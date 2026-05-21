Krajský soud zrušil další část brněnského územního plánu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Krajský soud v Brně zrušil další část nového brněnského územního plánu, který platí od začátku loňského roku. Jde o oblast mezi Václavskou a Hybešovou ulicí na jedné straně a Fakultní nemocnicí u svaté Anny na straně druhé. Město se podle soudu nevypořádalo s námitkami a připomínkami vlastníka nemovitostí.

V případě území východně od Mendlova náměstí se staly jádrem sporu dva takzvané průrazy, tedy prodloužení Hybešovy a Ypsilantiho ulice. Hybešova ulice by se de facto narovnala a ústila by přímo do Mendlova náměstí, stejně tak Ypsilantiho z jihu. Tyto záměry obsahoval už územní plán z roku 1994, ale město za 30 let nepodniklo kroky k tomu, aby se tato vize naplnila. Investiční odbor v červenci 2024 uvedl, že dnešní stav je finální na následující desetiletí.

Proto společnost Oltec namítala, že už od poloviny 90. let minulého století, odkdy nemovitosti vlastní, je výrazně omezena na vlastnických právech a de facto se stav rovná stavební uzávěře, protože stavební úřad neschválí stavební záměry v areálu. Namítala také to, že by průrazy rozdělily areál na nesourodé části a nemovitosti znehodnotily. Zároveň podle ní územní plán nelogicky přičlenil část nemovitostí Oltecu ke stabilizované ploše nemocničního areálu.

Odvolávat se na starý územní plán je podle soudu nedostatečné

Soud žalobě vyhověl. Rozhodnutí o námitkách a připomínkách bylo nepřezkoumatelné, město se s nimi podle soudu nevypořádalo vůbec nebo jen obecnou frází bez zohlednění podstaty argumentace. „Odvolání se na územní plán z roku 1994 je nedostatečné,“ píše soud v rozsudku, který je dostupný na úřední desce.

Zároveň soud souhlasil s argumentací, že město dlouhodobě omezuje vlastnické právo. Omezení vlastnického práva podle soudu trvá více než tři dekády. Za tuto dobu však odpůrce (město) nepřistoupil k realizaci předmětného záměru a ani nepodnikl jakékoliv kroky k přípravě (průrazu).

„Z dosavadního jednání lze dovodit, že odpůrce nemá zájem ani připravené finanční prostředky v přiměřeně blízkém časovém horizontu uskutečnit průrazy a celkově řešit dané území, ačkoliv navenek deklaruje, že na uvedeném záměru trvá. A i přes tyto okolnosti odpůrce opět vymezil v novém územním plánu obdobné průrazy na nemovitostech a omezil tak znovu vlastnické právo,“ stojí v rozsudku.

Už v únoru zrušil Nejvyšší správní soud část územního plánu, která upravovala využití lokality za Lužánkami, kde byl v minulosti hokejový stadion. Ani v tomto případě se město nevypořádalo s námitkami muže ze sousedství, kterému se nelíbilo, že by zde měla být umožněna z jeho pohledu masivní výstavba.

U Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH) v Poděbradské ulici v Pardubicích došlo podle policie ke konfliktu mezi dvěma osobami. Jedna byla přivezena do nemocnice, druhá byla zadržena. Vzhledem k tomu, že zadržený má podle policistů vazby na SPŠCH, rozhodli z preventivních důvodů o evakuaci a bezpečnostní prohlídce školy.
Zlínský soud propustil z vazby posledního muže obviněného ve fotbalové kauze spojené s podezřením z korupce a podvodů při sázení na sportovní zápasy. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna pominul důvod koluzní vazby, tedy aby neovlivňoval svědky nebo nemařil vyšetřování. Podle informací ČTK by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu. V případu je obviněno 32 lidí, všichni jsou tak nyní stíhaní na svobodě, řekl Dragoun.
Ústecký soud poslal muže, který měsíce věznil, týral a znásilňoval ženu na Lounsku, na patnáct let do vězení. Trest uložil i za předchozí znásilnění jiných žen. Poslední oběť se zachránila útěkem. Za věznění ženy v Siřemi navrhovala žalobkyně deset let vězení. Rozsudek zatím není pravomocný.
Policie stíhá dvacet lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu sto milionů korun, sdělil ve čtvrtek mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání. Uzavření dohody serveru Seznam Zprávy (SZ) potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Ilona Chudárková. Sedláčková se podle informací SZ k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu. Rok přitom popírala, že nehodu zavinila, a uváděla, že si srážek s motorkářem nevšimla, dodal server.
Vodohospodáři v pražském Karlíně začali budovat další retenční nádrž, která pojme šest tisíc metrů krychlových vody. To odpovídá šesti olympijským plaveckým bazénům. Nádrž má ochránit město při povodni i přívalových deštích a zároveň bránit znečištění Vltavy. Stát bude přes 361 milionů korun a hotová má být na jaře 2028. „Roku 2024 se podařilo zachytit 35 tisíc kubíků znečištěné vody, která by jinak skončila ve Vltavě, ale takhle byla převedena na čistírnu odpadních vod a vyčištěna," popsal efekt již fungující nádrže náměstek pražského primátora pro oblast infrastruktury Michal Hroza (TOP 09). Za dva roky bude kapacita dvojnásobná, Karlín by tak měl být chráněný a situace z roku 2002, kdy byla čtvrť zaplavená, by se již neměla opakovat.
Likvidace dolu ČSM na Karvinsku pokračuje rychleji, než byl původní předpoklad. Pod povrchem končí výstavba hrází a jámy se připravují na zásyp. Ten začne už příští měsíc. Vše, co by šlo ještě využít nebo prodat, teď dělníci narychlo dostávají z dolu. Vše, co se naopak nevyplatí vyvézt na povrch, jako jsou některé stroje či vozíky, už v chodbách zůstane napořád. Až technici vypnou ventilátory, které do podzemí ženou vzduch, už se do něj nikdo nedostane. Zásyp začne hned poté.
