Putin by mohl na příměří přistoupit hned, ale bombarduje, říká britský ministr

„Naši partneři z koalice ochotných pracují na tom, aby dosažený mír na Ukrajině byl trvalý. To znamená, aby existovala silná ukrajinská armáda,“ řekl Barrot. Velitelé francouzské a britské armády budou podle něj během pátku jednat v Kyjevě.

„Naším hlavním problémem nyní je, že Putin prokrastinuje. Naším cílem je vytvořit na něj tlak, aby usedl k vyjednávacímu stolu,“ dodal francouzský ministr na začátku druhého dne jednání šéfů diplomacií NATO v Bruselu. Podle Barrota nyní ruský vládce neukazuje ochotu k uzavření příměří.

„Vidíme vás, Vladimire Putine“

„Putin stále váhá, mohl by přistoupit na příměří hned teď, ale neustále bombarduje Ukrajinu,“ doplnil svého kolegu britský ministr Lammy. „Vidíme vás, Vladimire Putine, víme, co děláte,“ zdůraznil. Podle kanadské ministryně zahraničí Mélanie Jolyové by měla být stanovena lhůta, do které musí Rusko s příměřím na Ukrajině souhlasit.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková při příchodu na páteční jednání podle agentury Reuters prohlásila, že spojenci v NATO jsou na cestě utrácet více než tři procenta svého hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Nový americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek v Bruselu na úvod zasedání uvedl, že členské země, včetně USA, by měly své obranné výdaje zvýšit na pět procent HDP.