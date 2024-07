Efekt Taylor Swiftové na ekonomiku se přeceňuje, tvrdí odborníci

před 1 h hodinou | Zdroj: Reuters , ČTK , BBC , The New York Times

Dopad na ceny je podobně neviditelný a mohl by být dokonce menší, než když o rok dříve přijela do Evropy Beyoncé, jejíž vystoupení vyvolalo obavy z inflace. Například BBC tehdy výkyvy v ekonomických ukazatelích Švédska spojovala s tím, že si popová hvězda vybrala na zahájení svého turné Stockholm. „Nevinil bych Beyoncé z vysoké inflace, ale její vystoupení a celosvětová poptávka po jejím koncertě ve Švédsku k tomu zřejmě trochu přispěly,“ uvedl tehdy pro BBC ekonom Michael Grahn z Danske Bank.

Psalo se o „efektu Beyoncé“. Ať už s ním, nebo bez něj, švédská inflace od té doby spadla z deseti procent na současných něco málo přes dvě procenta. Inflace se řeší i v souvislosti s Taylor Swiftovou. Poptávka po hotelových pokojích a letenkách, kterou vytváří Eras Tour po celé Evropě, by mohla tlačit na růst cen, které se promítají do míry inflace v jednotlivých zemích, píše The New York Times.

Když zpěvačka vystupovala minulý měsíc v Lisabonu, míra inflace v Portugalsku zrychlila, a to částečně kvůli skokovému nárůstu cen hotelů v hlavním městě „v důsledku významné kulturní události“, jak to formuloval tamní statistický úřad.

Dopad má i olympiáda a Euro

Ekonom Michael Grahn v komentáři k turné Beyoncé před rokem také podotkl, že je „velmi vzácné“, aby jedna hvězda měla takový dopad, jaký lze spíš čekat při pořádání velkých fotbalových turnajů. A ani Taylor Swiftová – které se připisuje nevídaný vliv téměř na všechno, od hudebního průmyslu po prezidentské volby v USA – zřejmě tak mocně s ekonomikou hnout nesvede.

„Existuje efekt Taylor Swiftové? Pokud ano, tak jen extrémně malý a dočasný,“ míní ekonom banky ING Carsten Brzeski. „Před podobnými velkými akcemi se vždycky hodně mluví o velkých ekonomických přínosech, ale po jejich skončení byste potřebovali lupu, abyste v číslech tyto takzvané přínosy našli,“ dodal.