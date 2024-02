Trump může být stíhán v souvislosti se snahou zvrátit volby, rozhodl soud. Exprezident se odvolá

Exprezident, který si nyní upevňuje pozici favorita na republikánskou nominaci do podzimních prezidentských voleb, se proti rozhodnutí odvolá. Krátce po oznámení verdiktu soudu to uvedl mluvčí Trumpova štábu Steven Cheung. Otázku prezidentské imunity tak pravděpodobně definitivně vyjasní až nejvyšší soud, na odvolání k němu má nyní Trump podle AP čas do 12. února. Na nejvyšším soudu USA aktuálně poměrem šest ku třem převažují soudci považovaní za konzervativní, z nichž tři nominoval sám Trump.

Exprezidentovy spory

Odvolací soud se dostal do ohniska sporu ohledně prezidentské imunity poté, co nejvyšší soud na konci loňského roku oznámil, že se do případu alespoň dočasně nezapojí, a odmítl žádost zvláštního vyšetřovatele Smithe, aby ve věci vydal rychlé rozhodnutí.

Začátek soudního procesu s Trumpem byl původně stanoven na březen, ale minulý týden byl odročen a nové datum podle AP zatím stanoveno nebylo. Termín soudního řízení přitom s sebou nese obrovské politické důsledky, neboť favorit republikánských primárek doufá, že se hlavní líčení podaří odložit až do doby po listopadových volbách.

Pokud Trump porazí Bidena, mohl by se pravděpodobně pokusit využít svého postavení a nařídit novému ministru spravedlnosti, aby případ smetl ze stolu, nebo by mohl zkusit sobě samému udělit milost, upozorňuje AP.

Jelikož žádný jiný americký prezident před Trumpem nečelil obžalobě, soudy se aktuálně ocitají v neprobádaných vodách. Exprezidenti mají už nyní širokou imunitu vůči občanskoprávním žalobám vycházejícím z jejich počínání v Bílém domě, soudy se však dosud nezabývaly uplatňováním tohoto principu v trestní rovině.

Rozhodnutí podle amerikanisty Kryštofa Kozáka zbouralo velkou část Trumpovy obrany. „Jeho tým vytvořil konstrukci, že byl prezidentem, a v takové situaci není trestně odpovědný za to, co dělá. Z právního hlediska to vlastně nebyla špatná konstrukce, v jiném kontextu by možná prošla,“ konstatoval.

Procesy s exprezidentem tím ale podle Kozáka zdaleka nekončí. Protahovat soudy je podle něj jedna z jeho obranných taktik.