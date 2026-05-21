Při konfliktu u střední školy v Pardubicích byl zraněn člověk. Útočníka policie zadržela


21. 5. 2026Aktualizovánopřed 12 mminutami|Zdroj: ČTK

U Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma osobami. Jedna byla přivezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Vzhledem k tomu, že zadržený má podle policistů vazby na SPŠCH, rozhodli z preventivních důvodů o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy.

Ředitel Jiří Kraus nechtěl ČTK sdělit bližší informace, na něž platí embargo. Sdílní nebyli ani záchranáři a nemocnice. Policie si vyhradila poskytování všech informací. „Po dohodě s policií nebudeme poskytovat žádné informace,“ sdělila mluvčí Pardubické nemocnice Kateřina Semrádová.

Některá média však informují o tom, že podle studentů místní žák pobodal dívku, která s ním ukončila vztah.

Policie už v minulosti školu v Poděbradské ulici evakuovala. V roce 2022 devatenáctiletý student školy umístil nástražné zařízení do tlakového hrnce a dal ho do kontejneru, který byl u školy. Tašky s divným obsahem si všimli studenti. Následující den ve Vysokém Mýtě student ubil sekerou náhodného člověka. Po spáchání činů se otrávil a pak v nemocnici zemřel. Podle policistů měl student problémy s prospěchem ve škole, psychické problémy, byl introvertní typ, do kolektivu příliš nezapadl.

Všichni obvinění ve fotbalové kauze už jsou venku z vazby

Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod koluzní vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu. V případu je obviněno 32 lidí, všichni jsou tak nyní stíhaní na svobodě, řekl Dragoun.
Krajský soud zrušil další část brněnského územního plánu

Krajský soud v Brně zrušil další část nového brněnského územního plánu, který platí od začátku loňského roku. Jde o oblast mezi Václavskou a Hybešovou ulicí na jedné straně a Fakultní nemocnicí u svaté Anny na straně druhé. Město se podle soudu nevypořádalo s námitkami a připomínkami vlastníka nemovitostí.
Muž dostal za týrání ženy ve sklepě a znásilnění 15 let vězení

Ústecký soud poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu na Lounsku, na patnáct let do vězení. Trest uložil i za předchozí znásilnění jiných žen. Poslední oběť se zachránila útěkem. Za věznění ženy v Siřemi navrhovala žalobkyně deset let vězení. Rozsudek zatím není pravomocný.
Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

Policie stíhá dvacet lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu sto milionů korun, sdělil ve čtvrtek mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
Exšéfka zlínské hygieny po roce přiznala sražení motorkáře, píší Seznam Zprávy

V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání. Uzavření dohody serveru Seznam Zprávy (SZ) potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Ilona Chudárková. Sedláčková se podle informací SZ k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu. Rok přitom popírala, že nehodu zavinila, a uváděla, že si srážky s motorkářem nevšimla, dodal server.
VideoRetenční nádrž v Karlíně bude chránit před povodněmi i znečištěním

Vodohospodáři v pražském Karlíně začali budovat další retenční nádrž, která pojme šest tisíc metrů krychlových vody. To odpovídá šesti olympijským plaveckým bazénům. Nádrž má ochránit město při povodni i přívalových deštích a zároveň bránit znečištění Vltavy. Stát bude přes 361 milionů korun a hotová má být na jaře 2028. „Roku 2024 se podařilo zachytit 35 tisíc kubíků znečištěné vody, která by jinak skončila ve Vltavě, ale takhle byla převedena na čistírnu odpadních vod a vyčištěna,“ popsal efekt již fungující nádrže náměstek pražského primátora pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09). Za dva roky bude kapacita dvojnásobná, Karlín by tak měl být chráněný a situace z roku 2002, kdy byla čtvrť zaplavená, by se již neměla opakovat.
VideoCo se nevyplatí vyvézt, zůstane v podzemí. Likvidace Dolu ČSM postupuje

Likvidace dolu ČSM na Karvinsku pokračuje rychleji, než byl původní předpoklad. Pod povrchem končí výstavba hrází a jámy se připravují na zásyp. Ten začne už příští měsíc. Vše, co by šlo ještě využít nebo prodat, teď dělníci narychlo dostávají z dolu. Vše, co se naopak nevyplatí vyvézt na povrch, jako jsou některé stroje či vozíky, už v chodbách zůstane napořád. Až technici vypnou ventilátory, které do podzemí ženou vzduch, už se do něj nikdo nedostane. Zásyp začne hned poté.
