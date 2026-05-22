Právě se stalo
Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš Zobrazit

„Vracíme válku domů,“ napsal Zelenskyj. Ukrajina opět zasáhla ruskou rafinerii


před 52 mminutami|Zdroj: Ukrajinska pravda, Kyiv Independent, X, ČTK, ČT24, Reuters

Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského v noci na pátek zasáhla ropnou rafinerii v ruském městě Jaroslavl, které leží asi 700 kilometrů od ukrajinských hranic. V okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny podle úřadů po dronových náletech zemřelo několik lidí a je asi čtyřicet zraněných. Raněné po ruských útocích hlásí také Ukrajina v Chersonské a Sumské oblasti.

„Válku přenášíme zpět domů, do Ruska, a to je zcela správně,“ poznamenal Zelenskyj k náletu na rafinerii v Jaroslavli a k útokům na blíže neupřesněné cíle na Ruskem okupovaných územích.

Server Ukrajinska pravda napsal, že v noci na pátek v ruské Jaroslavlské oblasti bylo vydáno varování před drony a úřady zde také pozastavily provoz na dálnici ve směru na Moskvu. Videa se zvuky explozí pak měla kolovat po sociálních sítích.

Ukrajinský web The Kyiv Independent s odkazem na polské médium Vot Tak napsal, že Ukrajina od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 zaútočila na nějakou z ruských rafinerií už téměř 160krát. Frekvence se navíc poslední dobou zvyšuje. Zasáhnout se prý dosud podařilo nejméně 24 z 33 rafinerií v evropské části Ruska. Ty za rok zpracují přes milion tun ropy, tvrdí server. Taková informace však nyní není ověřitelná.

Následky dle Rusů ukrajinského dronového útoku v Luhanské oblasti, kterou Rusko okupuje
Zdroj: Russian Emergencies Ministry in Lugansk Region/Handout via Reuters

Útok v Luhanské oblasti

Ruské úřady uvedly, že nálet ukrajinských dronů zasáhl internát ve Starobilsku v části Luhanské oblasti. Tu si Rusové přivlastnili v roce 2022, připomíná agentura Reuters, podle níž Kreml Kyjev obvinil ze spáchání „ohavného zločinu“. Ukrajinské úřady se k věci dosud nevyjádřily, podotkl server BBC News.

O čtyřech mrtvých po incidentu informovala podle agentury Interfax ruská ombudsmanka Jana Lantratovová, podle které na internátu bylo 86 dospívajících ve věku od čtrnácti do osmnácti let. „Očekáváme od mezinárodních organizací reakci na úmyslný útok na civilní objekt, kde se učí a žijí děti,“ napsala.

Rusové zcela okupují Pokrovsk a Myrnohrad, píše projekt DeepState
Pokrovsk

Budova internátu se po náletu částečně zřítila, záchranáři tak hledají lidi, kteří mohli zůstat pod troskami, sdělil dříve Leonid Pasečnik, Ruskem dosazený šéf okupovaného regionu. Pasečnik nejprve informoval o 35 raněných, později jejich počet zvýšil na 39.

Osm zraněných bylo hospitalizováno, tři z nich jsou ve vážném stavu, uvedl Interfax s odvoláním na zdravotnické úřady. Záchranářům se z trosek podařilo vyprostit tři živé, které předali zdravotníkům, tvrdilo ruské ministerstvo pro mimořádné situace podle listu Kommersant.

Ruské údery pokračují

Ukrajinská strana je ovšem nadále terčem ruských úderů. Šest lidí utrpělo zranění při ostřelování, bombardování a náletech dronů na Chersonskou oblast, oznámil náčelník regionální správy Oleksandr Prokudin.

Dalších jedenáct lidí, včetně třináctiletého chlapce, zranilo ruské ostřelování a bombardování 36 obcí v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, informovala policie.

Rusko proti Ukrajině během noci vyslalo 124 dronů, z nichž se 115 podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy sedmi dronů na pěti místech.

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy
Testování protidronové obrany v Pobaltí

Ruské ministerstvo obrany informovalo o 217 sestřelených ukrajinských dronech během uplynulé noci nad šestnácti regiony a okolím Moskvy a Petrohradem. O celkovém počtu útočících strojů ani o případných škodách se nezmínilo.

Rusko od začátku letošního roku přišlo o více než 145 tisíc vojáků, z nichž téměř 86 tisíc bylo zabito, nejméně 59 tisíc bylo těžce zraněno a více než 800 ruských vojáků ukrajinská armáda zajala, dodal v pátek prezident Zelenskyj s odvoláním na údaje od hlavního velitele ukrajinských sil, generála Oleksandra Syrského.

