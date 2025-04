Divadelní premiéry: Dvě Figarovy svatby, Sekyra i Eva Pilarová

Brněnské HaDivadlo připravilo vůbec první dramatizaci románu Sekyra od Ludvíka Vaculíka. Kniha je jedním ze zásadních textů české literatury šedesátých let minulého století. Režisérem je Břetislav Rychlík, někdejší protagonista HaDivadla a Vaculíkův přítel. Sekyře přikládá podobný význam jako Žertu Milana Kundery. Hlavní roli – autobiografickou postavu pražského redaktora Ludvíka, který přijede na návštěvu rodné valašské vesnice – ztvárňuje hostující herec ze Slováckého divadla Zdeněk Trčálek.

Pražské Divadlo ABC, v koprodukci se Spitfire Company, zavede diváky do světa fantazie vytvořené spisovatelem Jonathanem Swiftem. Novinkou je dramatizace jeho Gulliverových cest, fantastického cestopisu o zemi obrů, létajícím ostrově i koních chytřejších než lidé. Inscenace využívá hyperrealistické loutky, masky, činohru i hudební divadlo. Rodinné představení je vhodné pro děti od osmi let.

Městské divadlo Zlín: Kafka na pobřeží

Městské divadlo Zlín uvedlo v české premiéře adaptaci románu Kafka na pobřeží japonského autora Harukiho Murakamiho. „Kniha má asi šest set stran, je v ní mnoho vrstev. Je to náš náhled na tento román. Sám Murakami říká, že interpretovat jeho dílo si musí divák sám, my postupujeme podobně. V podstatě je to cesta patnáctiletého teenagera dospíváním, je zranitelný a snaží se vyznat v realitě a nerealitě světa,“ upřesnil režisér Petr Štindl.