Don't Look Back in Anger. Oasis oznámili návrat

„Je to tady. Děje se to,“ uvedla o den později kapela na síti X. Skupina známá hity jako Wonderwall a Don't Look Back in Anger vyjede na turné, které bude čítat čtrnáct koncertů v Británii a Irsku, z toho čtyři kapela odehraje na londýnském Wembley. Turné zakončí Oasis v srpnu příštího roku v Dublinu.

Náznakem sblížení bylo už i nedělní vystoupení Liama Gallaghera, který věnoval píseň kapely Oasis Half The World Away svému bratrovi.

Kapela Oasis vznikla v roce 1991 a v polovině devadesátých let patřila mezi nejpopulárnější hudební uskupení na světě. Tento týden uplyne třicet let od vydání prvního studiového alba kapely Definitely Maybe.

Rozpad Oasis zapříčinilo dlouho trvající napětí mezi sourozenci Gallagherovými, které vyvrcholilo v létě 2009. Po divoké hádce v zákulisí před pařížským koncertem na festivalu Rock en Seine musel manažer kapely vystoupení zrušit. Noel následně ohlásil, že skupinu opouští, protože už nemůže dál se svým mladším sourozencem spolupracovat.