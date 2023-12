Osobností roku časopisu Time je Taylor Swiftová. Had v nejlepším slova smyslu

V šestnácti na sebe upozornila country debutem a po propadu popularity se jí podařilo stát se fenoménem, jakými dokázali být Beatles či Michael Jackson. Navíc v digitální době, která solitérním idolům pro všechny příliš nenahrává. Ale kdy zároveň v budování značky možná jde hlavně o hudbu ještě méně než kdy dřív.

Co na Taylor Swiftové je, se snaží pojmenovat hudební publicisté, ekonomové i pedagogové z Harvardu.

Swiftová a fanoušci

„Swiftová se vyvinula z teenagerského pop-country fenoménu ve světoznámou celebritu, přičemž si zachovává vážnou image dívky s kytarou a popírá stroj, který za ní stojí,“ vystihla zpěvaččin vývoj agentura Bloomberg.

Například málokdy zapomene zdůraznit, jak moc za svůj úspěch vděčí posluchačům svých písniček. A ti jsou velkými tahouny zpěvaččiny popularity – web společnosti Ticketmaster dokonce spadl poté, co se dva miliony zájemců snažily koupit lístek na aktuální turné.

„Díky mým fanouškům je letošní rok ten vůbec nejúžasnější, nejradostnější a plný důvodů k oslavám. A za to chci každému z vás poděkovat. Za to, že jste si pořád pouštěli mou hudbu, že jste společně zpívali texty na mých koncertech, že jste spontánně tancovali v kinech. Bez vás by to nebylo možné. Moc vám děkuji,“ vzkazovala například po získání streamovacího prvenství na platformě Apple Music.

Zpěvačka se nebojí vybrané swifties pozvat k sobě domů na sušenky, aby si společně s ní poslechli její tvorbu. Neodděluje se do soukromí zabezpečené rezidence, zachovává si image bezprostřední osoby, i když samozřejmě v pečlivě zaranžované scéně.

„Ona komunikuje jen s lidmi, kteří ji mají rádi, a nemusí se starat o ty, kteří ji nemají rádi – protože je prostě tolik lidí, kteří ji milují,“ cituje list The Guardian moderátora podcastu Pop Pantheon Louise Mandelbauma. „Pro popové hvězdy už není tak nutné vytvářet hudbu, která by byla všeobjímající; Swiftová musí jen vycházet vstříc tomu, co od ní její fanoušci chtějí,“ dodal.

Miliardářkou díky hudbě

A poptávka po této zpěvačce je. Deník USA Today dokonce zaměstnal samostatného redaktora sociálních sítí, který se věnuje jen tématu Taylor Swiftová. Fenomén, který představuje, lze i poměrně dobře vyčíslit.

Rok ještě neskončil, ale ze statistik už jasné, že nebude chybět na vrcholu žebříčků streamovacích platforem Spotify, Apple Music či Deezer. „Jako umělkyně definuje současnou generaci a je opravdovou hybatelkou změn ve světě hudby. Není pochyb, že její vliv budeme pociťovat po mnoho nadcházejících let,“ míní viceprezident Applu pro Apple Music Oliver Schusser.

Své příznivce zásobuje Swiftová nejen novými alby, ale i těmi ze začátku kariéry, které se poté, co k nim ztratila autorská práva, rozhodla znovu nahrát. Remaky dokonce překonávají prodeje originálů. Připisuje se jí i zásluha na rekordním prodeji vinylových desek v Británii, kde loni počet prodaných gramodesek překonal poprvé za víc než tři dekády prodej kompaktních disků. Právě i díky tomu, že fanoušci Swiftové skoupili desetitisíce vinylů její tehdejší novinky Midnights.