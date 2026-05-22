Alberta bude hlasovat o odtržení od Kanady


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24, BBC

Provincie Alberta uspořádá v říjnu referendum o odtržení od Kanady. Obyvatelé rozhodnou, zda chtějí následně znovu hlasovat závazně. Je to vůbec poprvé v novodobé historii Kanady, kdy se obyvatelé jedné z deseti provincií a tří teritorií mimo frankofonní Québec budou zabývat otázkou samostatnosti.

Referendum oznámila ve čtvrtek premiérka Alberty Danielle Smithová v návaznosti na občanskou petici o oddělení provincie, která tento rok získala na 300 tisíc podpisů, a druhou petici za setrvání Alberty v Kanadě, jež získala přes 400 tisíc podpisů. Referendum je naplánováno na 19. října.

V západokanadské provincii, která patří k centrům kanadského ropného průmyslu, v posledních letech nabývá na síle hnutí za nezávislost, jehož zástupci tvrdí, že provincii zákonodárci v Ottawě dlouhodobě přehlížejí. Někteří uvádějí, že federální vláda blokuje rozvoj ropného a plynárenského průmyslu prostřednictvím zákonů na ochranu klimatu, píše server BBC News.

Separatisté rovněž tvrdí, že Alberta Kanadě přispívá víc, než z toho těží. Ačkoli hnutí nemá jednotný názor, většina si přeje alespoň větší autonomii nad bohatstvím provincie a jejími politickými prioritami. Průzkumy mínění naznačují, že většina obyvatel by nicméně hlasovala proti odtržení.

Těžba ropy v Albertě
Zdroj: Reuters/Todd Korol

Smithová v televizním projevu uvedla, že otázka, která bude obyvatelům Alberty položena na podzim tohoto roku, bude znít: „Měla by Alberta zůstat provincií Kanady, nebo by měla vláda Alberty zahájit právní proces vyžadovaný kanadskou ústavou za účelem uspořádání závazného provinčního referenda o tom, zda by se Alberta měla od Kanady odtrhnout?“

Dodala, že ona sama bude hlasovat pro to, aby Alberta zůstala součástí Kanady s tím, že stejné stanovisko zastává její kabinet a voličská základna.

Protest původních obyvatel

Uvedla však, že je „hluboce znepokojena“ soudním rozhodnutím, kterým albertský soudce smetl ze stolu petici požadující referendum o odtržení. Stalo se tak poté, co skupiny původních obyvatel vznesly námitku, že s nimi tato záležitost nebyla řádně konzultována, což porušilo jejich práva. To zastavilo proces ověřování podpisů na petici a ocitlo se tak na mrtvém bodě.

„Jako premiérka nepřipustím, aby právní pochybení jediného soudce umlčelo hlasy stovek tisíc obyvatel Alberty,“ prohlásila Smithová. „O budoucnosti Alberty rozhodnou sami obyvatelé Alberty, a ne soudy,“ zdůraznila premiérka.

„Odsouvání problému na neurčito jen prodlužuje velmi emotivní a důležitou debatu a umlčování hlasů stovek tisíc obyvatel Alberty, kteří chtějí být slyšeni, je ve svobodné a demokratické společnosti neobhajitelné,“ dodala.

Snahy Ottawy o hlubší centralizaci

Smithová některé z obav separatistů uznala a poznamenala, že se federální vláda snaží přejít k centralizovanějšímu systému amerického typu a že zasahuje do provinční jurisdikce.

„Snahy Ottawy o takový postup kategoricky odmítám a vyzývám všechny provinční lídry a poslance, aby odvrátili rozsáhlé škody, které centralizace moci v Ottawě napáchala naší zemi jak po ekonomické stránce, tak v otázce národní jednoty,“ uvedla Smithová.

Kanadský premiér Mark Carney se Smithovou spolupracuje na řešení některých jejích výhrad, včetně kroků směřujících k výstavbě dlouho očekávaného ropovodu vedoucího na tichomořské pobřeží. Oba lídři oznámili začátkem tohoto měsíce dohodu v oblasti klimatu a energetiky, díky níž by mohla výstavba ropovodu začít již příští rok.

Kanadský ministr vnitřního obchodu Dominic Leblanc na sociálních sítích uvedl, že liberální vláda „pevně věří, že zájmům obyvatel Alberty a všech Kanaďanů nejlépe vyhovíme, když budeme spolupracovat“.

