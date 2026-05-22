„Vracíme válku domů,“ napsal Zelenskyj. Ukrajina opět zasáhla ruskou rafinerii

Ukrajinská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského v noci na pátek zasáhla ropnou rafinerii v ruském městě Jaroslavl, které leží asi 700 kilometrů od ukrajinských hranic. V okupované části Luhanské oblasti na východě Ukrajiny podle úřadů po dronových náletech zemřelo několik lidí a je asi čtyřicet zraněných. Raněné po ruských útocích hlásí také Ukrajina v Chersonské a Sumské oblasti.
„Válku přenášíme zpět domů, do Ruska, a to je zcela správně,“ poznamenal Zelenskyj k náletu na rafinerii v Jaroslavli a k útokům na blíže neupřesněné cíle na Ruskem okupovaných územích.
Server Ukrajinska pravda napsal, že v noci na pátek v ruské Jaroslavlské oblasti bylo vydáno varování před drony a úřady zde také pozastavily provoz na dálnici ve směru na Moskvu. Videa se zvuky explozí pak měla kolovat po sociálních sítích.
Ukrajinský web The Kyiv Independent s odkazem na polské médium Vot Tak napsal, že Ukrajina od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 zaútočila na nějakou z ruských rafinerií už téměř 160krát. Frekvence se navíc poslední dobou zvyšuje. Zasáhnout se prý dosud podařilo nejméně 24 z 33 rafinerií v evropské části Ruska. Ty za rok zpracují přes milion tun ropy, tvrdí server. Taková informace však nyní není ověřitelná.
Útok v Luhanské oblasti
Ruské úřady uvedly, že nálet ukrajinských dronů zasáhl internát ve Starobilsku v části Luhanské oblasti. Tu si Rusové přivlastnili v roce 2022, připomíná agentura Reuters, podle níž Kreml Kyjev obvinil ze spáchání „ohavného zločinu“. Ukrajinské úřady se k věci dosud nevyjádřily, podotkl server BBC News.
O čtyřech mrtvých po incidentu informovala podle agentury Interfax ruská ombudsmanka Jana Lantratovová, podle které na internátu bylo 86 dospívajících ve věku od čtrnácti do osmnácti let. „Očekáváme od mezinárodních organizací reakci na úmyslný útok na civilní objekt, kde se učí a žijí děti,“ napsala.
Budova internátu se po náletu částečně zřítila, záchranáři tak hledají lidi, kteří mohli zůstat pod troskami, sdělil dříve Leonid Pasečnik, Ruskem dosazený šéf okupovaného regionu. Pasečnik nejprve informoval o 35 raněných, později jejich počet zvýšil na 39.
Osm zraněných bylo hospitalizováno, tři z nich jsou ve vážném stavu, uvedl Interfax s odvoláním na zdravotnické úřady. Záchranářům se z trosek podařilo vyprostit tři živé, které předali zdravotníkům, tvrdilo ruské ministerstvo pro mimořádné situace podle listu Kommersant.
Ruské údery pokračují
Ukrajinská strana je ovšem nadále terčem ruských úderů. Šest lidí utrpělo zranění při ostřelování, bombardování a náletech dronů na Chersonskou oblast, oznámil náčelník regionální správy Oleksandr Prokudin.
Dalších jedenáct lidí, včetně třináctiletého chlapce, zranilo ruské ostřelování a bombardování 36 obcí v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, informovala policie.
Rusko proti Ukrajině během noci vyslalo 124 dronů, z nichž se 115 podařilo zneškodnit, uvedlo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy sedmi dronů na pěti místech.
Ruské ministerstvo obrany informovalo o 217 sestřelených ukrajinských dronech během uplynulé noci nad šestnácti regiony a okolím Moskvy a Petrohradem. O celkovém počtu útočících strojů ani o případných škodách se nezmínilo.
Rusko od začátku letošního roku přišlo o více než 145 tisíc vojáků, z nichž téměř 86 tisíc bylo zabito, nejméně 59 tisíc bylo těžce zraněno a více než 800 ruských vojáků ukrajinská armáda zajala, dodal v pátek prezident Zelenskyj s odvoláním na údaje od hlavního velitele ukrajinských sil, generála Oleksandra Syrského.