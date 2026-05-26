Zemřel Sonny Rollins, poslední velká osobnost zlaté éry jazzu


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Zemřel americký jazzový saxofonista Sonny Rollins. Bylo mu 95 let. Agentura AFP Rollinse označila za poslední velkou osobnost zlatého věku jazzu a doplnila, že jeho dílo bylo bouřlivé i meditativní.

„S hlubokým smutkem a nesmírnou láskou oznamujeme úmrtí Sonnyho Rollinse,“ uvádí oficiální účet umělce. Hudebník podle příspěvku zemřel v pondělí odpoledne místního času (v noci na úterý SELČ) ve svém domě ve Woodstocku ve státě New York.

Agentuře AP úmrtí saxofonisty potvrdila Rollinsova mluvčí Terri Hinteová. Přesný důvod Rollinsovy smrti neuvedla, podle ní však v posledních letech musel kvůli zdravotním potížím trávit většinu času doma.

Rollins, který se narodil v New Yorku v roce 1930, spoluvytvářel podobu moderního jazzu. U jeho základů stál spolu s Charliem Parkerem, Milesem Davisem či Johnem Coltranem. Vytvořil si svůj styl kombinující tradiční jazz s bebopem a rhythm & blues. V padesátých letech natočil zásadní alba Saxophone Colossus nebo Freedom Suite.

Rollins nahrál za svůj život zhruba šedesát desek, na nesčetně dalších spolupracoval. Mnoho jeho skladeb, jako například St. Thomas, Oleo, Doxy nebo Airegin, se stalo jazzovými standardy. Hudebník je držitelem řady ocenění, v roce 1973 byl uveden do Jazzové síně slávy amerického jazzového časopisu Down Beat. Pracoval i po osmdesátce navzdory dechovým potížím, které omezovaly jeho výkony, píše AFP.

Rollins se nikdy neuzavíral ostatním žánrům, hostoval například na albu Tattoo You skupiny Rolling Stones. V říjnu 2012 koncertoval jazzový umělec v pražské Lucerně. Do Česka se tehdy vrátil na den přesně po třiceti letech.

Sonny Rollins - jazzový Bůh v Lucerně
Reportéři ČT nahlédli do originálu Máje. Po staletí patří jedné rodině

V dubnu uplynulo sto devadesát let od vydání lyrickoepické skladby Máj. Hodnota originálu, psaného rukou Karla Hynka Máchy, se podle odborníky nedá penězi vůbec vyčíslit. Rukopis vlastní téměř celou dobu rodina Krouských. Jak se Máj podařilo po staletí uchovat v soukromých rukou, zmapoval David Vondráček v pořadu Reportéři ČT.
před 3 hhodinami

Zlatou palmu v Cannes získalo drama Fjord, Velkou cenu poroty má Minotaur

Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, získalo drama rumunského režiséra Cristiana Mungia Fjord, informují agentury AFP a DPA. Velkou cenu poroty si odnesl Minotaur Andreje Zvjaginceva, ruského tvůrce žijícího v exilu.
23. 5. 2026Aktualizováno23. 5. 2026

VideoNedostatek herců z řad menšin v Česku trápí filmaře. Lákají je proto příplatky

V Česku vzniká stále více seriálů pro globální publikum, které točí streamovací platformy jako Netflix nebo Amazon. Ty vyžadují diverzitu v obsazení, jenže sehnat různá etnika třeba do komparzu bývá v Česku problém. Agentury tak motivují možné kandidáty takzvaným etnickým příplatkem. „Myslím, že není úplně dobré tomu říkat etnický příplatek, to je nešťastné. Zavdává to podnět k diskuzím, zda se nejedná o diskriminační jednání, ale obecně vzato si myslím, že ne,“ komentuje to právník Petr Ostrouchov. Agentura Casting – Barrandov poznamenala, že nejde o český vynález, ale o globální průmyslový standard, který reaguje na místní demografii.
22. 5. 2026

Kdože? Do názvů kapel se dostala dědova známá, tělocvikář i pes

Zpráva o tom, že ve věku devadesáti pěti let zemřela Gretna Van Fleetová, by si místo v agentuře AP nejspíš nevysloužila, kdyby se podobně jako nebohá dáma nejmenovala i americká kapela. Rockeři z Greta Van Fleet (oproti nebožce bez „n“) jméno ničím slavné seniorky prostě jen zaslechli a přišlo jim jako dobrý nápad pro název. Obdobným způsobem se jména skutečných osob ocitla na plakátech i dalších hudebních skupin.
22. 5. 2026

Video„Lidé se nemění," říká Radůza k singlu o současné době

Ikonické postavy popkultury i nadčasové hodnoty víry, naděje a lásky mohou posluchači najít v novém singlu písničkářky Radůzy Jako bych žil v traileru. Má být osobní výpovědí o době, v níž žijeme. „Zaměřuju se na to, co mi připadá – mírně řečeno – zvláštní. Povrchnost, to, že zlo má krátkodobě mnohem větší efektivitu než dobro, které dlouho na něčem pracuje. Že se lidé stále honí za pozlátkem. Ale to tak bylo vždycky, lidé se nemění,“ uvedla Radůza ve Studiu 6 k nové písni. Kromě silného textu zaujme i videoklipem vytvořeným pomocí umělé inteligence.
22. 5. 2026

„Zlato, jak to rozvinout?" Polská nobelistka překvapila přiznáním, že se radí s AI

Do debat o využívání umělé inteligence (AI) v psané tvorbě nečekaně přispěla nositelka Nobelovy ceny za literaturu Olga Tokarczuková. Polská spisovatelka totiž prozradila, že se při psaní radí s generativním modelem umělé inteligence.
21. 5. 2026

Mandalorian a Grogu vrací po letech do kin Hvězdné války

Filmová sága Hvězdné války se po sedmi letech vrací na plátna kin. Tentokrát v podobě dobrodružství maskovaného lovce odměn Mandaloriana a jeho zeleného společníka Grogua, tedy bez rytířů Jedi a světelných mečů. Nový snímek oddělený od hlavní dějové linie série cílí především na mladší diváky.
21. 5. 2026
