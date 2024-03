Naše láska je ti málo? Hvězdy K-popu mají důvod, proč tají své vztahy před fanoušky

Jihokorejskou popovou star Karinu donutila žárlivost jejích nejvěrnějších příznivců se veřejně omluvit za to, že s někým chodí. Svůj milostný život hvězdy K-popu sice stále méně tají, nicméně veřejné přiznání romantického vztahu není pořád ještě nijak obvyklé. Soukromí idolů bedlivě monitorují jejich fanoušci i agentury.

„Upřímně se omlouvám za to, že jsem zaskočila své fanoušky, kteří mě vždy podporovali,“ napsala začátkem března Karina na Instagramu. Na sociální síti zveřejnila omluvu ručně psanou na linkovaném papíře. Slibuje, že „zahojí rány“, které svým obdivovatelům způsobila, a že v budoucnosti ukáže spíš svou „vyzrálejší a pracovitější stránku“.

Jisoo loni v srpnu zveřejnila vztah s hercem Anem Po-hjonem. Do té doby agentura zastupující Blackpink popírala nebo odmítala komentovat zvěsti týkající se milostných vztahů členek skupiny. Reakce fanoušků byly překvapivě převážně pozitivní. A pohoršeným příznivcům se dostalo rychlého zadostiučinění, když po dvou měsících Jisoo sdělila, že se pár kvůli nabitému programu rozešel.

Rozhodně to není přízeň zanedbatelná. Skupina Aespa funguje od roku 2020, jejich zatím komerčně nejúspěšnějšího alba My World se prodalo v Jižní Koreji přes dva miliony kusů. Zaskočení fanoušci po odhalení Karenina vztahu mluvili dokonce o zradě společného snu a žádali omluvu, pokud se Aespa se svou frontmankou nechce dočkat „poklesu prodeje alb a prázdných míst na koncertě“.

Před veřejností své partnery v poslední době netajili ani členové kapel EXO a Twice, nicméně přiznání milostného života je pro K-popový svět neobvyklé. Že by s někým randil, například nepřiznal nikdo z asi nejpopulárnějšího K-popového boybandu BTS – první K-popové kapely, která ovládla zámořskou hitparádu, když v roce 2018 se svým albem Love Yourself: Tear stanula v čele amerického žebříčku Billboard.

Kompenzace investic

Vztah fanoušků a jejich idolů je označován jako parasociální – jednostranný vztah, kdy obdivovatel investuje nadměrně času, citů či peněz do hudební hvězdy, přičemž ale dotyčný zpěvák či zpěvačka o existenci někoho takového nemusí vědět. Znát všechny konkrétní tváře svého publika ani nemůžou.

Fanouškovské šílenství fungovalo a funguje, stačí zmínit třeba beatlemánii, kterou sami Beatles dobře vystihli v hudební komedii Perný den z roku 1964. Na intenzitě ale nabírá s rozmachem sociálních sítí a nových technologií. „Všímají si každého jejich pohybu, komentují jejich účesy. Je šílené, pod jakým jsou drobnohledem,“ uvedl ke vztahu fanoušků a hudebních celebrit asijský korespondent časopisu Billboard Rob Schwartz.

Ve fanouškovské dani z popularity jde v neposlední řadě i o peníze. „S tím, jak průmysl stále více povzbuzuje fanoušky, aby své fandovství vyjadřovali spotřebou, roste jejich touha po ‚kompenzaci‘ (svých investic). To přispělo k tomu, že vznášejí požadavky, které hraničí s výhrůžkami,“ vysvětlil pro BBC kritik se zaměřením na popkulturu Jeong Deok-hyeon.

Tlak, který všichni neunesou

Showbyznysový tlak na hvězdy je, i kvůli vysoce konkurenčnímu prostředí, v Jižní Koreji enormní. Znepokojivě působí náhlá úmrtí, často sebevraždy, mladých celebrit, včetně těch K-popových.

Podle Roba Schwartze z magazínu Billboard čelí popové hvězdy v Jižní Koreji mnohem většímu tlaku než ty v Severní Americe či v Evropě, přičemž největší stresory jsou dva – kontrola agentur a fanouškovská kultura. Sen stát se hvězdou K-popu znamená pro většinu mladých lidí léta přípravné dřiny, aby prorazili v hudebním průmyslu, a i tak se na pódium dostane jen zlomek z nich. Navíc v mantinelech smluv se zastupujícími agenturami.

Podle Schwartze se sice situace pomalu mění, ale zatím se nedá mluvit o zásadním zlepšení. Některé agentury například zavedly terapie pro celebrity i budoucí K-popové interprety a největší jihokorejský vyhledávač Naver zrušil už před čtyřmi lety komentáře pod svými zprávami ze zábavního průmyslu kvůli tomu, jak toxickým prostorem se diskuse pod články staly.