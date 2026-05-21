Při konfliktu u střední školy v Pardubicích byl zraněn člověk. Útočníka policie zadržela

U Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma osobami. Jedna byla přivezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Vzhledem k tomu, že zadržený má podle policistů vazby na SPŠCH, rozhodli z preventivních důvodů o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy.
Ředitel Jiří Kraus nechtěl ČTK sdělit bližší informace, na něž platí embargo. Sdílní nebyli ani záchranáři a nemocnice. Policie si vyhradila poskytování všech informací. „Po dohodě s policií nebudeme poskytovat žádné informace,“ sdělila mluvčí Pardubické nemocnice Kateřina Semrádová.
Některá média však informují o tom, že podle studentů místní žák pobodal dívku, která s ním ukončila vztah.
Policie už v minulosti školu v Poděbradské ulici evakuovala. V roce 2022 devatenáctiletý student školy umístil nástražné zařízení do tlakového hrnce a dal ho do kontejneru, který byl u školy. Tašky s divným obsahem si všimli studenti. Následující den ve Vysokém Mýtě student ubil sekerou náhodného člověka. Po spáchání činů se otrávil a pak v nemocnici zemřel. Podle policistů měl student problémy s prospěchem ve škole, psychické problémy, byl introvertní typ, do kolektivu příliš nezapadl.