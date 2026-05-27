Klíčovou dírkou se do Ostravy vrací nekorektní humor


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Ostravské Divadlo Mír varuje, že humor v nové hře je nekorektní. Nastudovalo totiž komedii anglického dramatika Joea Ortona s názvem Klíčovou dírkou. Psychiatrická klinika se v ní stává místem, kde obyčejný pracovní pohovor spustí sérii nečekaných situací.

Joe Orton jako dramatik zářil jasně, ale krátce. Zahynul násilnou smrtí. Jeho nekorektní komedie přežily.

Bláznivou komedii Klíčovou dírkou před lety uvádělo Národní divadlo moravskoslezské (NDM), hrála se s úspěchem tři roky. Tehdy ji režíroval Juraj Deák a režie se ujal i v Divadle Mír. „Vrátit se k textu, který jste dělal, je vlastně ještě větší zodpovědnost, než ho dělat poprvé. Protože něco se povedlo, všichni na to vzpomínají a říkají si: ‚Jo, to bylo dobré.‘ A teď se k tomu dopracovat není tak jednoduché,“ nepovažuje znalost Ortonovy hry za výhodu.

Režisér není jediný, kdo byl při minulém nastudování. Vladimír Polák v NDM hrál seržanta Matche. Teď ztvárnil jednu z hlavních rolí. „Komedie tohoto typu se v Ostravě dlouho nedělaly, jestli vůbec. Takže to byl takový přelom a všichni diváci na Klíčovou dírkou vzpomínají,“ souhlasí s Deákem.

Klíčovou dírkou
Zdroj: Divadlo Mír/Jan Lipovský

Podle režiséra je v Ortonově zamotané komedii těžké udržet jasnou niť příběhu tak, aby divák všechno pochopil a mohl se bavit. Hra měla premiéru na konci šedesátých let, v Divadle Mír se rozhodli ji nijak neaktualizovat.

Albert Čuba tak hraje doktora Prentice, který vede pracovní pohovor s mladou uchazečkou na místo asistentky. Ta se u něj v kanceláři brzy ocitne bez šatů, jenže v tu chvíli se ve dveřích objevuje manželka. Prekérní situace spustí lavinu groteskních situací.

V Míru se na komedie specializují. „Jsou v nich zaběhnuté postupy, které jsou ověřené a fungují, a my jim jenom dáváme moderní háv,“ poznamenává Čuba. Nové nastudování Klíčovou dírkou představí divadlo příští měsíc i v Praze.

Divadlo Mír natočilo seriál o krematoriu, nebožtíkem je i Jiří Lábus
Z natáčení seriálu Krematorium

Výběr redakce

Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát

Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Dle ČT i ČRo vznikají zákony o veřejnoprávních médiích ve spěchu a bez debaty

Dle ČT i ČRo vznikají zákony o veřejnoprávních médiích ve spěchu a bez debaty

před 11 hhodinami
Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

před 14 hhodinami
Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Klíčovou dírkou se do Ostravy vrací nekorektní humor

Ostravské Divadlo Mír varuje, že humor v nové hře je nekorektní. Nastudovalo totiž komedii anglického dramatika Joea Ortona s názvem Klíčovou dírkou. Psychiatrická klinika se v ní stává místem, kde obyčejný pracovní pohovor spustí sérii nečekaných situací.
před 23 mminutami

Lidé byli z královny Alžběty II. vyděšení, říká autor biografie

Britskou královnu Alžbětu II. jako společenský fenomén zkoumá biografie napsaná satirikem Craigem Brownem. Autor na panovnici nahlížel z různých úhlů – a z mnoha vzpomínek, anekdot i citací z médií složil několikasetstránkovou koláž. Kniha Podivuhodná cesta kolem královny vyšla v českém překladu Michaela Žantovského. Brown byl letos v květnu hostem festivalu Svět knihy Praha, kde s ním mluvil Tadeáš Hlavinka.
před 14 hhodinami

Zemřel Sonny Rollins, poslední velká osobnost zlaté éry jazzu

Zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. Bylo mu 95 let. Agentura AFP Rollinse označila za poslední velkou osobnost zlatého věku jazzu a doplnila, že jeho dílo bylo bouřlivé i meditativní.
před 22 hhodinami

Reportéři ČT nahlédli do originálu Máje. Po staletí patří jedné rodině

V dubnu uplynulo sto devadesát let od vydání lyrickoepické skladby Máj. Hodnota originálu, psaného rukou Karla Hynka Máchy, se podle odborníky nedá penězi vůbec vyčíslit. Rukopis vlastní téměř celou dobu rodina Krouských. Jak se Máj podařilo po staletí uchovat v soukromých rukou, zmapoval David Vondráček v pořadu Reportéři ČT.
včera v 06:00

Zlatou palmu v Cannes získalo drama Fjord, Velkou cenu poroty má Minotaur

Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, získalo drama rumunského režiséra Cristiana Mungia Fjord, informují agentury AFP a DPA. Velkou cenu poroty si odnesl Minotaur Andreje Zvjaginceva, ruského tvůrce žijícího v exilu.
23. 5. 2026Aktualizováno23. 5. 2026

VideoNedostatek herců z řad menšin v Česku trápí filmaře. Lákají je proto příplatky

V Česku vzniká stále více seriálů pro globální publikum, které točí streamovací platformy jako Netflix nebo Amazon. Ty vyžadují diverzitu v obsazení, jenže sehnat různá etnika třeba do komparzu bývá v Česku problém. Agentury tak motivují možné kandidáty takzvaným etnickým příplatkem. „Myslím, že není úplně dobré tomu říkat etnický příplatek, to je nešťastné. Zavdává to podnět k diskuzím, zda se nejedná o diskriminační jednání, ale obecně vzato si myslím, že ne,“ komentuje to právník Petr Ostrouchov. Agentura Casting – Barrandov poznamenala, že nejde o český vynález, ale o globální průmyslový standard, který reaguje na místní demografii.
22. 5. 2026

Kdože? Do názvů kapel se dostala dědova známá, tělocvikář i pes

Zpráva o tom, že ve věku devadesáti pěti let zemřela Gretna Van Fleetová, by si místo v agentuře AP nejspíš nevysloužila, kdyby se podobně jako nebohá dáma nejmenovala i americká kapela. Rockeři z Greta Van Fleet (oproti nebožce bez „n“) jméno ničím slavné seniorky prostě jen zaslechli a přišlo jim jako dobrý nápad pro název. Obdobným způsobem se jména skutečných osob ocitla na plakátech i dalších hudebních skupin.
22. 5. 2026

Video„Lidé se nemění,“ říká Radůza k singlu o současné době

Ikonické postavy popkultury i nadčasové hodnoty víry, naděje a lásky mohou posluchači najít v novém singlu písničkářky Radůzy Jako bych žil v traileru. Má být osobní výpovědí o době, v níž žijeme. „Zaměřuju se na to, co mi připadá – mírně řečeno – zvláštní. Povrchnost, to, že zlo má krátkodobě mnohem větší efektivitu než dobro, které dlouho na něčem pracuje. Že se lidé stále honí za pozlátkem. Ale to tak bylo vždycky, lidé se nemění,“ uvedla Radůza ve Studiu 6 k nové písni. Kromě silného textu zaujme i videoklipem vytvořeným pomocí umělé inteligence.
22. 5. 2026
Načítání...