Policie obvinila dvacet lidí z manipulace zakázek Havířova ohledně městských bytů

Policie stíhá dvacet lidí v souvislosti s veřejnými zakázkami Havířova. Kauza se týká městských bytů. Obvinění lidé se podle vyšetřovatelů podíleli na zmanipulování soutěží o zakázky v celkovém objemu sto milionů korun, sdělil ve čtvrtek mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
„NCOZ zahájila 20. května 2026 trestní stíhání dvaceti fyzických osob ve věci ovlivňování veřejných zakázek malého rozsahu, které byly soutěženy v souvislosti s údržbou městských bytů v majetku města Havířov, spravovaných Městskou realitní agenturou,“ uvedl mluvčí.
Trestná činnost se podle kriminalistů děla přinejmenším v letech 2022 až 2023. Obvinění lidé čelí stíhání za trestné činy spojené s veřejnou soutěží, za účast na organizované zločinecké skupině, za podplácení a za přijetí úplatku.
Hrozí jim tresty odnětí svobody od dvou do dvanácti let. Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, všichni obvinění jsou stíhaní na svobodě.
