Výstava Enter the Room je úvahou o roli videoher a budoucnosti

před 1 h hodinou

Galerie hlavního města Prahy v interaktivní expozici Enter the Room ukazuje díla mladých umělců, kteří využívají herní prvky a zabývají se tématy, jako je budoucnost lidstva či klimatická krize. Výstava je členěná do dvou pater. V prvním z nich se instalace týkají především oblasti ekologie a spekulací nad alternativními budoucnostmi civilizace. V druhém patře pak výstava analyzuje herní principy jako takové. Záměrem Enter the Room ale nemá být kritika hraní. Naopak ukazuje, že videohry jsou součástí společnosti a pro mladé umělce jsou přirozeným jazykem.