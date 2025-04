Turisté se na hradech a zámcích vydají po stopách italské šlechty

V případě Náchoda to pak bude reinstalace prohlídkového okruhu Zámek za Piccolominiů. „Na Opočnu to budou komentované prohlídky se zaměřením na bohatou výzdobu zámku a hlavní obrazárnu,“ nastínila šéfka památkového ústavu.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) ocenil letošní výběr tématu. Připomněl, že první vlna vlašských, tedy italských architektů, přinesla do českého prostředí renesanci. „Považuji za velmi originální, že jsme se tentokrát nepodívali na Itálii očima architektů a stavebních mistrů, ale prostřednictvím šlechtických rodů, které jsou méně známé,“ řekl Baxa.

„V letošním roce si připomínáme 350 let od ukončení první významné etapy budování Květné zahrady italskými mistry, které sem pozval tehdejší olomoucký biskup Karel II. z Lichtenštejna-Kastelkornu, který měl také italské kořeny,“ přiblížila Goryczková.

Projekt Po stopách šlechtických rodů nabídne cyklus přednášek, mimořádných prohlídek, výstav, koncertů a programů pro děti na památkách v celé České republice. Kromě Uherčic, Náchoda, Opočna a Květné zahrady se do něj zapojí například i státní zámky Třeboň, Duchcov, Nebílovy, Kratochvíle, Buchlovice nebo Lysice a územní odborná pracoviště v Telči a v Kroměříži. Dále to budou města a obce, které jsou s italskými rody historicky propojené. Památkáři chystají také vydání publikací Zámek Uherčice a Collaltové – italský rod na Moravě.

Ještě než začne, mohou si zájemci mimořádně prohlédnout místa, která dosud znali jen badatelé. „Je to tady zatím kvůli regálům trošku bludiště, ale postupně něco demontujeme my, něco si odváží archiv,“ popsala kastelánka Erika Suchanová. Regály na archiválie chránily také dobové tapety. Zachovaly se v původní podobě z poloviny devatenáctého století. A nacházejí se i ve Zlatém sále.

Třeboňský zámek nově otevírá veřejnosti takzvané zahradní křídlo. Více než sedmdesát let ho obýval Státní oblastní archiv. Zámecké sály čeká několikaletá, náročná rekonstrukce.

„Pro nás je to příležitost dát těmto otevřeným prostorům nový život. My zpravidla víme, jakou funkci měli v minulosti, a naším cílem je realitu do takovýchto prostor navracet,“ vysvětlil vedoucí oddělení prezentace Národního památkového ústavu Radek Ryšavý. „Textové materiály jsou pro nás nejhodnotnější předlohou, jak ty interiéry tvořit,“ dodal.

Lysice skokanem roku v návštěvnosti

Hlavní sezona na většině státních památek začne o nadcházejícím víkendu. Loni hrady, zámky a další objekty ve správě NPÚ navštívilo přibližně 4,006 milionu lidí. Skokanem roku byl zámek v Lysicích, kde zrekonstruovali zahradu. „Pro nás to bylo velmi překvapivé, jaký ten nárůst návštěvníků byl,“ řekla Goryczková. Zahrada má podle ní co nabídnout v každém ročním období.

„Zatímco návštěvník tam přijde v nějaký den a čas, tak kastelán má tu památku možnost vidět ve všech svých proměnách, ať už jsou to roční období, denní či noční doba. Na hradech a zámcích je zkrátka stále co obdivovat. Člověk může být stále něčím překvapován a to je dobře,“ uzavřel Ryšavý.