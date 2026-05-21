Rusové zcela okupují Pokrovsk a Myrnohrad, píše projekt DeepState


21. 5. 2026Aktualizovánopřed 6 mminutami|Zdroj: ČTK

Ruská vojska úplně okupují města Pokrovsk a Myrnohrad na východě Ukrajiny, uvedl ve čtvrtek podle agentury Unian Roman Pohorilyj, spoluzakladatel a analytik projektu DeepState, pokládaného za blízký ukrajinské armádě.

„Pokrovsk a Myrnohrad jsou okupovány. Nepřítel tam aktivně přesouvá své síly,“ řekl Pohorilyj. Dobytá města podle něj poslouží Rusům k dalším útokům do té části Donbasu, kterou ještě ovládá Ukrajina. Odhadl, že dalším cílem ruské ofenzívy by se mohlo stát město Dobropillja.

I mapy bojiště od DeepState nyní ukazují úplné ovládnutí obou měst Rusy, i když ještě 17. května označovaly severovýchodní okraje Pokrovska za šedou zónu, zemi nikoho, kterou plně neovládá ani jedna strana, dodala agentura.

Agentura připomněla, že ukrajinské síly naopak nedávno „vyčistily“ od ruských sil obec Stepnohirsk v Záporožské oblasti na jihovýchodě země a podle expertů přebírají taktickou iniciativu i na dalších úsecích bojiště.

Moskva dříve opakovaně oznámila dobytí Pokrovska, Kupjanska i dalších míst. Ukrajina to nicméně popírala a vojáky u Kupjanska dokonce navštívil prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinští vojáci bránili Pokrovsk déle než půldruhého roku.

Pokrovsk býval dříve důležitým centrem zásobování ukrajinských vojsk čelících ruské invazi na Donbasu. Dobytí Pokrovska a také Kosťantynivky, ležící několik desítek kilometrů severovýchodně, by ruské armádě poskytlo základnu pro postup ke dvěma největším městům, která Ukrajina ještě v Doněcké oblasti ovládá: Slovjansku a Kramatorsku.

„Bili nás a kopali,“ stěžují si aktivisté z flotily na chování izraelských sil

Izraelem zadržení aktivisté z flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy, si stěžují na násilí, sexuální ponižování i zranění způsobená bezpečnostními silami. Píše to agentura ANSA s odkazem na izraelskou nevládní organizaci Adalah. Násilné počínání vojáků popsali podle televize Sky TG24 i italský novinář a italský poslanec, kteří už se vrátili domů. Izraelská vláda odpoledne uvedla, že z Izraele už byli deportováni všichni zadržení aktivisté. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski chce zakázat vstup do země izraelskému ministrovi Itamaru Ben Gvirovi.
10:57Aktualizovánopřed 41 mminutami

Soud v Gruzii poslal za mříže bývalého opozičního lídra. Chtěl pád vlády

Soud v Gruzii poslal ve čtvrtek na dva a půl roku do vězení předního opozičního politika Levana Chabeišviliho, který loni vyzýval k masovým protestům a svržení vlády. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž soud uznal někdejšího šéfa největší opoziční strany v zemi vinným ze sabotáže a podněcování k převratu.
před 2 hhodinami

Evropská policejní operace rozbila kyberzločineckou síť s vazbami na Rusko

Evropská policejní operace Saffron (Šafrán) rozbila službu First VPN, která působila na kyberzločineckých fórech napojených na Rusko. Podle portugalské justiční policie šlo o „zásadní“ nástroj pro skrývání krádeží dat a finančních podvodů.
před 2 hhodinami

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Silnější evropský pilíř v rámci NATO, bližší spolupráci NATO a EU a strategický význam podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na fóru varoval, že Unie kvůli regulacím ztrácí konkurenceschopnost. Řešením podle něho však není federalizace. Náčelník generálního štábu Karel Řehka řekl, že v případě nedodržení aliančních závazků nebude Česko spolehlivým partnerem.
03:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ebola se v Kongu šíří stovky kilometrů od dosavadního ohniska

V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to ve čtvrtek povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie.
14:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

Pařížský odvolací soud uznal výrobce letadel Airbus a aerolinky Air France vinnými z úmrtí 228 cestujících a členů posádky při havárii letu 447 na cestě z Ria de Janeiro do Paříže v roce 2009. Podle soudu jsou společnosti zodpovědné za nejtragičtější leteckou nehodu v historii Francie. Oběma společnostem uložil nejvyšší pokutu za zabití z nedbalosti ve výši 225 tisíc eur (5,5 milionu korun). Francouzští právníci očekávají odvolání k nejvyššímu soudu země, uvádí agentura Reuters.
14:09Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Španělsko prošlo nejhorší sezonou lesních požárů od roku 1995. Roli sehrálo i žhářství

Španělsko zažilo loni nejhorší sezonu lesních požárů od roku 1995. Oheň zničil 354 793 hektarů lesní půdy. Dokument Anatomie požáru se zaměřuje na požár u obce Molezuelas de la Carballeda v provincii Zamora, který byl loni v létě jedním z nejničivějších.
před 3 hhodinami
