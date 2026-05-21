Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů


21. 5. 2026Aktualizovánopřed 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie stíhá dvacet lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu sto milionů korun, sdělil ve čtvrtek mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

„NCOZ zahájila 20. května 2026 trestní stíhání dvaceti fyzických osob ve věci ovlivňování veřejných zakázek malého rozsahu, které byly soutěženy v souvislosti s údržbou městských bytů v majetku města Havířov, spravovaných Městskou realitní agenturou,“ uvedl mluvčí.

Trestná činnost se podle kriminalistů děla přinejmenším v letech 2022 až 2023. Obvinění lidé čelí stíhání za trestné činy spojené s veřejnou soutěží, za účast na organizované zločinecké skupině, za podplácení a za přijetí úplatku.

Hrozí jim tresty odnětí svobody od dvou do dvanácti let. Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, všichni obvinění jsou stíhaní na svobodě.

Rusko odklání ukrajinské drony do Pobaltí, zní z Litvy

10:21Aktualizovánopřed 10 mminutami
Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

11:44Aktualizovánopřed 32 mminutami
Podstata transatlantického vztahu se mění, řekl Pavel na Globsecu

03:05Aktualizovánopřed 50 mminutami
Trump si připsal v tažení proti republikánským oponentům další vítězství

před 1 hhodinou
Aby se temná minulost neopakovala, říkají ke sjezdu v Brně potomci sudetských Němců

před 5 hhodinami
Nájemní bydlení se týká pětiny domácností. Na co si dát pozor?

před 6 hhodinami
Česko v OSN jako jediné z EU nesouhlasilo s klimatickou rezolucí

před 6 hhodinami
Američan, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, je v Praze. Příznaky nemá

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Za odvysílání rozsudku s Ferim dostala Nova pokutu 1,8 milionu korun

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) udělil pokutu 1,8 milionu korun televizi Nova za to, že v roce 2023 na svém zpravodajském webu odvysílala přímý přenos rozsudku nad bývalým poslancem Dominikem Ferim odsouzeným za znásilnění. ČT to sdělil mluvčí úřadu Josef Štípský. Rozhodnutí je už pravomocné. V přenosu zazněly údaje o poškozených ženách, televizi hrozila až pětimilionová pokuta.
před 18 mminutami

Prezident Petr Pavel při čtvrtečním zahájení konference Globsec zmínil tři úzce propojená témata. Prvním je silnější evropský pilíř v rámci NATO, za druhé bližší spolupráce NATO a EU. Jako třetí hovořil o strategickém významu podpory Ukrajiny v probíhajícím konfliktu s Ruskem. Na akci ve čtvrtek promluví i moldavská prezidentka Maia Sanduová či předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová. Do Česka by měl přijet i šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
Muž, jenž měsíce týral a znásilňoval ženu ve sklepě, u soudu prohlásil vinu

Dvaačtyřicetiletý muž obžalovaný z týrání, věznění a znásilňování ženy na Lounsku ve čtvrtek u Krajského soudu v Ústí nad Labem prohlásil vinu. Oběť se zachránila útěkem. Předtím muž znásilnil jiné dvě ženy. Vinu prohlásili i tři další obžalovaní. Znamená to, že soud nebude provádět dokazování a rozhodne o výši trestu. Za zločin zbavení osobní svobody všem hrozí až dvanáct let vězení.
USA požádaly o pomoc s nakaženým ebolou kvůli kapacitám, říká Vojtěch

Do tuzemska dorazil občan USA, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. V nemocnici Bulovka stráví na specializovaném oddělení tři týdny, zatím je bez příznaků. Česko bylo dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) americkou stranou požádáno o pomoc z kapacitních důvodů. Média však spekulují o tom, že Bílý dům odmítl vpustit jiného nakaženého lékaře na americké území. Exministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) překvapuje, že by současná administrativa USA měla z eboly strach. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
O víkendu se výrazně oteplí

Víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou bez srážek. Nejvyšší denní teploty se mohou v neděli přiblížit tropickým třiceti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Exšéfka zlínské hygieny po roce přiznala sražení motorkáře, píší Seznam Zprávy

V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání. Uzavření dohody serveru Seznam Zprávy (SZ) potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Ilona Chudárková. Sedláčková se podle informací SZ k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu. Rok přitom popírala, že nehodu zavinila, a uváděla, že si srážky s motorkářem nevšimla, dodal server.
VideoČesko je pro Ukrajinu velký vzor. A to nás i trochu zavazuje, říká Pánek

Člověk v tísni už roky pomáhá civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině, která od roku 2022 čelí celoplošné ruské invazi včetně útoků na civilní cíle a infrastrukturu. Organizace například zajistila přístup k pitné vodě už pro 150 tisíc lidí. „V místech výbuchů, vojenských operací se rozpadají vodní systémy,“ popisuje ředitel organizace Šimon Pánek, proč je na mnoha místech problém s nedostatkem vody. Kromě toho pomáhá se zajištěním tepla a dodávek energií, s opravami poškozených obydlí či podporuje vzdělávání. „Práce s učitelkami a učiteli, aby zvládli pracovat s traumatizovanými dětmi, je nesmírně důležitá,“ vysvětluje Pánek.