Výběr redakce

Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

13:35Aktualizovánopřed 6 mminutami
Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

před 18 mminutami
Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

před 1 hhodinou
Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

před 2 hhodinami
Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

před 2 hhodinami
Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů

Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů

před 2 hhodinami
Unikátní nahrávky procesu s K. H. Frankem připomínají poválečnou atmosféru

VideoUnikátní nahrávky procesu s K. H. Frankem připomínají poválečnou atmosféru

před 3 hhodinami
Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

Jde o transparentnost, hájí Vondráček zákon o neziskových organizacích. Umlčení nepohodlných, reaguje Richterová

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

Členské státy EU v pátek finálně schválily nový právní předpis, jehož cílem je zlepšit ochranu psů a koček a zajistit jejich identifikaci a sledovatelnost. Informovala o tom Rada EU. Jde o první normu na úrovni EU, která se věnuje chovu, umístění zvířat a zacházení s kočkami a psy. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti takzvaným množírnám.
před 18 mminutami

„Vracíme válku domů,“ napsal Zelenskyj. Ukrajina opět zasáhla ruskou rafinerii

Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského v noci na pátek zasáhla ropnou rafinerii v ruském městě Jaroslavl, které leží asi 700 kilometrů od ukrajinských hranic. V okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny podle úřadů po dronových náletech zemřelo několik lidí a je asi čtyřicet zraněných. Raněné po ruských útocích hlásí také Ukrajina v Chersonské a Sumské oblasti.
před 52 mminutami

USA vyšlou do Polska dalších pět tisíc vojáků, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump na sociální síti oznámil vyslání dalších pěti tisíc amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Nawrockým. Ten v reakci na toto rozhodnutí Trumpovi poděkoval. Podle polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniak-Kamysze krok potvrzuje pevnost vztahů Polska s USA. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti, není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

Bolívii už několik týdnů paralyzují rozsáhlé protesty a silniční blokády. Původně sektorové protesty vyvolané nespokojeností s ekonomickou situací přerostly v širší protivládní mobilizaci, která pokračuje i po dílčích ústupcích vlády. Část demonstrantů nyní požaduje rezignaci prezidenta Rodriga Paze, který je u moci od loňského listopadu. Paz odstoupení odmítá a tvrdí, že nebude jednat s těmi, kdo se podílejí na násilnostech. Sám z organizace blokád viní bývalého prezidenta Eva Moralese, který čelí trestnímu stíhání.
před 1 hhodinou

Pavel a Steinmeier věří, že se události v Brně ponesou v duchu porozumění

Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření, kterou „oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin“. Česko a Německo společně ušly dlouhou cestu v duchu vzájemného porozumění, respektu a partnerství, uvedli. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Prohlášení Hrad zveřejnil na svém webu.
před 1 hhodinou

Evropa bude svou roli v NATO dál posilovat, řekl Rutte

Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížily její závislost na Spojených státech, řekl před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.
před 4 hhodinami

USA chtějí vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu, tlak na Havanu sílí

Americké imigrační úřady zadržely a hodlají vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu Gaesa, oznámil ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) americký ministr zahraničí Marco Rubio. Gaesa je holding s aktivy v hodnotě miliard dolarů a s neprůhlednou strukturou, který formálně spravuje kubánská armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra. Americká vláda na společnost začátkem května uvalila sankce.
před 5 hhodinami

VideoUmělá inteligence stráží u San Francisca velryby a varuje lodě před srážkou

Biologové v zálivu San Francisca se snaží zabránit stále častějším srážkám velryb s loďmi. Využívat k tomu začali umělou inteligenci, která dovede rozeznat plejtváky i v noci. Mohou pak včas varovat lodě, aby se zvířatům vyhnuly. Námořníci si totiž kytovců často všimnou příliš pozdě, obzvlášť v noci nebo v mlze. Mořští biologové však věří, že lepší zrak než lidé mohou mít technologie. Na kopcích, majácích i přívozech v zátoce se proto nově objevil systém, který by měl odhalit velryby připlouvající za potravou do vzdálenosti čtyř kilometrů. WhaleSpotter je námořní elektronické zařízení, které kombinuje kameru s termovizí a umělou inteligenci k rozpoznání velryb ve dne i v noci. Loni v zálivu zahynulo 21 plejtváků šedých, z toho skoro polovina po střetu s lodí.
před 6 hhodinami
Načítání...