Celebrity dokáží mobilizovat voliče. Swiftová proto čelí útokům americké pravice

Václav Podlešák

před 42 m minutami | Zdroj: ČT24 , Politico , Topoi , Monmouth Univesity

Taylor Swiftová

Před listopadovou volbou amerického prezidenta se spekuluje, jestli popová zpěvačka Taylor Swiftová podpoří současnou hlavu státu Joea Bidena. Americká krajní pravice proti ní kvůli tomu odstartovala cílenou kampaň. Největší potenciál podpory od celebrity v amerických předvolebních kampaních spočívá především v mobilizaci váhajících voličů. Moderátorka Oprah Winfreyová jich dokázala v roce 2008 přivést k urnám až milion. Odborníci však upozorňují, že známé osobnosti sice dokážou upoutat pozornost vysokého počtu lidí, ale mnohdy jim chybí potřebné znalosti, aby dokázaly o daných tématech zasvěceně hovořit.

Podle politoložky Amandy Cawstonové a psychologa Alfreda Archera slavné osobnosti mohou využít svůj vliv k tomu, aby soustředily veřejnou diskuzi na téma, které považují za důležité. „Tato moc určovat agendu jim dává nespravedlivou míru vlivu nad směřováním veřejné debaty,“ uvedli vědci ve své studii. Zároveň Cawstonová a Archer upozornili, že vliv celebrit na demokratickou diskuzi nepodléhá žádné kontrole. Postavení slavných osobností navíc mnohdy není přímo spojené s žádnou odborností nebo profesní kvalifikací, která by jim umožňovala, aby do veřejného prostoru přinášely patřičné znalosti. Příkladem může být i celebrita-odborník, která se vyjadřuje mimo pole svého působení. Nicméně být středem pozornosti dává celebritám možnost přesměrovat pozornost veřejnosti na osobnosti, které disponují dostatečnou odborností. Například Cawstonová a Archer poukázali na názor, že aktivity zpěváka skupiny U2 Bona v boji proti chudobě se staly v podstatě veřejným nástrojem pro názory ekonoma Jeffreyho Sachse, který působil jako předseda organizace Síť pro řešení udržitelného rozvoje, již založila Organizace spojených národů. Matěj Jungwirth z Asociace pro mezinárodní otázky poukázal na to, že v současnosti sice existuje regulace donorů politických kampaní, ale je pro něj těžké si představit, jak by to mělo fungovat na úrovni celebrit. „Co by to znamenalo? Že budeme potlačovat svobodu slova lidí, kteří mají například víc než sto tisíc sledujících na Instagramu nebo Facebooku?“ zamyslel se.

Postavení celebrit v novém mediálním prostředí Podle Jungwirtha v americké společnosti klesá vliv tradičních médií, která se dřív těšila velkému zájmu veřejnosti, ale v současnosti musí propouštět své pracovníky. „Drtivá většina americké společnosti koukala na dva nebo tři televizní kanály a všichni měli přibližně stejný zdroj informací,“ připomněl Jungwirth. „Panovala základní shoda na tom, jaké politické události se odehrávají,“ dodal. Podle něj v současnosti naopak stoupá fragmentace, kdy „přesvědčení voliči nebo straníci, ať už republikáni, nebo demokrati, si preselektují zdroje“. To vede ke vzniku na sobě téměř nezávislých „bublin nebo tunelů“, kde dochází k tomu, že se zesilují už existující názory, protože čtenář konzumuje média, která konvenují s jeho světonázorem. „Dřív politická role celebrit možná nebyla tak palčivá, protože aspoň existovala určitá shoda, jež pocházela z mainstreamových médií, která byla široce dostupná. Nyní se ukazuje, že v tomto novém fragmentovaném a vlastně v něčem ještě poměrně neozkoušeném mediálním prostředí, mají celebrity výrazně větší roli,“ doplnil politolog. „Je do značně míry důležité být empatický s obyčejnými americkými voliči a občany, kteří se pohybují v čím dál složitějším mediálním prostředí,“ řekl Jungwirth. Dodal, že celebrity jim mohou sloužit jako zkratky pro vytváření vlastního názoru, které jim umožní obejít hodiny pročítání rozdílných postojů v určité problematice. „Je velmi důležité zohlednit a přemýšlet o tom, co to znamená pro budoucnost demokracie a demokratického dialogu,“ zdůraznil.

Vliv podpory celebrit na výsledek voleb Důkazy o účinnosti podpory známých osobností v politických kampaních jsou smíšené. Cawstonová a Archer tvrdí, že politická podpora celebrit je účinná zejména mezi těmi, kteří netráví mnoho času přemýšlením o politice, a mezi mladými lidmi, zejména pokud jde o spíš sociální než ekonomické otázky. A v neposlední řadě podpora celebrit je obzvláště účinná na jejich fanoušky. Podle Jungwirtha se ukazuje, že pomáhá především mobilizovat voliče, kteří jsou nakloněni nebo uvažují o volbě daného kandidáta. „Není to tak, že by celebrita někoho přesvědčila od zvažované volby Donalda Trumpa k Joeovi Bidenovi. Je to spíš situace, kdy už je někdo na vážkách, zda vůbec jít volit, ale pokud by šel, tak by volil Bidena,“ dodal politolog. Jako příklad uvedl situaci, kdy v roce 2008 známá moderátorka Oprah Winfreyová v demokratických primárkách podpořila Baracka Obamu. „Několik akademických studií se pokusilo izolovat efekt dané podpory a došly k závěru, že to přineslo přibližně milion dalších demokratických voličů, kteří zvolili Baracka Obamu. Je to číslo, které působí poměrně vysoce, ale v celku kampaně nemusí být tak zásadní,“ zmínil Jungwirth.