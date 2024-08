Kapely se můžou stát vymírajícím druhem

Don't Look Back in Anger. Oasis oznámili návrat

Snahám organizace vyjádřil podporu mimo jiné Paul McCartney. „Bez místních klubů, hospod a hudebních podniků by moje kariéra mohla vypadat úplně jinak,“ zavzpomínal na začátky s tehdy ještě nijak slavnými Beatles. Jenže to neexistovaly laptopy a hudební software.

To vše jsou zároveň důvody, proč i začínající muzikant může upřednostnit samostatně vyšlapanou cestu za kariérou před společným zkoušením s podobnými nadšenci s kytarou. A když to dotáhne k pozici headlinera, nemusí se s nikým dělit o pozornost. „Pokud jste sólový umělec, žijete a umíráte se svým osobním úspěchem,“ podoktnul bubeník Matt Powles z kapely Neck Deep a nemyslel to jako výhodu.

Levine má v zásadě pravdu, konstatoval tehdy The Guardian. Upozornil, že zatímco v nultých letech, kdy Maroon 5 prorazili, stále vznikaly nové kapely a popový mainstream dotovaly i talentové soutěže (z jedné takové vzešli třeba One Direction), o dvě dekády později už to neplatí. Pozornost se přesunula na sólové umělce.

Potvrzovaly to opět data z hitparád, kdy v žebříčku padesáti nejhranějších skladeb na Spotify v té době byly zastoupeny jen tři skupiny. Konkrétně BTS, The Neighbourhood a rapový kolektiv Internet Money. Prořídl rovněž počet kapel, které si za headlinery vybírají velké festivaly jako už zmíněné Glastonburry nebo Coachella.

Kluky s kytarami nahradil rap

Co se stalo, ptal se The Guardian a nacházel podobné odpovědi jako později jiní britští novináři: sóloví umělci jsou pro labely levnější a snáze se s nimi spolupracuje. A zároveň technologie a sociální sítě usnadňuj úspěch těch, kteří skládají či nahrávají hudbu sami. Izolované tvoření doma u počítače místo s kamarády v garáži není navíc nijak podivné trávení volného času.

„Většinu mladých lidí nebere hudba kapel v tradičním slova smyslu – kluci s kytarami. A to se odráží v počtu streamů, kterých se takové kapely dočkají. To má pak dopad na to, co talentovaní mladí hudebníci dále tvoří. Pokud vyrůstali s kamarády posedlými rapem, je pravděpodobnější, že začnou tvořit rapovou hudbu,“ shrnul Ben Mortimer z Polydor Records.

Sociální sítě tak v cestě za popularitou čím dál tím více suplují vliv MTV, talentových soutěží nebo hudebních magazínů. A zájem o vztahová dramata v kapele, jako třeba za časů Beatles, v době různých reality show také mají konkurenci. Dostatečně „klikací“ titulky zajistí koneckonců i hádky mezi samostatně vstupujícími celebritami.

Podobné úvahy platí pro Británii či Spojené státy. Případné „vymírání“ kapel není na pořadu pro K-pop a asijský trh. Ovšem podle The Guardian ani v Evropě a Americe není nic ztraceno, naznačený trend klidně můžou zvrátit noví Beatles.