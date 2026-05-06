Z třicítky amerických koncertů zbyl jeden. Návrat Pussycat Dolls se nedaří

Americká dívčí skupina Pussycat Dolls zrušila téměř celou severoamerickou část svého chystaného comebackového turné. A to po „upřímném zhodnocení“, k němuž je přiměl s největší pravděpodobností slabý prodej vstupenek. Koncerty v Evropě, včetně toho v Praze, ale zatím platí.
Pussycat Dolls spojily oprášení značky se vzpomínáním. Tour PCD Forever odkazuje k debutovému albu, od jehož vydání loni uplynulo dvacet let. Na jednoduchém tanečním popu ovlivněném r’n’b tehdy spolupracoval rapper Busta Rhymes nebo producentská hvězda Timbaland.
Turné PCD Forever je druhým pokusem o resuscitaci Pussycat Dolls. Poprvé se odmlčely v roce 2010. Návrat a nové koncerty i chystané album oznámily nedlouho před pandemií covidu-19, jenže nešťastné načasování spolu se soudními spory veškeré plány zhatily.
Upravit očekávání podle reality musí Pussycat Dolls i při pokusu číslo dvě. Singl Buttons z debutového alba, nahraný s rapperem Snoop Doggem, sice letos přesáhl na YouTube miliardu zhlédnutí, nicméně to není dokladem, že všichni fanoušci sdílí s Pussycat Dolls nostalgii po starých koncertních časech.
Stadion je moc
„Když jsme oznamovali turné PCD Forever, doufali jsme, že přineseme tuto show fanouškům po celém světě. Po upřímném zhodnocení severoamerické části turné jsme se rozhodli učinit těžké a bolestivé rozhodnutí zrušit všechny termíny v Severní Americe s výjimkou jednoho,“ oznámila skupina začátkem května. Připojila poděkování fanouškům za „lásku, trpělivost a podporu“.
Ačkoliv to Pussycat Dolls neuvedly, ke zrušení koncertů je nejspíše dovedl nedostatečný zájem o vstupenky. Kdyby totiž existovalo jiné vysvětlení, skupina ho uvede, soudí magazín Variety. Někteří fanoušci na oznámení reagovali úvahami, že turné v USA a Kanadě by mělo naději na větší úspěch, kdyby se spokojilo s menšími prostory místo koncertních hal a stadionů a lístky byly levnější.
Na programu v Severní Americe tak zůstalo jen vystoupení 6. června na festivalu West Hollywood v Los Angeles, na němž se tedy nově Pussycat Dolls chystají své comebackové turné zahájit.
Z Pussycat Dolls je trio
Vrací se jen jako trio ve složení Kimberly Wyattová, Ashley Robertsová a Nicole Scherzingerová, která do popového proudu vstupuje s čerstvou divadelní cenou Tony z broadwayského muzikálu. Trojice také společně vydala nový singl Club Song.
Virálním se stalo video z televizního rozhovoru, v němž Scherzingerová úplně ztratila řeč, když se měla vyjádřit k absenci bývalých členek. Například Jessica Suttaová tvrdila, že pozvání do Pussycat Dolls nedostala, protože sympatizuje s hnutím MAGA podporujícím současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. A celý nápad s reunionem odmítla jako „honbu za penězi“.
Ostatně i fakt, že půlka původních Pussycat Dolls se ke comebacku nepřipojila, mohla zchladit motivaci fanoušků utrácet za koncerty. Těch bylo avizováno v USA a Kanadě třicet tři, včetně zastávky v prestižní Madison Square Garden v New Yorku.
Pussycat Dolls ujišťují, že koncertní škrty se netýkají evropské části turné. „Ohlas je neuvěřitelný, několik koncertů je již vyprodáno. Dáváme do toho vše, aby se tato show stala skutečnou oslavou hudby a vzpomínek, a to jak pro fanoušky, kteří jsou s námi od začátku, tak pro ty, kteří nás objevují poprvé,“ uvedla skupina v prohlášení. Evropské koncerty odstartují v září v Kodani.
Pussycat Dolls se zformovaly v polovině devadesátých let. Nejprve ale jako čistě taneční skupina, která vystupovala v nočních klubech a svou smyslnou show se dostala i na stránky časopisu Playboy.
Dráždivé taneční choreografie zůstaly, v roce 2003 k nim ale Pussycat Dolls přidaly zpěv a z doprovodného „křoví“ pro jiné zpěváky se na pódiu přesunuly do popředí. Nový showbyznysový produkt už pokračoval bez zpěvačky a herečky Carmen Electry, jedné z členek, které se vystřídaly v obměňující se sestavě, jíž se výrazněji podařilo prorazit i sólově, mimo jiné díky seriálu Pobřežní hlídka.
Debutové album PCD se dostalo na přední příčky hitparád. Následující deska Doll Dominatio, kterou Pussycat Dolls stihly natočit ještě před prvním rozpadem, zůstává jejich poslední studiovou deskou. Doprovodné turné k této nahrávce zavedlo dívčí skupinu poprvé a zatím naposled i před české fanoušky. Do Česka se má vrátit opět letos 23. září.
Zdroj: ČTK
Je na řadě comeback All Saints?
Na výsluní se v současnosti dostává i další dívčí kapela, jejíž období největší slávy spadá do devadesátých let a první dekády milénia. Renesanci totiž aktuálně zažívá na TikToku hudba od All Saints, jejichž písničky znovuobjevuje generace Z.
Dvě bývalé členky, Nicole a Natalie Appletonovy, navíc před nedávnem vydaly singl Falling Into You, který se rychle chytl. Navazují jím na dvacet let starou společnou tvorbu, do níž se pustily po prvním rozpadu All Saints. Dobré přijetí od posluchačů a kritiky je nyní vede ke skládání dalších nových písní, oficiálně ale zatím neoznámily, že pracují na albu, píše magazín Rolling Stone.
Úspěchu dua by mohlo napomoct, že devadesátá léta jsou momentálně v módě, což přeje i reunionům. Na pódia se po letech vrátili v nedávné době Oasis nebo Radiohead. „Kdo ví,“ nezavrhují sestry Appletonovy kategoricky i možný další návrat kompletní sestavy All Saints.