Výstavy ve Sladovně ukazují svět Malého prince i jak skartovat emoce

Výstava HRAna SEBE je koncipována tak, aby návštěvník nebyl pouhým pozorovatelem, ale aby objevoval na první pohled skrytá místa, vstupoval do nich, dotýkal se a pracoval s různými předměty z různých materiálů. „Je to takový návrat do nejužšího dětství, kdy jsou pro nás ty věci větší, obtížnější,“ podotýká audiovizuální umělkyně Hana Železná. Například zvětšila židli tak, aby ji dospělý návštěvník vnímal z podobné perspektivy jako roční dítě.

Na výstavě se podíleli také návštěvníci, darovali třeba staré kufry. „Každý s nějakým příběhem. A v těch kufrech je vždy nějaké tajemství, nějaký výjev,“ doplnil Langer.

Plešouni pomáhají onkologicky nemocným dětem

Další spolupráci Elišky Podzimkové s píseckou Sladovnou je projekt Plešouni, který se věnuje tématu dětské onkologie. Výstava je možností dozvědět se o vzniku připravovaného animovaného seriálu a zhlédnout pilotní díl. Sama autorka absolvovala v patnácti letech léčbu rakoviny.

„Cílem projektu Plešouni je odbourat a vysvětlit různé mýty, které jsou kolem léčby rakoviny u dětí. Dozvídáte se různá fakta, co se vám vlastně děje, když jste takhle nemocný. Má to pomoci dítěti pochopit nemoc, ale i vlastně společnosti, proč se o tom neradi bavíme, proč je to pořád tabu, což lidem, kterých se to týká, nepomáhá,“ uvedla Podzimková.

Plešouni zůstanou ve Sladovně do konce srpna, ostatní dvě výstavy až do konce října.