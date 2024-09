Comeback Oasis může přijít draho

Radost z návratu Oasis po patnácti letech kalí prodej lístků na koncerty. Fanouškům čekajícím hodiny ve virtuálních frontách před očima rapidně rostly ceny. Následující kritika dokonce vedla britskou vládu k oznámení, že podmínky prodeje vstupenek na koncerty prozkoumá. Kritické reakce na comebackový prodej může Oasis vyjít dráž, než by jim bylo milé, pokud pošramotí odkaz této britpopové legendy. Zvlášť když nahrává dohadům, jestli motivací k náhlému návratu nejsou spíš peníze než naléhání věrných fanoušků.

Don't Look Back in Anger. Oasis oznámili návrat

Jak se dalo čekat poté, co Oasis oznámili návrat na pódia, zájem o vstupenky na jejich comeback byl obrovský. Kapela musela kvůli „nevídané poptávce“ přidat k původně plánovaným čtrnácti koncertům v Británii a Irsku další tři vystoupení. První koncert by se měl konat 4. července 2025 ve velšském Cardiffu.

Proč právě teď, napadlo bezpochyby spoustu lidí, když zprávu o návratu slyšeli. Zavrhovat jako motivaci rozhodně nelze silné sourozenecké pouto. Urovnání rodinných sporů, k čemuž mohlo přispět i určité zmoudření věkem (Noelovi je sedmapadesát, Liamovi o šest let méně), se přeneslo do myšlenky na opětovné společné hraní.

Což se neobejde bez generační rivality. Jak napsal jeden z uživatelů na síti X: „Představte si, že čekáte patnáct let na návrat Oasis, jen abyste přišli o lístky kvůli jednadvacetileté Chloe ze Stockportu, která chce jen slyšet Wonderwall naživo.“

Nicméně nejen třeba podle BBC je bezpochyby na seznamu i finanční motivace. Když v polovině devadesátých let opět začali koncertovat Sex Pistols, frontman John Lydon tehdy cynicky přiznal, že ačkoli se kapela stále nenávidí, „našla společnou věc, a tou jsou vaše peníze“. Náhlé usmíření bratrů Gallagherových může tenhle okamžik připomínat.

Spice Girls, Take That či kapele ABBA, i když ta místo sebe na pódia poslala digitální avatary, vydělaly comebackové koncerty miliony. Birminghamská městská univerzita odhaduje, že oznámené koncerty by mohly Oasis přihrát zhruba čtyři sta milionů liber.

Pošramocený odkaz pro dělnickou třídu

Stejně přitažlivé jako navýšení peněz na účtu ovšem může pro hudebníky představovat budování odkazu. BBC připomíná pochvalné recenze, jakých se dostalo loni skupině Blur, odvěkému rivalovi Oasis, při vystoupení ve Wembley.

O Oasis je také stále zájem. Oslovit nové publikum pomohl kapele nástup streamingových služeb, ty prověřily nadčasovost hudby a textů. A oznámení návratu vedlo k dalšímu – prudkému – nárůstu poslechu skladeb Oasis. Nicméně, píše BBC, to ještě nemusí znamenat úspěšný comeback, jak se ukázalo na příkladu vrstevníků Oasis The Stone Roses, kteří se v roce 2011 nečekaně vrátili po letité odmlce. Koncerty se dočkaly nadšeného přijetí, nové singly ale propadly.

Pošramotit pověst britpopové legendy by mohla i nelibost fanoušků ohledně zdražování vstupenek. Tím spíš, v oblíbenosti a tvorbě Oasis se odrazilo, že všichni její členové pocházeli z dělnických rodin. Pro mnohé fanoušky v devadesátých letech ztělesňovali – a stále ztělesňují – víc než hudbu.