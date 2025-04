Velitelé britské a francouzské armády jednali se Zelenským

Moskva jakoukoliv přítomnost evropských vojáků ze zemí NATO na ukrajinském území pro současnost i budoucnost vylučuje. Je to jedna ze seznamu podmínek, s nimiž před třemi týdny odmítla americký plán celkového příměří. Ukrajina naopak slíbila ochotu ho plnit.

Zelenskyj očekává, že pracovní skupina složená z vojáků se bude scházet každý týden, aby projednala podrobnosti plánu. Odhadl, že k porozumění by se mohlo podařit dospět nejpozději během měsíce.

Summit v Paříži

Návštěva náčelníků štábů britské a francouzské armády je výsledkem březnového summitu v Paříži. Po jeho skončení řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, že se na tomto plánu chtějí podílet i některé další státy. Evropské země by měly pomoci zajistit ukrajinskou bezpečnost na moři, ve vzduchu a na zemi. Nepůjde ale podle něj o mírové jednotky; vojáci ze „zajišťovacích sil“ by měli být rozmístěni v několika strategických oblastech. Měli by tak zajistit obranu proti případné ruské agresi. Právě tento bod nyní rozpracovávají generální štáby jednotlivých států.

Prezident tehdy také hovořil o tom, že vojenské kontingenty nemají na frontových liniích nahrazovat ukrajinskou armádu. „Místo toho by šlo o jednotky z některých členských zemí, v tom nejsme zajedno, které by byly nasazené strategicky v místech předem dohodnutých s Ukrajinou,“ řekla francouzská hlava státu.

Premiér Petr Fiala (ODS) na summitu uvedl, že debata o vyslání vojáků je stále předčasná. Prezident Petr Pavel se již dříve vyslovil pro to, aby čeští vojáci byli součástí mírových sil na Ukrajině.