Kdože? Do názvů kapel se dostala dědova známá, tělocvikář i pes


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK, AP, Rolling Stone, Florida Times-Union, NPR, Hootie.com, American Songwriter, In Music We Trust, People, USA Today, MLive

Zpráva o tom, že ve věku devadesáti pěti let zemřela Gretna Van Fleetová, by si místo v agentuře AP nejspíš nevysloužila, kdyby se podobně jako nebohá dáma nejmenovala i americká kapela. Rockeři z Greta Van Fleet (oproti nebožce bez „n“) jméno ničím slavné seniorky prostě jen zaslechli a přišlo jim jako dobrý nápad pro název. Obdobným způsobem se jména skutečných osob ocitla na plakátech i dalších hudebních skupin.

Gretna Van Fleetová zemřela v domově pro seniory v michiganském Frankenmuthu. Ve stejné obci začínala v roce 2012 koncertovat vznikající kapela, jenže jí chyběl název. Pak ale bubeníka Kyleho Haucka přivezl na zkoušku dědeček a rozloučil se s poznámkou, že jede pomoct své známé, protože ta potřebuje nařezat dříví. Jméno této ženy teenagerům přišlo jako dostatečně úderné pro rockovou skupinu, jen z „Gretny“ vypustili „n“, aby se budoucím fanouškům líp vyslovovalo.

Nejspíš by tato inspirace zůstala jen lokálním vtípkem, ale kapele Greta Van Fleet se podařilo získat za svá alba nominace i cenu Grammy. A tak paní Van Fleetová dostala pozvánku do pořadu Saturday Night Live. „Myslím, že si prověřili můj původ, aby se ujistili, že nejsem na seznamu deseti nejhledanějších osob nebo tak něco, a pak do toho šli,“ řekla tehdy před rozhovorem pro televizní show serveru MLive.com. Sama měla k hudbě blízko, hrála na několik hudebních nástrojů, ovšem písně od Grety Van Fleet nebyly „zrovna její styl“.

Proti tomu, že její jméno posloužilo pro název kapely, prý neprotestovala, i když mladí muzikanti s ní svůj nápad nejprve neprobrali. Dozvěděla se to teprve, až když se na vývěsce objevila pozvánka na koncert Grety Van Fleet a jí volali překvapení sousedé, jestli se dala na uměleckou dráhu. „Přišlo mi to vtipné,“ tvrdila později. Zemřela shodou okolností v době, kdy kapela oznámila návrat na pódia. 

Přísný tělocvikář Lynyrd Skynyrd

Skutečná osoba se skrývá i za názvem kapely Lynyrd Skynyrd, jakkoliv zní spíš jako náhodný shluk hlásek. Ostatně členové skupiny slova „to je lynyrd skynyrd“ používali k popisu nejasných zvuků. Představitelé jižanského rocku začali hrát v šedesátých letech na Floridě ještě jako studentská kapela My Backyard.

Název měnili několikrát, až bubeník Bob Burns navrhl, že by se mohli jmenovat stejně jako Leonard Skinner, když toto jméno zaslechl v tehdejším hitu Hello Muddah, Hello Fadduh. Ve zpívaném „dopise z tábora“ se pisatel ptá rodičů: Pamatujete si na Leonarda Skinnera? A dodává: Ten se včera po večeři otrávil jídlem. Burnsovi píseň připomněla, že skutečně jednoho Leonarda Skinnera znají. Jmenoval se tak totiž učitel tělocviku a trenér basketu na střední škole, kde studoval kytarista Gary Rossington.

Lynyrd Skynyrd při koncertě v roce 2016
Zdroj: Reuters/USA Today Sports/Jerome Miron

Přísný Skinner neměl pochopení pro rokenrol ani jeho fanoušky, a Rossingtona spolu s dalšími spolužáky poslal jednou do ředitelny, protože si nechali narůst vlasy přes límec. „Bylo to proti školním pravidlům,“ konstatoval Skinner v roce 2009, jak připomíná v jeho nekrologu deník Florida Times-Union, vydávaný v Jacksonville, odkud zakládající členové kapely i učitel pocházeli. Když hoši namítali, že hrají v rockové kapele, s čímž sestřih podle školního řádu nejde dohromady, tak jim poradil, ať si koupí paruku, vyprávěl později Skinnerův syn.

