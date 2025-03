Státní hrady a zámky letos představí nové prostory a památky na Vltavě

Mimořádnými akcemi se do letošní sezony v projektu Národního památkového ústavu Vltava slavná & splavná zapojují památky na řece Vltavě a také odborná pracoviště a řada dalších institucí a organizací. Jednou z hlavních aktivit projektu bude výstava, která se uskuteční od září do prosince v Jízdárně Pražského hradu. Na celý rok 2025 jsou připraveny přednášky, výstavy, koncerty a další umělecká představení.

Vstupné s výjimkou zvýšení na zámku Hluboká zůstává stejné jako v loňském roce. Na Hluboké se loni cena neměnila, letos se vstupné zdraží o dvacet korun na tři sta korun pro dospělého na základním prohlídkovém okruhu. „Děti do šesti let mají i nadále na všechny památky NPÚ vstup zdarma, děti od šesti do sedmnácti let mají slevu třicet procent ze základního vstupného, senioři a mladí do 26 let dvacet procent ze základního vstupného. Slev využívá téměř čtyřicet procent návštěvníků," řekla ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková.