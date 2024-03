Obří turné Taylor Swiftové plní státní kasy a hýbe mezinárodními vztahy

Už nyní je turné Eras nejvýdělečnější koncertní šňůrou všech dob. Taylor Swiftové stačilo jen šedesát vystoupení během loňského roku, aby jako první v historii vydělala na koncertech přes miliardu dolarů. Její show navíc zdaleka nekončí, poslední vystoupení jsou v plánu v prosinci v Kanadě.

Nevydělává ale jen zpěvačka a její tým, se show přitékají desítky milionů dolarů také do státních a městských kas. O její vystoupení proto veřejně zažádali i někteří světoví politici, třeba chilský prezident Gabriel Boric nebo kanadský premiér Justin Trudeau: „Zdravím, to jsem já. Vím, že na řadě míst v Kanadě by vás velice rádi přivítali. Netrapte nás další léto. Doufáme, že vás brzy uvidíme,“ vzkázal Swiftové na sociální síti X.