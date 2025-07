Oasis se po patnácti letech vrací na pódium

Společné turné oznámili hlavní členové skupiny z Manchesteru, bratři Noel a Liam Gallagherovi, loni v srpnu. Fanoušci se tak mohou těšit, že na pódiích opět živě zazní hity z devadesátých let minulého století jako Wonderwall a Don't Look Back in Anger.

Debutové album Definitely Maybe, které kapela vydala v roce 1994, se okamžitě vyšplhalo na první příčku britské hitparády a stalo se do té doby nejrychleji prodávaným debutovým albem v Británii. Prodalo se ho přes osm milionů kopií. Následující album (What's the Story) Morning Glory?, které vyšlo o rok později, patří ke komerčně nejúspěšnějším. Alba se celosvětově prodalo přes 22 milionů kusů a v roce 2010 bylo vyhlášeno nejlepším britským albem za poslední tři dekády.

Bratři Liam a Noel Gallagherové pocházeli, podobně jako ostatní členové kapely, z dělnických rodin v Manchesteru, což se odrazilo i v jejich tvorbě. Noel se proslavil jako talentovaný textař a autor melodií, o pět let mladší Liam zase zaujal svým charismatickým chraplákem. Jejich tvorbu výrazně ovlivnili The Beatles, ke kterým Oasis po celou dobu své kariéry vzhlíželi, a také skupina The Stone Roses.

K hvězdné slávě ji vystřelilo v roce 1994 první studiové album Definitely Maybe. Celkem Oasis prodali přes 75 milionů desek a vydali sedm studiových alb. Bratři Gallagherovi ovšem také prosluli svou výbušností, která nakonec způsobila i rozpad celé formace.

Sláva britské kapely Oasis se v polovině devadesátých let podle tamního tisku blížila legendárním The Beatles. Formace pod vedením bratrů Gallagherových se stala asi nejvýraznější tváří stylu zvaného britpop.

Don't Look Back in Anger. Oasis oznámili návrat

Británie se v polovině devadesátých let bavila rivalitou mezi Oasis a Blur, kteří soupeřili o titul britpopových králů. Obě kapely také vydaly singl ve stejný den. Zatímco „chlapci z dobrých rodin“ Blur v prodejích se svým singlem Country House nad Roll With It od Oasis dominovali, celé album The Great Escape od Blur nebylo tak komerčně úspěšné jako (What's the Story) Morning Glory?, a Oasis se tak považovali za vítěze klání.

Z „největší kapely na světě“ k rozpadu

Mezi atributy Oasis patřily kromě silných rockových písní s melodickými refrény také bezbřehé sebevědomí a „fraškovité“ vystupování. Noel například v roce 1997 v britském tisku prohlásil: „Jsme největší kapela na světě… jsme větší než Bůh.“

O rok dříve skupina pořádala dva obří koncerty v Knebworth Parku a na každý z nich dokázala přilákat 125 tisíc fanoušků. Liam při zpěvu na koncertních pódiích většinou jen nehnutě stál za mikrofonem s rukama za zády či v kapsách, o čemž se mohli přesvědčit v roce 1997 i návštěvníci koncertu Oasis v pražské Sportovní hale.

Třetí deska Be Here Now (1997) je považována za poslední britpopovou desku. Následující alba Standing on the Shoulder of Giants (2000) a Heathen Chemistry (2002) představovaly podle kritiků pro Oasis ústup ze slávy. Poslední deska Oasis Dig Out Your Soul z roku 2008, která pro kapelu znamenala příklon k psychedelickému zvuku, se naopak znovu dočkala vřelejšího přijetí.