Skinner zapomněl záhy na samotný incident i jména jeho účastníků – aniž by tušil, že Rossington si naopak jeho jméno nejenže pamatuje, ale ještě pod jeho satirickou verzí hraje rock. „Co to posloucháš za hluk?“ zeptal se tělocvikář prý svého syna, když si pouštěl debutové album od Lynyrd Skynyrd. Z teenagerovského pokoje zněla hudba přece jen dost odlišná od písní Skinnerova oblíbence Franka Sinatry.

Když se kapela proslavila a vyprávěla v rozhovorech o inspiraci pro svůj název, stal se Skinner proti své vůli místní celebritou. Nakonec se prý s některými členy Lynyrd Skynyrd spřátelil, a když přestal učit a otevřel si bar, pojmenoval část podniků i po sobě, aby vytěžil známost svého jména. Dovolil také skupině, aby na vnitřní straně obalu jednoho ze svých alb použila fotografii s cedulí poutající na jeho realitní kancelář. I s telefonním kontaktem. Fanoušci Lynyrd Skynyrd pak na číslo z cedule volali, klidně i cestou z hospody v pět ráno, jen aby slyšeli hlas skutečného Leonarda Skinnera. 

„Hele, Hootie a Blowfish“

Během studií – ovšem univerzitních a o dvacet let později než Lynyrd Skynyrd – se seznámili i zakládající členové uskupení Hootie & the Blowfish. Tehdy prvák, kytarista Mark Bryan, zaslechl v kolejních sprchách prozpěvovat si Dariuse Ruckera, a slovo dalo slovo. Název kapely si vypůjčili z přezdívek, ovšem ne svých.

Hootie & the Blowfish s cenou Grammy (1996)
Zdroj: Reuters/Fred Prouser

Rucker k nepravděpodobnému zvířecímu páru připodobnil dva kamarády z univerzity, když přicházeli na večírek v kampusu, kde kapela hrála. „Hele, Hootie a Blowfish,“ zakřičel, jakmile je uviděl. Jeden totiž nosil velké kulaté brýle, takže vypadal jako sova (Hootie), zatímco naducané tváře druhého studenta Ruckerovi připomněly rybu fugu, známou schopností se v případě pocitu ohrožení nafouknout. 

Jméno na klíčence

Ani v kapele The Marshall Tucker Band žádný Marshall Tucker nikdy nehrál. Muzikanti z Jižní Karolíny si tohoto jména všimli na přívěsku od klíčů ke starém skladu, kam chodili v roce 1972 zkoušet. A protože už měli slíbeno, že můžou vystoupit jako předskokani na koncertě Allman Brothers, potřebovali co nejrychleji název – prostě se po neznámém muži pojmenovali.

S jeho svolením, protože mezitím se ukázalo, že jde o ladiče pian. „Byl od narození nevidomý, ale uměl úžasně hrát na klavír. Vždy říkal, že jeho talent je prostě od Boha,“ zavzpomínali hudebníci na pana Tuckera, když se dozvěděli, že zemřel. „Ačkoliv nikdy nebyl členem naší kapely, bez jeho památného jména bychom tu dnes nebyli,“ podotkli.  

Víc než pes

A za názvem ska-punkerů Less Than Jake se skrývá dokonce jeden zvířecí mazlíček. Konkrétně z rodiny – už bývalého – bubeníka kapely Vinnieho Fiorella.

Jake se jmenoval anglický buldok, jehož si Fiorellovi rodiče natolik oblíbili, že si ostatní členové domácnosti i návštěvy připadali „méně než Jake“. „Šli pro večeři, ale jídlo přinesli jen pro toho psa, a Vinnie musel kvůli němu uvolňovat místo na gauči,“ prozradila kapela v jednom z rozhovorů. Roli pro výběr názvu hrála i podobnost se slangovou frází „Everything’s Jake“. Znamená, že všechno je v pohodě. Výraz populární zejména ve dvacátých letech v USA podle kapely používali i gangsteři. 

