Vyšetřovatel zpochybnil Bidenovu paměť, prezident to odmítl. Kritici poukazují i na Trumpovy přehmaty

Biden si například v první den výslechu v Bílém domě na začátku října podle zprávy nemohl vzpomenout, kdy skončilo jeho funkční období viceprezidenta. „Jestli to bylo v roce 2013 – kdy jsem přestal být viceprezidentem?“ zeptal se a zřejmě si nevzpomněl, že v lednu 2017 odešel z funkce, citoval ze zprávy list The Washington Post (WP). Následující den si zase nemohl vzpomenout, kdy začalo jeho funkční období, a řekl: „Byl jsem v roce 2009 stále viceprezidentem?“, ptal se podle WP.

Jedenaosmdesátiletý Biden si podle zprávy také nevzpomněl, ve kterém roce zemřel jeho syn Beau na rakovinu mozku. „Jeho paměť se zdála mlhavá, když popisoval debatu o Afghánistánu, která pro něj byla kdysi tak důležitá,“ píší vyšetřovatelé. Mylně například řekl, že měl názorové neshody s generálem Karlem Eikenberrym, i když byl Eikenberry jeho spojenec, tvrdí podle WP zpráva.

Právníci Bidena, který opakovaně čelí kritice, že už by kvůli své paměti neměl úřad prezidenta zastávat, uvedli, že to, že si nemohl vzpomenout, není neobvyklé u člověka, který se snaží popsat události, jež se odehrály před mnoha lety. „Takové komentáře nemají ve zprávě ministerstva spravedlnosti co dělat,“ napsali a dodali, že podobné mezery v paměti, které označili za předvídatelné, se vyskytly i u dalších svědků v tomto případu.

Vím, co dělám, reagoval Biden

Na zprávu ostře zareagoval i sám Biden. Na čtvrteční emotivní tiskové konferenci závěry zvláštního vyšetřovatele Hura odmítl. Tvrdil, že jeho paměť je v pořádku a že je nejkvalifikovanější osobou pro úřad hlavy státu. „Vím, kruci, co dělám,“ řekl podle CNN zřetelně naštvaný prezident.

„Moje paměť je v pořádku, podívejte se na to, co jsem udělal od té doby, co jsem se stal prezidentem,“ uvedl také Biden. Zvláštního vyšetřovatele kritizoval za to, že zpochybňuje jeho vzpomínky na smrt syna. Není prý pravda, že si nepamatuje, kdy zemřel. „Nepotřebuji nikoho, nepotřebuji nikoho, aby mi připomínal, kdy odešel,“ podotkl. „Jak se to, kruci, opovažuje vznést?“ zeptal se podle CNN Biden, než se odmlčel, neboť měl zjevně blízko k slzám.

I během tohoto poměrně krátkého vystoupení pro média se však Biden dopustil nepřesnosti, když egyptskou hlavu státu Abdala Fattáha Sísího označil za prezidenta Mexika. CNN v reakci poznamenala, že takovou chybu může udělat každý, i výrazně mladší přepracovaný politik, a že Biden se slovních přešlapů dopouštěl i v mladším věku.

Zároveň ale konstatovala, že v souvislosti s Bidenovým prohlášením, že jeho „paměť je v pořádku“, jeho politickou odpovědností a tím, že mu tato chyba uklouzla během vystoupení, kterým chtěl dokázat svou vitalitu a schopnost si věci přesně vybavit, to působilo přinejmenším nešťastně. Bidenovo zřejmé rozčilení a naštvané reakce na reportéry, kteří pokládali nepříjemné otázky ohledně jeho věku, mohly otazníky o jeho kondici, které se snažil rozptýlit, spíše ještě posílit, dodala CNN.

Podobné chyby se přitom Bidenovi stávají opakovaně. Nedávno například zaměnil bývalé německé kancléře Angelu Merkelovou a Helmuta Kohla či francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a jednoho z jeho předchůdců Françoise Mitterranda.