Divadle Mír se rozhodli ji nijak neaktualizovat.
Albert Čuba tak hraje doktora Prentice, který vede pracovní pohovor s mladou uchazečkou na místo asistentky. Ta se u něj v kanceláři brzy ocitne bez šatů, jenže v tu chvíli se ve dveřích objevuje manželka. Prekérní situace spustí lavinu groteskních situací.
V Míru se na komedie specializují. „Jsou v nich zaběhnuté postupy, které jsou ověřené a fungují, a my jim jenom dáváme moderní háv,“ poznamenává Čuba. Nové nastudování Klíčovou dírkou představí divadlo příští měsíc i v Praze.