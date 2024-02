Doplňující volby do americké sněmovny povzbudily demokraty. Vyhráli ve vyrovnaném okrsku

Demokrat Tom Suozzi ovládl doplňovací volby do americké Sněmovny reprezentantů. Jeho návrat do Kongresu může být pro demokraty nadějí pro listopadové prezidentské volby, v nichž se proti sobě nejspíš opět postaví Joe Biden a Donald Trump. Exprezident má velkou podporu u kmenových republikánů, začíná ale ztrácet u nerozhodnutých voličů.

Suozzi bude zastupovat newyorský okrsek. Ve Sněmovně reprezentantů nahradí republikána George Santose, který o mandát přišel kvůli obvinění z krádeže osobních údajů nebo praní špinavých peněz. „Je čas najít společnou řeč a začít pracovat pro občany Spojených států,“ prohlásil nově zvolený demokratický kongresman.

Souboj mezi Suozzim a republikánskou náhradnicí byl prvním letošním testem nálad amerických voličů před listopadovými prezidentskými volbami. Newyorský okrsek totiž patří k těm, kde jsou síly mezi demokraty a republikány tradičně vyrovnané a kde se o výhru soupeří do poslední chvíle. V boji o Bílý dům je zásadní v nich uspět. „Myslím, že v těchto volbách nešlo tolik o Trumpa jako spíš o to, co se děje v New Yorku,“ míní republikánská kongresmanka Nicole Malliotakisová.

V minulosti ale osoba excentrického exprezidenta některé nerozhodnuté voliče od hlasování odradila. Stalo se tak v soubojích o senátorská křesla v Pensylvánii a Georgii. Výsledek posledních doplňovacích voleb je navíc další ranou pro republikánskou většinu ve sněmovně, která se od voleb snížila o tři křesla, a republikáni tak mají převahu už jen šesti hlasů.