Premiérka Alberty Danielle Smithová s kanadským premiérem Markem Carneym na snímku z 15. května 2026
Zdroj: Reuters/Todd Korol

Historická zkušenost s Québekem

Jednota severoamerické země byla vystavena zkouškám již v minulosti. Frankofonní provincie Québec již dvakrát hlasovala proti nezávislosti, naposledy v roce 1995, kdy se výsledek rozhodl s nepatrným rozdílem 50,58 procenta ku 49,22 procenta ve prospěch setrvání v Kanadě.

Po těchto sporech země stanovila pravidla pro odtržení. Na začátku května premiér Carney uvedl, že jakýkoli pokus se musí řídit pravidly stanovenými 26 let starým zákonem, který byl přijat v návaznosti na referendum v Québeku v roce 1995.

Případné druhé závazné referendum o nezávislosti Alberty by se muselo řídit základními pravidly stanovenými v tomto zákoně, včetně toho, že jasná většina voličů musí být pro, že znění otázky referenda o nezávislosti musí být jasné a že na proces bude dohlížet federální Dolní sněmovna.

V případě, že by se provincie rozhodla pro odtržení, nastala by dlouhá jednání o podmínkách rozdělení s federální vládou.

„Vracíme válku domů,“ napsal Zelenskyj. Ukrajina opět zasáhla ruskou rafinerii

Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského v noci na pátek zasáhla ropnou rafinerii v ruském městě Jaroslavl, které leží asi 700 kilometrů od ukrajinských hranic. V okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny podle úřadů po dronových náletech zemřelo několik lidí a je asi čtyřicet zraněných, kvůli čemuž na žádost Moskvy zasedne Rada bezpečnosti OSN. Raněné po ruských útocích hlásí také Ukrajina v Chersonské a Sumské oblasti.
Celosvětový výskyt duševních poruch se od roku 1990 téměř zdvojnásobil, ukazuje studie

Duševních poruch ve světě od roku 1990 téměř dvojnásobně přibylo a v současnosti jimi trpí zhruba 1,2 miliardy lidí. Vyplývá to ze studie Institutu pro měření a vyhodnocování zdravotního stavu (IHME) při Washingtonské univerzitě, kterou ve spolupráci s Queenslandskou univerzitou zveřejnil časopis The Lancet. Výzkum upozorňuje také na výrazný nárůst v Řecku.
USA vyšlou do Polska dalších pět tisíc vojáků, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších pěti tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Nawrockým, který stejně jako premiér Donald Tusk v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniak-Kamysze krok potvrzuje pevnost vztahů Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti, není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
Vědci z Lille vyvíjejí mužské antikoncepční tělísko, na trhu by mohlo být do roku 2033

Vyvíjené mužské antikoncepční tělísko je „malou svorkou“, která se zavádí během patnácti minut v lokální anestezii. Její antikoncepční účinek je čistě mechanický a mohl by trvat až tři roky.
Počet případů hantaviru souvisejících s plavbou v Atlantiku vzrostl na dvanáct

Počet případů nákazy hantavirem souvisejících s výletní lodí v Atlantiku vzrostl na dvanáct, nově se infekce potvrdila u nizozemského člena posádky, oznámil podle agentury AFP šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nemoci podlehli tři lidé. Ředitel WHO opět vyzval představitele zemí, odkud cestující i členové posádky pocházeli, aby striktně dodržovali karanténu.
Pokud by byl někdo tak pošetilý a útočil na NATO, reakce bude devastující, řekl Rutte

Ministři zahraničí NATO se sešli ve švédském Helsingborgu, aby jednali před nadcházejícím summitem v Ankaře. Prioritami pro něj jsou podle generálního tajemníka Aliance Marka Rutteho větší investice do obrany členských států a pomoc napadené Ukrajině. Také ubezpečil, že závazek spojenců vyplývající z článku pět smlouvy je „neochvějný“. Dříve v pátek prohlásil, že Evropa bude svou pozici v NATO dál posilovat, aby snížila závislost na USA.
Rakousko bude dál kontrolovat hranice, dopravu to nezdrží, řekl Metnar

Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat, posunuly se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po jednání se svým rakouským protějškem Gerhardem Karnerem.
