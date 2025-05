Cena pro íránského režiséra v Cannes vyvolala diplomatickou přestřelku

Čtyřiašedesátiletý kritik íránského režimu Panahí v sobotu dostal v Cannes hlavní festivalovou cenu, Zlatou palmu, za svůj nejnovější film, který je uváděn pod anglickým názvem It Was Just an Accident (Byla to jen náhoda) nebo pod francouzským Un simple accident (Prostá náhoda). BBC snímek popisuje jako „naštvaný, ale zábavný thriller o pomstě, který si bere na mušku represivní režimy“.

V politickém dramatu navíc vystupují nezahalené herečky, což je v rozporu se zákony islámské republiky. Oceněný snímek Panahí natočil tajně, v jeho rodné zemi pro něj platí zákaz natáčet.