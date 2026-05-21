Krajský soud zrušil další část brněnského územního plánu

Krajský soud v Brně zrušil další část nového brněnského územního plánu, který platí od začátku loňského roku. Jde o oblast mezi Václavskou a Hybešovou ulicí na jedné straně a Fakultní nemocnicí u svaté Anny na straně druhé. Město se podle soudu nevypořádalo s námitkami a připomínkami vlastníka nemovitostí.
V případě území východně od Mendlova náměstí se staly jádrem sporu dva takzvané průrazy, tedy prodloužení Hybešovy a Ypsilantiho ulice. Hybešova ulice by se de facto narovnala a ústila by přímo do Mendlova náměstí, stejně tak Ypsilantiho z jihu. Tyto záměry obsahoval už územní plán z roku 1994, ale město za 30 let nepodniklo kroky k tomu, aby se tato vize naplnila. Investiční odbor v červenci 2024 uvedl, že dnešní stav je finální na následující desetiletí.
Proto společnost Oltec namítala, že už od poloviny 90. let minulého století, odkdy nemovitosti vlastní, je výrazně omezena na vlastnických právech a de facto se stav rovná stavební uzávěře, protože stavební úřad neschválí stavební záměry v areálu. Namítala také to, že by průrazy rozdělily areál na nesourodé části a nemovitosti znehodnotily. Zároveň podle ní územní plán nelogicky přičlenil část nemovitostí Oltecu ke stabilizované ploše nemocničního areálu.
Odvolávat se na starý územní plán je podle soudu nedostatečné
Soud žalobě vyhověl. Rozhodnutí o námitkách a připomínkách bylo nepřezkoumatelné, město se s nimi podle soudu nevypořádalo vůbec nebo jen obecnou frází bez zohlednění podstaty argumentace. „Odvolání se na územní plán z roku 1994 je nedostatečné,“ píše soud v rozsudku, který je dostupný na úřední desce.
Zároveň soud souhlasil s argumentací, že město dlouhodobě omezuje vlastnické právo. Omezení vlastnického práva podle soudu trvá více než tři dekády. Za tuto dobu však odpůrce (město) nepřistoupil k realizaci předmětného záměru a ani nepodnikl jakékoliv kroky k přípravě (průrazu).
„Z dosavadního jednání lze dovodit, že odpůrce nemá zájem ani připravené finanční prostředky v přiměřeně blízkém časovém horizontu uskutečnit průrazy a celkově řešit dané území, ačkoliv navenek deklaruje, že na uvedeném záměru trvá. A i přes tyto okolnosti odpůrce opět vymezil v novém územním plánu obdobné průrazy na nemovitostech a omezil tak znovu vlastnické právo,“ stojí v rozsudku.
Už v únoru zrušil Nejvyšší správní soud část územního plánu, která upravovala využití lokality za Lužánkami, kde byl v minulosti hokejový stadion. Ani v tomto případě se město nevypořádalo s námitkami muže ze sousedství, kterému se nelíbilo, že by zde měla být umožněna z jeho pohledu masivní výstavba.