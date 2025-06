Karlovarský filmový festival navštíví Michael Douglas

Filmový festival v Karlových Varech letos navštíví Michael Douglas. Americký herec na přehlídce uvede restaurovanou verzi Přeletu nad kukaččím hnízdem, na které se podílel jako jeden z producentů. Snímek Miloše Formana letos oslaví padesát let od vzniku. „Je to jeho první výrazný producentský počin a klíčová věc v jeho kariéře,“ podotkl výkonný ředitel karlovarského filmového festivalu Kryštof Mucha. Přelom to byl nejen pro Douglase, ale také pro Formana, který snímkem ukázal, že se neztratí ani v Hollywoodu. „Vsadili na kluka, který přišel z Evropy, na Miloše Formana, a ten příběh už pak všichni znají. Je fantastický – je to jeden z pár filmů, které vyhrály Oscara v pěti hlavních kategoriích,“ dodává Mucha.