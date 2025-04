Springsteen vysype ze šuplíku sedm dosud nevydaných alb

před 41 m minutami | Zdroj: BBC , Sony Music

Bruce Springsteen

Americký zpěvák a kytarista Bruce Springsteen oznámil, že najednou vydá sedm alb. Jde o dokončené, ale nikdy nezveřejněné nahrávky z jeho archivu. Nejstarší vznikla začátkem osmdesátých let. Jako ochutnávku už k uším posluchačů vypustil píseň Rain in the River.

Nahrávky „zaplní bohaté kapitoly Springsteenovy rozsáhlé kariéry – a zároveň nabídnou neocenitelný vhled do jeho života a umělecké tvorby,“ podotkla společnost Sony Music. Dosud neslyšené písně pocházejí z let 1983 až 2019. „Tuto hudbu jsem si sám sobě a často i blízkým přátelům pouštěl už léta. Jsem rád, že budete mít možnost je konečně slyšet. Doufám, že se vám budou líbit,“ uvedl Springsteen v prohlášení. Dokončit vše, co „měl v šuplíku“ mu pomohla pauza během pandemie covidu-19. Country, pop i soundtrack k neexistujícímu filmu Mezi nahrávkami jsou třeba pracovní verze, které vedly k rockové klasice Born In The USA nebo „zvukově experimentální“ soundtrack Faithless k nikdy nenatočenému filmu. Posluchači si budou moci pustit se zpožděním i countryově laděné Somewhere North of Nashville z poloviny devadesátých let či popové Twilight Hours, které vznikalo před rokem 2018. Jako ochutnávku kolekce už Springsteen zveřejnil píseň Rain In The River, v níž „výrazné bicí a skřípavá zpětná vazba ukazují syrovost jeho stálé doprovodné kapely E Street Band“, píše BBC.