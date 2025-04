Lékárník z Horažďovic sloužil v Mexiku. Obrazy z jeho sbírek teď vystavují v Londýně

před 15 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK , Financial Times

Aktuální výstava v britské Národní galerii propojuje Mexiko s Horažďovicemi. Ze západočeského města totiž pocházel lékárník František Kaska, který v devatenáctém století udělal kariéru v Mexiku, kde se spřátelil s malířem Josém Maríou Velascem. Obrazy výtvarníka, považovaného Mexičany za národní poklad, se z Kaskových sbírek dostaly přes české Národní muzeum až do londýnské výstavní síně.

Maxmilián, mladší bratr rakouského císaře Františka Josefa I., vstoupil do dějin jako jeden z nemnoha panovníků, kteří skončili na popravišti. Salva z pušek ukončila jeho život v roce 1867. Kaska v Mexiku zůstal i poté a mimo jiné působil jako neoficiální diplomat Rakouska-Uherska, za což obdržel od Františka Josefa I. titul barona.

Vystudovaný farmaceut František Kaska se z Horažďovic, kde se narodil 12. února 1834, dostal do Mexika poté, co se jako dobrovolník přidal k císařskému vojsku habsburské monarchie.

Až řadu let po Maxmiliánově pohřbu se z Mexika vrátila do Evropy sbírka vzácných předmětů, spojovaná s jeho jménem, kterou dal dohromady právě Kaska. A po lékárníkově smrti v roce 1907 se dostala do dnešního Národního muzea v Praze. Součástí byl třeba stolní servis s původně 376 díly, který císař František Josef I. daroval mexickému advokátovi, jenž před válečným soudem obhajoval jeho bratra Maxmiliána.

Replika slavného obrazu

Kaska sám se přátelil s mexickými výtvarníky, včetně jednoho z tamějších nejvýznamnějších malířů Josého Márii Velasca. Dokonce mu prý radil některé výjevy, které by měl zachytit. Velasco na objednávku lékárníka namaloval třeba obraz Údolí Ciudad de México z hory Santa Isabel.

Šlo o ateliérovou repliku jeho zřejmě nejslavnějšího díla. Podle odborníků má toto výtvarné dílo svým námětem pro Mexičany výjimečný a symbolický význam. Panoramaticky zobrazuje rozsáhlé údolí s kdysi nevelkým hlavním městem Mexika se zasněženými vrcholky sopek Popocatépetl a Iztaccíhuatl na obzoru.