Kompromis o migraci to má v americkém Kongresu nahnuté. Republikánům se nelíbí

Osud návrhu by měly naznačit už nejbližší dny. Web americké stanice CNN napsal, že Senát uspořádá, zřejmě ve středu, klíčové testovací hlasování o celém balíčku. Toto první hlasování – o tom, zda zahájit rozpravu – bude vyžadovat ve stočlenné komoře šedesát hlasů a není jasné, zda se pro něj sejde dostatečná podpora.

„Republikáni, kteří měsíce žádali, aby jakákoli pomoc Ukrajině byla spojená s tažením proti migraci do Spojených států, dostali to, co chtěli, když skupina senátorů z obou stran zveřejnila dohodu s výdaji v objemu 118,3 miliard dolarů (přes 2,7 bilionu korun), která by přinesla obojí. Mnozí z nich ji v pondělí přesto odmítli,“ napsal deník The New York Times.

Návrh dává vládě mimořádné pravomoci odmítnout vstup migrantům překračujícím hranici nebo rychle vyhostit ty, kteří již do USA vstoupili. Spouštěcím momentem by mohl být okamžik, pokud by průměrný denní počet migrantů v průběhu jednoho týdne přesáhl čtyři tisíce. Pokud by to bylo více než pět tisíc migrantů, pak by ministerstvo vnitřní bezpečnosti k mimořádným krokům přistoupit muselo.