Evropská policejní operace rozbila kyberzločineckou síť s vazbami na Rusko


před 47 mminutami|Zdroj: Evropský pohled

Evropská policejní operace Saffron (Šafrán) rozbila službu First VPN, která působila na kyberzločineckých fórech napojených na Rusko. Podle portugalské justiční policie šlo o „zásadní“ nástroj pro skrývání krádeží dat a finančních podvodů.

Operaci vedly Francie a Nizozemsko s podporou Europolu. Podařilo se při ní rozbít „zločinnou“ službu First VPN, která byla po řadu let „klíčovým prvkem“ téměř všech velkých vyšetřování kyberkriminality podporovaných Europolem. Nyní byla „neutralizována“ při koordinované operaci, do níž se zapojilo šestnáct zemí včetně například Portugalska.

Podle prohlášení portugalské justiční policie byla služba propagovaná na kyberzločineckých fórech napojených na Rusko a „nepostradatelným“ nástrojem pro skrývání ransomwarových útoků, krádeží dat a finančních podvodů.

Prostřednictvím Národní jednotky pro boj proti kyberkriminalitě a technologické kriminalitě pomohla portugalská justiční policie identifikovat „uživatele, kteří vystupovali pod falešnou anonymitou a kteří zřejmě měli vazby na tuto síť v Portugalsku“.

Kroky portugalské policie byly zásadní pro „identifikaci šifrované komunikace“, kterou podezřelí používali k dorozumívání se službou First VPN, dále pro sledování finančních toků a praní peněz i pro mapování jednotlivých propojení.

Ukrajinská policie dopadla vlivného ruského kyberzločince
Kybernetická kriminalita

Při koordinované operaci, do níž se zapojilo několik zemí a která proběhla 19. a 20. května, byl kromě rozbití samotné služby zadržen také správce sítě na Ukrajině.

Kromě toho bylo odpojeno více než třicet serverů, zajištěno 83 zpravodajských balíčků sdílených na mezinárodní úrovni, předány podrobné informace o zhruba 500 uživatelích a zahájeno přibližně dvacet vyšetřování podporovaných Europolem.

Uživatelé služby byli informováni, že infrastruktura VPN byla rozbita a že je úřady identifikovaly jako zákazníky tohoto poskytovatele.

Článek napsala Joana Bénard da Costaová (RTP), poprvé byl publikovaný 21. května 2026 v 12:35 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Při konfliktu u školy v Pardubicích byl vážně zraněn člověk. Útočníka policie zadržela

Při konfliktu u školy v Pardubicích byl vážně zraněn člověk. Útočníka policie zadržela

15:16Aktualizovánopřed 2 mminutami
Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

11:44Aktualizovánopřed 8 mminutami
Meeting Brno a setkání sudetských Němců zahájí pieta za oběti holocaustu

Meeting Brno a setkání sudetských Němců zahájí pieta za oběti holocaustu

před 28 mminutami
Soud v Gruzii poslal za mříže bývalého opozičního lídra. Chtěl pád vlády

Soud v Gruzii poslal za mříže bývalého opozičního lídra. Chtěl pád vlády

před 45 mminutami
Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

03:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

14:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

10:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Masopust končí ve funci ředitele Ústřední vojenské nemocnice

Masopust končí ve funci ředitele Ústřední vojenské nemocnice

12:37Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Soud v Gruzii poslal za mříže bývalého opozičního lídra. Chtěl pád vlády

Soud v Gruzii poslal ve čtvrtek na dva a půl roku do vězení předního opozičního politika Levana Chabeišviliho, který loni vyzýval k masovým protestům a svržení vlády. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž soud uznal někdejšího šéfa největší opoziční strany v zemi vinným ze sabotáže a podněcování k převratu.
před 45 mminutami

Evropská policejní operace rozbila kyberzločineckou síť s vazbami na Rusko

Evropská policejní operace Saffron (Šafrán) rozbila službu First VPN, která působila na kyberzločineckých fórech napojených na Rusko. Podle portugalské justiční policie šlo o „zásadní“ nástroj pro skrývání krádeží dat a finančních podvodů.
před 47 mminutami

Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Silnější evropský pilíř v rámci NATO, bližší spolupráci NATO a EU a strategický význam podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) na fóru varoval, že Unie kvůli regulacím ztrácí konkurenceschopnost. Řešením podle něho však není federalizace. Náčelník generálního štábu Karel Řehka řekl, že v případě nedodržení aliančních závazků nebude Česko spolehlivým partnerem.
03:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ebola se v Kongu šíří stovky kilometrů od dosavadního ohniska

V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to ve čtvrtek povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie.
14:30Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Soud uznal Airbus a Air France vinnými kvůli havárii v roce 2009

Pařížský odvolací soud uznal výrobce letadel Airbus a aerolinky Air France vinnými z úmrtí 228 cestujících a členů posádky při havárii letu 447 na cestě z Ria de Janeiro do Paříže v roce 2009. Podle soudu jsou společnosti zodpovědné za nejtragičtější leteckou nehodu v historii Francie. Oběma společnostem uložil nejvyšší pokutu za zabití z nedbalosti ve výši 225 tisíc eur (5,5 milionu korun). Francouzští právníci očekávají odvolání k nejvyššímu soudu země, uvádí agentura Reuters.
14:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Španělsko prošlo nejhorší sezonou lesních požárů od roku 1995. Roli sehrálo i žhářství

Španělsko zažilo loni nejhorší sezonu lesních požárů od roku 1995. Oheň zničil 354 793 hektarů lesní půdy. Dokument Anatomie požáru se zaměřuje na požár u obce Molezuelas de la Carballeda v provincii Zamora, který byl loni v létě jedním z nejničivějších.
před 2 hhodinami

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

Litevský ministr zahraničí Kestutis Budrys tvrdí, že Rusko záměrně přesměrovává ukrajinské drony do pobaltského vzdušného prostoru pomocí elektronického rušení. Incidentů s bezpilotními prostředky v poslední době přibývá, Kyjev se za ně omluvil, ale rovněž tvrdí, že drony odklání Moskva. Nejnovější narušení vzdušného prostoru ohlásilo ve čtvrtek Lotyšsko. Varšava vyzvala Kyjev, aby byl při využívání dronů přesnější.
10:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami

„Bili nás a kopali,“ stěžují si aktivisté z flotily na chování izraelských sil

Izraelem zadržení aktivisté z flotily, která mířila s humanitární pomocí do Gazy, si stěžují na násilí, sexuální ponižování i zranění způsobená bezpečnostními silami. Píše to agentura ANSA s odkazem na izraelskou nevládní organizaci Adalah. Násilné počínání vojáků popsali podle televize Sky TG24 i italský novinář a italský poslanec, kteří už se vrátili domů. Polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski chce zakázat vstup do země izraelskému ministrovi Itamaru Ben Gvirovi.
10:57Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...